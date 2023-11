อิสระกิน-ช้อป ใช้พอยท์แทนเงินสด เพิ่มโอกาส และรายได้แก่ร้านค้า

ข่าวดีสำหรับคนที่ใช้แอพพลิเคชั่น “Max Me” เมื่อแมกซ์ โซลูชัน และ ธนาคารกรุงไทย ในการเชื่อมโยงบริการธุรกรรมบนแพลตฟอร์มให้สมบูรณ์และไร้รอยต่อ หวังเติมเต็มความสุขช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ กิน ช้อป ใช้พอยท์จ่ายแทนเงินสด สร้างเม็ดเงินสะพัดสู่ร้านค้าถุงเงินทั้งระบบ พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว ที่แอพพลิเคชั่น Max Me

พร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด บริษัทในเครือพีทีจี เปิดเผยว่า ในปี 2566 เรามีฐานสมาชิก Max Card รวมถึง 21 ล้านรายทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน Max Me กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์กิน เที่ยว ช้อปของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันพีทีทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น รับส่วนลดพิเศษจากร้านค้าพันธมิตรชั้นนำกว่า 1,000 แห่ง ตลอดจนแลกคะแนนสะสม และยังสามารถนำคะแนนสะสมใช้จ่ายแทนเงินสดผ่าน Max Me Wallet ได้อีกด้วย และเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า Max Me Wallet รวมถึงต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง Max Me จึงร่วมกับธนาคารกรุงไทย ในโครงการพอยท์เพย์ (PointPay) เติมเต็มความสุขของคนมีพอยท์ ได้นำคะแนนสะสมมาใช้จ่ายแทนเงินสดเลือกซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม จากร้านค้าที่อยู่บนแพลตฟอร์มแอพพ์ถุงเงิน โดยแมกซ์พอยท์ 10 แต้มมีมูลค่า 1 บาท

ธวัชชัย ชีวานนท์ ประธานผู้บริหาร Product & Business Solutions ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ร้านค้าในแอพพ์ถุงเงินมี 1.8 ล้านราย มีหลากหลายประเภททั้งอาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป สินค้าแฟชั่น และโรงแรมที่พัก ซึ่งทุกร้านค้าถุงเงินเข้าร่วมโครงการพอยท์เพย์ แบ่งสัดส่วนใน กรุงเทพและปริมณฑล 30% และต่างจังหวัด 70% การใช้คะแนนแทนเงินสด เป็นการเพิ่มช่องทางรับชำระค่าสินค้าและบริการ ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าถุงเงิน นอกเหนือจากการรับชำระสินค้าในโครงการภาครัฐ

ใช้พอยท์จ่ายแทนเงินสด