เที่ยวปักธงชัย รับลมหนาว ชมดอกไม้บาน งานจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม 2566 ถึง 2 ม.ค.67

ปีใหม่นี้ ชวนมาม่วนรับลมหนาว ชมดอกไม้บาน ในงาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม 2566 ‘ไอเขียนเลตเตอร์ถึงเธอฟาร์มจิม’

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ชวนม่วนชื่น เที่ยวโอบขุนเขารับลมหนาว ชมบรรยากาศดอกไม้บาน เต็มอิ่มกิจกรรมความบันเทิง เพลิดเพลินกับนิทรรศการ และเวิร์กชอปที่น่าสนใจมากมาย พิเศษไปกับช่วงวันหยุดปีใหม่พร้อมด้วยกิจกรรมฟาร์มทัวร์ ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคอีสานประจำปีช่วงหน้าหนาวของ “ฟาร์มจิม” กับ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม 2566 “ไอเขียนเลตเตอร์ถึงเธอฟาร์มจิม” ตั้งแต่วันนี้-2 มกราคม 2567 ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ปีใหม่นี้เตรียมพร้อมดื่มด่ำหย่อนใจไอเลิฟไปกับทิวทัศน์เพลินตาของธรรมชาติ ทุ่งดอกไม้หลากสี ทุ่งนาเขียวขจี พร้อมโอบล้อมไปด้วยขุนเขาเคล้าลมหนาวในบรรยากาศสุดฟิน และกิจกรรมความบันเทิง พ่วงสาระและความรู้แบบเพลิดเพลิน เต็มอิ่มเมนูอร่อยจากร้านเด็ดโดนใจ ชิม แชะ ชิล กับของที่ระลึกสุดพิเศษเฉพาะในงาน ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจกลับไปอย่างม่วนชื่น

สำหรับธีมงานครั้งนี้ มาพร้อมเรื่องราวดีๆ แบบฉ่ำๆ “ไอเขียนเลตเตอร์ถึงเธอฟาร์มจิม” ได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงสะท้อนประวัติศาสตร์อีสานยุค 2510 “จดหมายรักจากเมียเช่า” ผลงานการประพันธ์อันสละสลวยของ ครูอาจินต์ ปัญจพรรค์ ที่ถ่ายทอดผ่านเสียงร้องของนักร้องคุณภาพ มาณี มณีวรรณ ชวนให้ตราตรึงเข้าไปอยู่ในห้วงอารมณ์ความคิดถึงจากคนใกล้ถึงคนไกล ซึ่งตรงกับแนวคิดของจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ที่ต้องการเรียงร้อยผู้คนจากทุกภูมิภาคเข้ามาสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอันน่าประทับใจในสไตล์ “พื้นถิ่นอีสาน” ครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมทั้งหมดภายในงานจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม 2566 “ไอเขียนเลตเตอร์ถึงเธอฟาร์มจิม” ประกอบด้วย

นิทรรศการ Lam Loke, The World of Molam (Lam Loke, The World of Molam Exhibition) มาเยือนถิ่นอีสานทั้งที หากใครเป็นสายม่วนจอยตัวจริง จะต้องชื่นชอบและพุ่งตรงมาที่นิทรรศการนี้ก่อนใคร เพราะจะได้พบกับเรื่องราวของหมอลำที่ทำให้คุณสนุกกับการฟังหมอลำมากขึ้น

นิทรรศการอเมริกัน-อีสาน (American-Isan Exhibition) ชวนผู้เยี่ยมชมทุกท่านได้ลองมาทำความเข้าใจถึงแก่นรากของวิถีชีวิต ระหว่างอีสานและฝรั่ง ว่ามีจุดเริ่มต้นอย่างไร และผสมผสานออกมาเป็นอย่างไรในปัจจุบัน

นิทรรศการหม่อนไหม (Monmhai Mulberry Silk Exhibition) พบกับวงจรชีวิตหม่อนไหม การสาธิตการทอผ้าไหมแบบวิถีถิ่น และจะพาทุกท่านไปเวิร์กช็อปทำผ้าไหมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เหมาะกับสายคราฟต์ที่อยากลองลงมือทำด้วยตัวเอง

นิทรรศการข้าว (Rice is Life Exhibition) ชิมข้าวไทยหลากสายพันธุ์ พร้อมสัมผัสกับกระบวนการผลิตจากคนทำสู่คนกินกันแบบใจถึงใจ สำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการแปรรูปข้าวให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ และเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพราะข้าวไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารหลักของคนอีสาน แต่หากเป็นวิถีชีวิตที่ส่งต่อกันมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

กิจกรรมเวิร์กชอป

ซึมซับวัฒนธรรมอีสานกับหลากหลายกิจกรรมการเรียนรู้ที่ “จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม” เปิดให้ทุกคนเข้าร่วมได้ฟรี ไม่ว่าจะเป็น เวิร์กช็อปการสาวเส้นไหม การอิ้วฝ้ายและการเข็นฝ้าย เวิร์กช็อปการทอผ้าไหม เวิร์กช็อปทำขนมงานบุญในประเพณีอีสาน เวิร์กช็อปปั้นเซรามิก การทำสาโท การทำเทียนพรรษา การร่วมสร้างปราสาทข้าว เวิร์คชอปพื้นฐานหมอลำ การเล่น การร้อง การฟ้อน งานศิลปะภายในฟาร์ม เป็นต้น

กิจกรรมทอล์ก

นอกเหนือจากนิทรรศการที่น่าสนใจมากมายแล้ว “จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม” ยังมีการจัดเวทีทอล์ก ล้อมวงฟังเรื่องเล่าจากเหล่าวิทยากรคนสำคัญ ที่จะแวะเวียนมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนอีสานแบบลงลึก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของข้าวที่คนอีสานปลูก ความทรงจำเกี่ยวกับอเมริกัน-อีสาน พิธีกรรม และอื่นๆ ณ บริเวณศาลากลางหมู่บ้านอีสาน ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด (ยกเว้นช่วงสุดสัปดาห์สุดท้าย)

เวทีดนตรี

ปิดท้ายวันเที่ยวแบบชิลๆ ด้วยการฟังเพลงเพราะๆ จากเหล่าศิลปินท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ส่งตรงความสนุกเลือกได้ถึง 2 เวที ได้แก่ “American Isan Stage” เวทีคอนเสิร์ตจากวงดนตรีโฟล์กและดนตรีคันทรี ที่พร้อมหมุนเวียนมามอบความสุขให้กับทุกคนตลอดวัน ประกอบไปด้วยวง The Hopper, SUNDER, Hang Over และ วง อ๊อด บ้านช้าง

อีกหนึ่งเวทีที่จะเปิดให้เป็นกิจกรรมใหม่ของฟาร์ม สามารถอยู่ร่วมสนุกและเต็มอิ่มกับหมอลำในช่วงค่่ำ (20.00-22.00 น.) ไปกับเวที “Molam Music” เวทีคอนเสิร์ตจากศิลปินหมอลำร่วมสมัยที่มีฝีไม้ลายมือน่าจับตามอง ไม่ว่าจะเป็น อีสาน ฟิวชั่น ( E-San Fusion), ต้นตระกูล แก้วหย่อง x นริศรา ศักดิ์ปัญจโชติ (Tontrakul Kaewyong x Narisara Sakpunjachot), รัสมี อีสานโซล (Rasmee I-San soul) และ ออทิดสา หมอลำแบรนด์ x อ๊อฟ สุรพล (All-Thidsa Molam Band x Aof surapol)

ร้านอาหารและของที่ระลึก

มาเที่ยวจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ไม่ต้องกลัวหิว เต็มอิ่มกับเมนูอร่อยทั้งอาหารอีสาน และอาหารคอมฟอร์ตฟู้ด จากร้านเด็ดโดนใจที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อทุกคน ส่วนสายช้อปเพลิดเพลินไปกับของที่ระลึก สินค้าจากฟาร์ม สินค้าราคาพิเศษ และสินค้าสุดพิเศษที่มีขายเฉพาะ “ฟาร์มจิม” เท่านั้น ให้คุณได้เลือกช้อปสุขสันต์ส่งท้ายปี

