มิติใหม่ท่องเที่ยวเชิงปัญญา ‘คนดังระดับโลก’ มุ่งหน้าสู่ไทย ฝึกปฏิบัติวิปัสสนาขั้นสูง

เป็นการช่วยกระดับภาพลักษณ์ “การท่องเที่ยวสายศรัทธา” ของไทยให้เป็น “การตื่นรู้เชิงปัญญา” มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต สร้างปรากฏการณ์ความเป็น World’s Wellness and Mindfulness Destination ให้กับจ.สระบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยว New Chapter of Wellness Journey ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในโครงการ Thailand Meaningful Wellness ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสายศรัทธาของไทยสู่สากล เปิดบทใหม่ของ “การท่องเที่ยวเชิงปัญญา” ตอกย้ำถึงความสำคัญของการเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาของประเทศไทย

ล่าสุด “เตโชวิปัสสนาสถาน” อ.แก่งค่อย จ.สระบุรี ได้ต้อนรับคนดังระดับโลกจากวงการแพทย์ Martial Arts (ศิลปะการต่อสู้ขั้นสูง) นักแสดงฮอลีวู้ด แพทย์ เภสัชกร และนักธุรกิจระดับโลกจากหลากหลายวงการ กว่า 40 คน เดินทางมาจาก 15 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐ อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน จีน ฮ่องกง ฯลฯ เพื่อฝึกปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานขั้นสูง รวม 7 คืน 8 วัน

ผู้ปฏิบัติต้องตัดขาดจากมือถือ ปิดวาจา ไม่มีแอร์ นอนมุ้ง กินมังสวิรัติ อยู่ในวิถีของการฝึกตน ปฏิบัติภาวนาวันละ 9 ชั่วโมง ให้เข้าถึงความจริงในระดับจิตไร้สำนึก รวมทั้งเดินจงกรม ฟังธรรมบรรยาย โดยได้รับความเมตตาจาก “ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล” วิปัสสนาจารย์ชาวไทย ประธานมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต และมูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า อบรมคอร์สเฉพาะกิจครั้งนี้

โดย ท่านอาจารย์อัจฉราวดี ได้รับการยอมรับจากเวทีระดับโลกในงาน Longevity World Congress จัดโดย The American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) โดยได้เชิญขึ้นเชิญบรรยายพิเศษให้แก่แพทย์ชั้นนำร่วม 3,000 คน ในหัวข้อ “Heal At The Core” ณ เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2566

กลุ่ม World Elite จากทั่วโลก อาทิ ดร.โรเบิร์ต โกลแมน ประธาน A4M เจ้าของสถิติกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดหลายรายการ และประธานสมาพันธ์ศิลปะการป้องกันตัวและเพาะกายโลก, แอนโทนิโอ เชียน่า อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองจากแอฟริกาใต้ ซิลวิโอ ซิแม็ก นักแสดงฮอลลีวู้ดมากผลงาน อาทิ Transporter3, Man of Tai Chi, Unleashed ฯลฯ, ซามูเอล คว็อก ปรมาจารย์การต่อสู้ป้องกันตัวระดับตำนานผู้เป็นศิษย์แห่งยิปมัน,

ซินเธีย ร็อธร็อก ปรมาจารย์การต่อสู้ที่แสดงภาพยนตร์กว่า 60 เรื่อง มีชื่อเสียงทั้งในฮอลลีวูด และฮ่องกง, ไซม่อน คุ๊ก นักแสดงไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงระดับฮอลลีวูด ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องยิปมัน 3 และเคยรับบทสแตนอินให้กับโทนี่ จา, มาร์ค ไซม่อน เวคส์เลออร์ ผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับภาพยนตร์ สารคดีชั้นนำ และช่างภาพข่าว, ซิโร่ โอซีนิ เซเลบบริตี้นักธุรกิจและนักการกุศล เป็นต้น

ดร.โรเบิร์ต โกลแมน กล่าวว่า “การได้มาที่ เตโชวิปัสสนาถือเป็นประสบการณ์ที่แสนประทับใจ ไม่เหมือนที่ไหนในโลก ผมจึงได้ชักชวนเพื่อนๆ มาสัมผัสกับประสบการณ์ท้าทายด้วยตนเอง นับเป็นการปฎิบัติที่ยากมากต้องใช้ความมุ่งมั่น มีวินัย มีจิตใจที่เข้มแข็ง ต้องผ่านการฝึกฝนเช่นเดียวกับศิลปะการต่อสู้

“ผมว่ามันยากยิ่งกว่าการฝึกทหารในหน่วยรบพิเศษในตะวันออกกลาง ซึ่งผมเคยฝึกซ้อมระดับโลกมาแล้ว แต่การฝึกวิปัสสนาธรรมที่นี่มันท้าทายกว่ามาก เพราะเป็นการต่อสู้กับจิตภายในของเราให้เป็นสมาธิ ซึ่งชาวตะวันตกไม่คุ้นชิน เรามักจะทำอะไรหลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งผลลัพธ์ของการฝึกครั้งนี้ทำให้ผมมีสมาธิ มีสติที่คมชัดมาก และมีระบบความคิดที่มีเหตุและผล”

ด้าน ซิลวิโอ ซิแม็ก กล่าวเสริมว่า การมาปฏิบัติในครั้งนี้มีผลอย่างลึกซึ้งต่อจิตใจของผม ศิลปะการต่อสู้เป็นการผสมผสานระหว่างร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ผมฝึกมา 40 ปี ผมเพิ่งได้เข้าใจว่า การต่อสู้ภายในใจเป็นสิ่งที่มีความท้าทายมาก การวางจิตให้สงบจะเป็นสิ่งที่สร้างพลังให้อย่างมาก ผมจะนำประสบการณ์นี้ไปบอกเล่าให้นักเรียนของผมได้ฟังด้วย

ขณะที่ ชิโร่ โอชินิ กล่าวปิดท้ายว่า ระหว่างที่เข้ามาปฏิบัติมีความยากเหมือนกัน แต่ก็รู้สึกดีที่ได้อยู่ห่างจากเครื่องมือสื่อสารต่างๆ และได้ใช้เวลาฝึกจิตใจของตัวเอง เวลาผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์ ทำให้รู้สึกสมองปลอดโปร่ง

จากความศรัทธา สู่ความตื่นรู้เชิงปัญญา