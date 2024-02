ตั๊น จิตภัสร์ สุดภูมิใจ ลูกน้องทีมที่ดูแลมาตลอด สำเร็จหลักสูตรกระโดดร่ม

เป็น 1 สาว ที่โปรดการขี่ม้าและกระโดดร่มมาเป็นเวลานาน จนได้สำเร็จในหลักสูตรการกระโดดร่มแบบกระตุกเอง รุ่นที่ 1/2564 ของกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ค่ายนเรศวร กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และมักจะโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้ง

ล่าสุด ตั๊น จิตภัสร์ กฤดากร ก็ได้โพสต์เรื่องราวสุดปลื้มลงในอินสตาแกรม ภูมิใจที่ลูกน้องได้จบหลักสูตรกระโดดร่มแบบกระตุกเอง โดยว่า

“ลูกน้องจบดาวดำทั้งที เราจะไม่ภูมิใจได้ไง.. โคตรภูมิใจ!!! ปกติ A Team คือทีมที่ดูแลเรามาตลอด วันนี้ขอเป็นวันที่ตั๊นได้ดูแลแทนบ้าง ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวดาวดำ

Big Congratulation to SKY1/67 Proud moment for all You did it

ร่วมพิธีปิดหลักสูตรกระโดดร่มแบบกระตุกเอง ณ ค่ายนเรศวร

Aerial Reinforcement Division, Police Aerial Reinforcement Unit Border Patrol Police Bureau”