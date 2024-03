ท่านอ้น ใส่เสื้อช้าง เยี่ยมศูนย์บริบาล ชมอาสาสมัครทั่วโลก ดูแลช้างเคยถูกละเลย-ทารุณกรรม

หลังจากที่ “ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ ” โอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เดินทางมายังประเทศไทยอีกครั้ง เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “ท่านอ้น” เดินทางไปที่ Save Elephant Foundation – มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับโพสต์ข้อความลงในเพจ “Vacharaesorn Vivacharawongse” ระบุว่า

A heartwarming morning at the Elephant Nature Park. @lek_chailert and her team works to rehabilitate and heal abused, over-worked and neglected elephants. The elephants return her kindness and are quite possessive of her. So pleased to see volunteers from around the world here at the Park

เช้านี้วันที่ 20 มีนาคมนี้ ท่านอ้น ไปเยี่ยมมูลนิธิช้างแห่งหนึ่ง ที่ จ.เชียงใหม่ โดยมูลนิธินี้ ดูแลโดย คุณเล็ก “แสงเดือน ชัยเลิศ” ผู้อำนวยการศูนย์บริบาลช้าง จังหวัดเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเธอนั้น เคยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน จากประธานาธิบดีฝรั่งเศส ในฐานะผู้อนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อมของโลกด้วย

โดยท่านอ้น ระบุว่า คุณเล็กและทีมงานนั้น ทำงานเพื่อฟื้นฟูเยียวยาช้างที่เคยถูกทารุณกรรม หรือเคยถูกละเลย และเคยถูกให้ทำงานที่หนักเกินไป ทั้งนี้ท่านอ้น ยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบอาสาสมัครจากทั่วโลกที่เข้ามาดูแลช้างในมูลนิธิแห่งนี้