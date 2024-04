ชื่นชม น้องเชลซี 1 ใน 16 นักเรียนไทย ดูงานที่ CERN เปิดประวัติเด่นทั้งเรียน-กีฬา

วันที่ 2 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันวิจับแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปศึกษาดูงาน ที่ องค์การเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป หรือ CERN ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 26 พ.ค.-1 มิ.ย. 2567 จำนวน 16 คน

โดย 1 ในนั้น คึอน้องเชลซี น.ส.นลินภัสร์ จิรโรจน์กุลภูดิท ชั้นม.5 อายุ 18 ปี นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์(วมว) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

นอกจากนี้ใน ด้านการศึกษา เคยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 TSU western english speech contest

Advertisement

ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ Thailand English Speech Contest จากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ”อาชีพในฝันและการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการกำหนดอนาคตของประเทศไทย”

รายการ Thailand English Speech Contest 2023 “Dream careers and participation of the new generation in shaping the future of thailand”

Advertisement

ขณะที่ความสามารถด้านกีฬา

ปี 2566 แชมป์ภาคใต้บาสเกตบอล 5X5 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38 นครศรีธรรมราชเกมส์ เป็นตัวแทนไปแข่งรอบประเทศที่นครสวรรค์เกมส์

ปี2566 แชมป์เขต 9 บาสเกตบอล 5X5 กีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่42 เป็นตัวแทนไปแข่งรอบเทศ

3×3 UTCC Championship 2023 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาคเป็นตัวแทนไปแข่งรอบประเทศ

ปี 2566 เป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาไปแข่งบาสเกตบอล5×5 กีฬาแห่งชาติภูเก็ตเกมส์ รอบคัดเลือตัวแทนภาค4

แชมป์บาสเกตบอล5×5กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนสงขลา

ปี 2567 เป็นตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอล3×3เยาวชนภาคใต้ไปแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39รอบประเทศราชบุรีเกมส์