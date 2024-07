‘หมอเลี้ยบ’ เผยรบ.พร้อมทุ่มงบ เนรมิตกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางหนัง LGBTQ+ ฉายภาพยนตร์ฉลองความเท่าเทียม

‘หมอเลี้ยบ’ เผยรบ.พร้อมทุ่มงบ เนรมิตกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางหนัง LGBTQ+ ฉายภาพยนตร์ 30 เรื่อง ฉลองความเท่าเทียมทางเพศ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 27 มิถุนายน ณ ลานอินฟินิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 พารากอนซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงานเทศกาลภาพยนตร์และโทรทัศน์ระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่แห่งปี THAILAND INTERNATIONAL LGBTQ+ FILM & TV FESTIVAL 2024 (TILFF) เทศกาลที่เฉลิมฉลองความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศในสังคม ผ่านผลงานศิลปะในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยมี นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ, นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), และ นายปิยะรัฐ กัลย์จาฤก Festival Direator ร่วมแถลงข่าว ซึ่งภายในงานมีเหล่าคนดังและอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าร่วมงาน อาทิ แอนโทเนีย โพซิ้ว,ไมค์ พิรัชต์, แคทรียา อิงลิช,นัทนิสามณี, ดีเจมะตูม เป็นต้น

นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลนานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ กล่าวว่า รัฐบาลนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน มองความสำคัญของซอฟต์พาวเวอร์ในด้านของภาพยนตร์ ซี่รีย์ หรือ อนิเมชั่นว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญมากที่จะขับเคลื่อนเศษฐกิจ และจะสนับสนุนในทุกช่องทางโดยเฉพาะทางงบประมาณ เพื่อจะทำให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของภาพยนตร์ LGBTQ+

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ทางกระทรวงจะรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ทุกเพศทุกวัยเท่าเทียม และตอนนี้ทางประเทศไทยได้มีสมรสเท่าเทียมซึ่งเป็นกฏหมายที่เมื่อคู่แต่งงานไม่ว่าเพศไหนจะมีสิทธ์เท่าเทียมกันในทุกๆด้าน และทางรัฐบาลจะผลักดันให้เป็น World Pride และยินดีที่จะเข้าร่วมส่งเสริมในทุก ๆ ด้วย

นายชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)กล่าวว่า งานนี้จะขับเคลื่อนเศษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ “Spill Over Effect” ที่จะสร้างรายได้ให้กลับประเทศ ทั้ง การท่องเที่ยว การจ้างงาน การขายสินค้าต่างๆ และเมื่อนักแสดงมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นก็จะสามารถไปเป็นพรีเซนเตอร์ทั่วโลกทำให้สร้างมูลค่าสื่อให้กลับประเทศไทยของเราอีกด้วย

นายปิยะรัฐ กัลย์จาฤก Festival Director กล่าวว่า เป้าหมายของการจัดงานคือการสื่อสารให้กับทุกคนทั่วโลกรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ว่าจะเพศไหน และยังทำให้เศษฐกิจดีขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานมีเหล่าศิลปินที่ได้รับเชิญมาจากทั่วโลกมาร่วมเดินพรมแดงที่แสดงถึงพลังสนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ซึ่งนอกจากการเดินพรมแดงแล้วยังมีการประกวดภาพยนตร์สั้นที่ตอนนี้ได้เปิดรับสมัครแล้วจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 แล้วการประกวดในครั้งนี้ตอนนี้มีผู้สมัครถึง 400 คน ภายในยังจัดนิทรรศการที่ร่วมกับ Sony และมีงานเสวนาสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับผู้กำกับชื่อดังจากไต้หวัน ‘ไฉ้ หมิงเลี่ยง’ มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความรู้ในกับทุกๆท่านอีกด้วย ซึ่งภาพยนตร์ที่จะนำมาฉายใน พารากอน ซีนีเพล็กซ์กว่า 30 เรื่อง ทั้งภาพยนต์ชื่อดังจากต่างประเทศ อาทิ Call me by your name, Brokeback Mountain และมีทั้งภาพยนตร์ใหม่และคลาสสิค ร่วมถึงภาพยนตร์ไทย อาทิ ฉันผู้ชายนะยะ รักแห่งสยาม Solids by The Seashore และอีกมากมาย ซึ่งรายได้ 10% จะมอบให้กับทาง United Nations Human Rights Council (UNHRC) ภาพยนตร์ทั้งหมดจะแสดงให้เห็นถึงปัญหา LGBTQ+ ทั่วโลก ภายใต้แนวคิด ‘Where Film Unites Us All พลังแห่งภาพยนตร์จะเชื่อมโยงเราเข้าด้วยกัน

ทั้งนี้ เทศกาลดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2567 ณ พารากอนซีนีเพล็กซ์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://tilff-thailand.com