ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก! นิทรรศการสำหรับคนรัก ‘ฮิโรโนะ’ พร้อมจุ่มคอลเล็กชั่นหายาก

ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก! นิทรรศการสำหรับคนรัก ‘ฮิโรโนะ’ž พร้อมจุ่มคอลเล็กชั่นหายาก

รสัมผัสประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่จาก POP MART โดยเนรมิตบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บนพื้นที่กว่า 2,400 ตารางเมตร ที่จะพาคนรัก Hironož (ฮิโรโนะ) ดำดิ่งสู่ห้วงอารมณ์ในงาน Hirono Bangkok Art Exhibition and Event ณ โอเอซิสกลางเมือง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โดย POP MART THAILAND จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนิทรรศการ Hirono Bangkok Art Exhibition and Event ครั้งแรกในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน นำโดย ศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด โดยจุดหมายแห่งใหม่ล่าสุดของ POP MART THAILAND คือการรวมเอาความครบในทุกๆ ด้านของอาร์ตทอยมานำเสนอภายในที่เดียว

พร้อมบอกเล่าผ่านเรื่องราวของ Hirono (ฮิโรโนะ) หนึ่งใน TOP 5 คาแร็กเตอร์ของ POP MART THAILAND ที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักสะสม รวมถึงคนรักงานศิลปะ และสามารถครองใจเหล่านักสะสมจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยผลงานลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์จาก LANG (หลาง) ศิลปินชาวจีนผู้ออกแบบคาแร็กเตอร์ Hirono รวมทั้งเปิดตัวสินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และลิมิเต็ดคอลเล็กชั่น ที่จะวางจำหน่ายภายในงาน

Advertisement

ซึ่งนับเป็นครั้งแรก ที่ทาง POP MART THAILAND ได้ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่าย ในโทนสีขาว ดำ ที่ให้ความรู้สึกนิ่ง สงบ อันเปรียบเสมือนที่แห่งนี้เป็นโอเอซิสใจกลางเมือง ให้ทุกคนได้หลีกหนีจากความวุ่นวาย เป็นการดึงเอาลายเส้น และโทนสีอันเป็นเอกลักษณ์ ของศิลปินออกมาใช้ในงานนี้

โดย Hirono Bangkok Art Exhibition and Event จะถูกแบ่งออกเป็น 4 โซน เริ่มตั้งแต่ส่วนแรก ที่ทุกคนจะได้เจอกับการตกแต่งสุดอลังการ ด้วย Installation Art บอกเล่าเรื่องราว เนื้อหาและความเชื่อมโยงของคาแร็กเตอร์ Hirono และศิลปิน

Advertisement

จากนั้น สัมผัสกับสินค้าแฟชั่น และไลฟ์สไตล์เป็นครั้งแรก ที่มีมาให้เลือกอย่างครบครัน โดยสินค้าแฟชั่น และไลฟ์สไตล์ในคอลเล็กชั่น Hirono ได้แรงบันดาลใจจาก ช่วงเวลาของการเติบโตในซากปรักหักพังที่ถูกทิ้งร้างž จึงเลือกใช้ สีเอิร์ธโทน สีเขียวมอส โทนสีหม่น การนำเทคนิคฟอก หรือนำเสนอดีเทลแบบ Distressed ที่ดีไซน์เสื้อผ้าแบบตั้งใจให้ขาดวิ่น หรือดูเก่า เพื่อต้องการแสดงถึงลักษณะการ ไหล ผสาน และการเกาะตัว หรือการเติบโตในสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและสับสน ดังนั้น แรงบันดาลใจในการออกแบบจึงมาจากโลกแห่งอารมณ์นั่นเอง

ถัดมา เป็นโซนจัดแสดงผลงานภาพวาดคอลเล็กชั่นพิเศษ The room where he belongs จากศิลปิน ซึ่งเป็นโอกาสเดียวที่จะได้สัมผัสกับผลงานของศิลปินอย่างใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟถึงจำนวน 11 ภาพ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบศิลปะ นักสะสม และแฟนคลับ สามารถจับจองภาพวาดดังกล่าวได้ด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก POP MART THAILAND

เดินทางมาถึงโซนสุดท้ายที่บอกได้เลยว่าห้ามพลาด! โดยจะเป็นการรวม Hirono Figure คอลเล็กชั่นพิเศษ อาทิ คอลเล็กชั่นลิมิเต็ดที่จะมีจำหน่ายที่ประเทศไทยที่เดียว หรือเปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่แรก รวมถึงคอลเล็กชั่นหายาก ไม่ว่าจะเป็น Hirono Reshape Figurine, The UFO Chaser Hirono x Journey to the West Figurine, Hirono Simpler Figure

นอกจากนี้ บริเวณงาน มีการจัดวาง Gigantic Figure สูงกว่า 3 เมตร ที่ส่งตรงจากประเทศจีน ให้ผู้คนที่ผ่านไปมาได้แวะเข้ามาชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วย