ชวนศิลปินไทย ถ่ายทอดผลงาน การประกวดจิตรกรรมยูโอบี

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 16 ชวนศิลปินไทย ถ่ายทอดผลงานที่เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์ เวทีจิตรกรรมเดียวในไทยที่ต่อยอดศิลปินให้เติบโตในระดับนานาชาติ

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2568 เชิญชวนศิลปินไทยมืออาชีพและศิลปินใหม่หรือสมัครเล่นร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ชิ้นเอก เพื่อแสดงความสามารถทางศิลปะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ การประกวดจิตรกรรมยูโอบีเป็นหนึ่งในการประกวดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นเวทีระดับภูมิภาคเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของธนาคารยูโอบีในการสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนศิลปิน รวมถึงยกระดับศิลปินไทยสู่เวทีศิลปะระดับนานาชาติให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น

นางสาวธรรัตน โอฬารหาญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “การดำเนินงานของยูโอบี ไม่เพียงแต่เชื่อมโยงธุรกิจในภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังเป็นการดูแลพัฒนาชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินงานอยู่ รวมถึงการสนับสนุนศิลปะ ในฐานะที่ธนาคารยูโอบีเป็นผู้นำด้านการสนับสนุนวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชีย เราเชื่อมโยงศิลปะเข้ากับผู้คนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี และการจัดยูโอบี อาร์ต โรดโชว์ เดินสายเพื่อเพิ่มทักษะและสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปิน พร้อมทั้งส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะผ่านโอกาสในเวทีนานาชาติ ช่วยให้ศิลปินได้แสดงผลงาน ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคและเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น พร้อมด้วยโอกาสทางศิลปะที่ไม่มีที่สิ้นสุด”

เพื่อให้เห็นภาพประสบการณ์และโอกาสในระดับภูมิภาคที่ได้จากการเข้าร่วมการประกวดนี้ ศิลปินรุ่นพี่ 3 ท่านได้ร่วมแชร์มุมมอง ความคิดและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้ เครือข่ายศิลปินยูโอบี (UOB Artist Alumni Network) ระดับภูมิภาคที่มุ่งส่งเสริมศิลปินที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบีในระยะยาวใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ เช่น Art Jakarta และ Art Central Hong Kong ที่ยูโอบีเป็นพาร์ตเนอร์หลัก การสร้างสรรค์งานศิลปะสำหรับการจัดแสดงหรือการประมูล โครงการศิลปินในพำนักในต่างประเทศ รวมถึงโอกาสในการสร้างเครือข่ายศิลปินและชุมชนศิลปะต่างๆ ในภูมิภาค

ADVERTISMENT

• นายสุกิจ ชูศรี ศิลปินคนแรกที่ชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมยูโอบีในประเทศไทยถึงสองครั้ง ในปี 2567 และปี 2560 พร้อมคว้ารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year ประจำปี 2560

• นายชมรวี สุขโสม ศิลปินรางวัลชนะเลิศประเทศไทยและระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year ประจำปี 2565 และได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินในพำนักที่ Cité Internationale des Arts กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสในปี 2568

• นางสาวมุกดารัศมิ์ คำปา ศิลปินรางวัลเหรียญทอง ประเภทศิลปินอาชีพ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประเทศไทย ประจำปี 2567 และได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนศิลปินในเครือข่ายยูโอบี ประเทศไทย ร่วมแสดงผลงานในงาน Art Central Hong Kong 2025

ADVERTISMENT

นายสุกิจ ชูศรี กล่าวว่า “ความพิเศษของการประกวดจิตรกรรมยูโอบีคือ การให้ความสำคัญกับศิลปินอย่างต่อเนื่อง แม้การประกวดจะจบลง แต่ยูโอบียังคงสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ศิลปินได้แสดงผลงานในเวทีต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดจิตรกรรมยูโอบีถึงสองครั้งในระดับประเทศ และอีกหนึ่งครั้งในระดับอาเซียน ทำให้ผมได้เห็นถึงพัฒนาการของตัวเองอย่างชัดเจน เวทีนี้ไม่เพียงแต่ให้โอกาสในการแสดงผลงาน แต่ยังเป็นแรงผลักดันให้ผมก้าวข้ามขีดจำกัด และสร้างสรรค์ผลงานที่มีความแตกต่างและโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

นายชมรวี สุขโสม กล่าวเสริมว่า “สิ่งที่เวทีการประกวดจิตรกรรมยูโอบี มอบให้ ไม่ใช่แค่เงินรางวัลหรือชื่อเสียง แต่คือประตูที่เปิดสู่โลกใหม่ สำหรับผม ยูโอบีเปรียบเสมือนผู้นำทางชีวิตในฐานะศิลปิน ทำให้ผมมั่นใจว่า การเดินบนเส้นทางศิลปะเป็นไปได้จริง และเป็นแรงบันดาลใจให้ผมพร้อมคว้าโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ

“การได้เข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนักที่ประเทศฝรั่งเศส เป็นโอกาสที่เกินฝันที่ได้รับจากเวทีการประกวดจิตรกรรมยูโอบี และถือเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตผมอีกครั้ง ทำให้ผมได้พบเจอเพื่อนศิลปินจากทั่วโลก ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ ที่เปลี่ยนวิธีคิดและการสร้างสรรค์งานศิลปะของผมไปโดยสิ้นเชิง ยูโอบีไม่ได้หยุดแค่การจัดประกวด แต่ยังเดินเคียงข้างศิลปินอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนโอกาสในระดับนานาชาติ การสร้างเครือข่ายศิลปิน และการส่งเสริมให้ศิลปินไทยกล้าเติบโตบนเวทีโลก”

นางสาวมุกดารัศมิ์ คำปา เล่าว่า “อยากฝากถึงน้องๆ หรือคนที่สนใจว่า อย่าลังเล เวทีการประกวดนี้เปิดกว้างสำหรับทุกคนและทุกไอเดีย ผลงานนามธรรมของมุกพิสูจน์แล้วว่า งานที่แตกต่างจากงานอื่นๆ งานที่มักจะเข้าถึงคนทั่วไปยากก็มีโอกาสคว้ารางวัลและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติได้ แม้ไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด แต่ยังได้รับการคัดเลือกจากยูโอบีให้ไปแสดงผลงานที่ฮ่องกง รู้สึกดีใจมากค่ะ บางครั้ง การทำตามความฝัน ก็สามารถเปิดประตูสู่โอกาสต่างๆ มากมายเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้”

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 16 เปิดรับผลงานแล้ววันนี้

สำหรับศิลปินอาชีพและศิลปินใหม่ทุกคนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ไม่ว่าจะเป็นศิลปินชาวไทยหรือผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยสามารถส่งผลงานที่ดีที่สุดของตนเองได้คนละหนึ่งผลงาน ไม่มีข้อจำกัดด้านหัวข้อ โดยสามารถส่งผลงานทางออนไลน์ได้ที่ www.uob.co.th/poy ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฏาคม 2568 โดยพิธีประกาศรางวัลการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 16 จะจัดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2568

ผู้ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศจากทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม จะมีโอกาสเข้าชิงรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year ที่มีรางวัลมูลค่า 13,000 เหรียญสิงคโปร์ นอกเหนือจากรางวัลชนะเลิศระดับประเทศที่ได้รับจากแต่ละประเทศ และยังมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารยูโอบี โดยพิธีมอบรางวัลและการประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ระดับภูมิภาค ประจำปี 2568 จะจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ณ ประเทศสิงคโปร์

“ยูโอบี อาร์ต โรดโชว์” สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมศิลปินรุ่นต่อไป ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม “ยูโอบี อาร์ต โรดโชว์” ไปตามมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยด้านศิลปะอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 จะไปยังสถาบันกว่า 28 แห่งทั่วประเทศ นับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะให้ศิลปินไทยรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้รับฟังข้อมูลที่น่าสนใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อการก้าวสู่เส้นทางอาชีพด้านศิลปะ พร้อมจุดประกายให้ศิลปินใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีขึ้น