คาแรกเตอร์ไทย ไม้เด็ด สู้โลกได้! ขายหัวเราะ จัด Character Fest Thailand ครั้งที่ 1 นำทัพ ยกระดับสู่ซอฟต์พาวเวอร์
คาแรกเตอร์ไทย – ปรากฎการณ์มาสคอต สร้างรอยยิ้มในโลกออนไลน์ ทำเอาหลายวัยหลายเจเนอเรชั่นพูดตรงกันว่า “ใจฟู” ฮีลใจกันได้ในวันที่เหนื่อยล้า ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะ “คาแรกเตอร์” ที่สตรอง และครีเอเตอร์ผู้ออกแบบซึ่งอยู่เบื้องหลัง ทว่ากลับไม่มีพื้นที่สำหรับ คาแรกเตอร์ไทย โดยเฉพาะ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม กลุ่มบริษัทวิธิตากรุ๊ป นำโดยแบรนด์ในตำนานอย่าง ขายหัวเราะ ผนึกกำลังคาแรกเตอร์ไทย จัดงาน Character Fest Thailand ครั้งที่ 1 รวมพล “คาแรกเตอร์ไทย” มารวมไว้ที่เดียว ภายใต้คอนเซปต์ “งานวัดวาคาแรกเตอร์ไทย” ยกขบวนมาทั้งการ์ตูนที่เป็นความทรงจำวัยเด็กของหลายๆ คน อย่าง บก.วิติ๊ด หนูหิ่น ปังปอนด์ รวมไปถึงคาแรกเตอร์รุ่นใหม่ที่กำลังโด่งดัง ตลอด 4 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 14 – 17 สิงหาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
โดยมี เหล่าคาแรกเตอร์ไทยมาร่วม ขบวนพาเหรดในงานด้วย อาทิ ซุป’ตาร์จากตึกเจม (GMM TV) ขวัญใจของเหล่าอุนยาย อย่าง POLCASAN (โพก้าซัง, ยัยซัง) Kingman (คิงแมน) BABII (เบบี๋) JUMMO (จัมโม่) ไปจนถึง ปาป้า-ทูทู่, ก๊อดจิ ปตท., พี่โก๋ โก๋แก่, แมวมอง หอแว่น เป็นต้น
นางสาวพิมพ์พิชา อุตสาหจิต กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทวิธิตากรุ๊ป เผยถึงไอเดียการจัดงาน ว่า ที่ผ่านมาคาแรกเตอร์ของไทยมักปรากฏตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในงานต่างๆ ทั้งงานของเล่น การเงิน หรืองานหนังสือ แต่ไม่มีงานไหนจัดขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่ให้คาแรกเตอร์ไทยได้แสดงศักยภาพที่แท้จริง ในฐานะที่วิธิตากรุ๊ปอยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยมากว่า 50 ปี เล็งเห็นถึงศักยภาพอันมหาศาลของตัวการ์ตูน และคาแรกเตอร์ไทย เป้าหมายสำคัญในการจัดงานคือ ยกระดับวงการคาแรกเตอร์ไทย สร้างความแข็งแกร่ง เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้สร้างสรรค์คาแรกเตอร์ แบรนด์ และแฟนๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาวงการ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับครีเอเตอร์
“ในยุคที่ Soft Power เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอิทธิพล การผลักดันคาแรกเตอร์การ์ตูนไทยจะช่วยให้ประเทศไม่ตกขบวน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสทางอาชีพที่ชัดเจนให้กับคนรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ เราเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มศิลปินครีเอเตอร์ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันคาแรกเตอร์ไทยสู่สายตาผู้คนในระดับโลก เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงถึงศักยภาพของคนไทยบนเวทีสากลได้อย่างแน่นอน” กลุ่มบริษัทวิธิตากรุ๊ปกล่าว
นางสมปอง ศรีคุณ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บมจ.ปตท. ผู้สนับสนุนหลักของงาน Character Fest Thailand ครั้งที่ 1 กล่าวถึงงานในครั้งนี้ว่า ถือเป็นอีกก้าวของ ปตท.ที่ร่วมสนับสนุนงานลายเส้นคนไทย ซึ่งขายหัวเราะมีจุดแข็งในการเล่าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ ทำให้เข้าถึงได้กับคนทุกกลุ่ม รวมถึงคาแรกเตอร์ไทยกว่า 100 คาแรกเตอร์ที่อยู่ในงาน สะท้อนถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมคาแรกเตอร์ไทยว่า สามารถนำงานศิลปะมาผสมผสานกับยุคสมัย ทำให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาได้ และยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสังคม อีกทั้งยังเป็นหนทางในการสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกทางหนึ่งด้วย ปตท.เอง ก็มีคาแรกเตอร์คือ ก๊อดจิ (GODJI) ทูตพลังงานของปตท.
“ก๊อดจิ มีนิสัยร่าเริง สดใสน่ารัก เป็นมิตร อยากรู้อยากเห็นและชอบการผจญภัย รวมถึงยังชอบประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ ปตท. ที่มีพันธกิจหลักคือการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งในมุมของการสร้างแบรนด์ ก๊อดจิ ถือเป็นสื่อกลางเชื่อมผู้คนกับปตท. ให้เกิดความใกล้ชิดกัน เพราะพลังงานอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ทำให้เรื่องเข้าใจเรื่องพลังงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดี และก๊อดจิอยู่คู่กับปตท. มากว่า 12 ปีแล้ว”
ด้าน ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เผยว่า เซ็นทรัลเวิลด์มุ่งมั่นสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงครีเอทีฟไลฟ์สไตล์เข้ากับผู้คนทุกเจเนอเรชัน ไม่ว่าจะเป็นการปลุกกระแส Pop Culture จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งในไทย เชื่อว่างานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการขับเคลื่อนวงการคาแรกเตอร์ และ Mascot Marketing ของไทย ให้แข็งแรง พร้อมต่อยอดสู่เวทีระดับนานาชาติในอนาคต
สำหรับไฮไลต์งาน Character Fest Thailand ครั้งที่ 1 แบ่งเป็น 3 โซนหลัก 1.โซน Character Funfair ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงบนเวที สนุกไปกับเกมงานวัดที่คุ้นเคยในรูปแบบใหม่ อาทิ เกมคีบตุ๊กตา เกมยิงตุ๊กตา เกมจับไข่ เกมขดลวดไฟฟ้า เกมโยนลูกบอล และเกมค้อนทุบวัดพลัง พิเศษคือ ขบวนพาเหรดคาแรกเตอร์ไทยที่ยาวที่สุด ที่งานนี้เหล่าคาแรกเตอร์จะมาแจกลายเซ็นและพูดคุยด้วยอย่างใกล้ชิด
2. โซน Character Legacy : ครั้งแรกกับการ “เปิดบ้าน บ.ก.วิติ๊ด” จุดกำเนิดตำนานความฮา ที่นำเอาความทรงจำต่างๆ มารวบรวมไว้ เช่น ขายหัวเราะ ฉบับตีพิมพ์ยุคแรกๆ ฉบับพิเศษในโอกาสต่างๆ ไปจนถึงจำลองโต๊ะทำงานของ บก.วิติ๊ด ตัวจริง ผนังบ้านฉาบด้วย “ฮา ออฟ เฟม” ที่รวมเหล่าแก๊กเด็ดๆ ของขายหัวเราะ ไม่ว่าจะเป็นมุขโจรมุมตึก ติดเกาะ ยูเอฟโอ กระทะทองแดง ไปจนถึง ห้อยก้างปลา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี เสี่ยงเซียมซี กับพ่อหมอปังปอนด์ และ บ้านผีหัวเราะ งานนี้อาจจะไม่สยองแต่ฮาก๊าก กับ ท็อป 10 คาแรกเตอร์ผีดุ
3. โซน Character Market : ย่านรวมของเด็ดจากคาแรกเตอร์ฝีมือศิลปินทั่วประเทศ ที่ทุกคาแรกเตอร์จะได้ออกมาโชว์ของจากเหล่าไทยครีเอเตอร์ เช่น ปาป้า-ทูทู่, นัดเป็ด, นวล, ชีวิตงงๆ ของแจนนี่, แมวน่าเบื่อเพื่อนรัก และอีกมากมาย