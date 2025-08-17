พิมพิศา ณรงค์เดช ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ จัดงานสุดพิเศษ TANACHIRA Exclusive Styling Session
นาทีนี้คงต้องจับตามอง พิมพ์ พิมพิศา ณรงค์เดช หลานสาวคนสวยของ กรณ์ ณรงค์เดช ที่เจ้าตัวมารับบทบาทใหม่ร่วมจัดงานสุดพิเศษ TANACHIRA Exclusive Styling Session ที่ร้าน GANNI at Central Embassy แบรนด์แฟชั่นชื่อดังจากเดนมาร์ก ภายใต้ บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TAN ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับภูมิภาค
โดยในงานนี้น้องพิมพ์ ได้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจและแชร์เคล็ดลับการมิกซ์แอนด์แมตช์ลุคสุดเท่จากคอลเลกชัน GANNI Fall/Winter 2025 ซึ่งสะท้อนความหลากหลายและอิสระของผู้หญิงในแบบฉบับ GANNI GIRL ผู้เติบโตอย่างสง่างาม แต่ยังคงสนุกกับการแต่งตัวและเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ให้แขกคนพิเศษได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด
โดยมีคุณพ่อ คุณอา และบรรดาเซเลปคนดังมาร่วมงานและเลือกช้อปอย่างเพลิดเพลิน เรียกว่าทั้งสวย ทั้งเก่ง ฉายแววแฟชั่นไอคอน ครบเครื่องสมเป็นหลานสาวคุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช จริงๆ