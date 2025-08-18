เปิดจองแล้ว Beyond Don Mueang บ้านเดี่ยวพรีเมียม 3.5 ชั้น ราคาเริ่มต้น 21.9 ล้านบาท มีแค่ 5 ยูนิตเท่านั้น
บริษัท แด๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด รุกตลาดบ้านเดี่ยวพรีเมียม เปิดตัวโครงการ “Beyond Don Mueang” บ้านเดี่ยวระดับพรีเมียม 3.5 ชั้น สไตล์ Elegance & Style จำนวนจำกัดเพียง 5 ยูนิต บนทำเลศักยภาพย่านดอนเมือง พร้อมชูจุดขายแถมลิฟต์โดยสารคุณภาพมาตรฐาน คาดปิดยอดขายได้ภายใน 2 เดือน หลังเริ่มเปิดจอง 15 สิงหาคม 2568 โดยกลุ่มผู้บริหารและเจ้าของโครงการได้เข้าร่วมพิธีตอกเข็มโครงการ และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
นายอัครณัฎฐ์ พงศ์บุญชู ประธานกรรมการบริหารโครงการ กล่าวว่า โครงการ Beyond Don Mueang ตั้งอยู่บนทำเลดอนเมือง–สรงประภา ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์กลางคมนาคม และเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ด้านหน้าโครงการรายล้อมด้วยธุรกิจ SME หลากหลายกว่า 100 แห่ง ทั้งอาคารสำนักงาน คลินิกสุขภาพ ธุรกิจเสริมความงามและเครื่องสำอาง การขนส่ง LOGISTICS ธุรกิจเทคโนโลยี และร้านอาหารเครื่องดื่มชื่อดัง ขณะที่โครงการตั้งอยู่ห่างจากถนนใหญ่เพียง 40 เมตร แยกโซนเป็นส่วนตัว ทำให้สามารถปรับการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น จะเป็นบ้านพักอาศัยที่เงียบสงบ เป็นสำนักงานต่อยอดจากทำเลธุรกิจ หรือผสมผสานทั้งบ้านและสำนักงานในที่เดียว เพื่อความคุ้มค่าสูงสุด ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุน เพื่อเจาะกลุ่มนักธุรกิจรายย่อย
ประธานกรรมการบริหารโครงการกล่าวอีกว่า เราชูจุดเด่นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ Elegance & Style และออกแบบบ้านเพื่อ รองรับแผ่นดินไหวให้เพิ่มความแข็งแรงยิ่งกว่ามาตรฐาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บนพื้นที่ใช้สอย 420 ตร.ม. บนที่ดิน 60 ตร.ว. หน้ากว้าง 11.45 เมตร ตัวบ้านกว้าง 9.45 เมตร ลึก 14 เมตร สูงประมาณ 15 เมตร พร้อมลิฟต์โดยสาร ระบบสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อความปลอดภัยและทัศนียภาพที่สวยงามที่ปราศจากเสาและสายไฟฟ้า พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยทันสมัย
ทีมผู้บริหารมีประสบการณ์กว่า 35 ปีในวงการอสังหาริมทรัพย์ และปัจจุบันยังดำเนินธุรกิจโรงแรมและอาคาร พักอาศัยในกลุ่ม Beyond Suite และด้วยการเล็งเห็นถึงศักยภาพสูงของทำเล เราจึงได้สร้างสำนักงานใหญ่ของบริษัทติดกับโครงการ Beyond Don Mueang เพื่อยืนยันว่าที่นี่จะไม่ใช่เพียง “ที่อยู่อาศัย” แต่คือ “รากฐานชีวิต” ที่เราจะอยู่ดูแลร่วมกันอย่างใกล้ชิด
นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล ประธานกรรมการ กล่าวว่า โครงการ Beyond Don Mueang เปิดขายเพียง 5 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 21.9 ล้านบาท เปิดขายอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เราอยากให้คุณนึกภาพว่า อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า คุณ-จะได้เดินเข้าไปในบ้านใหม่ของคุณ บ้านที่คุณเห็นคุณภาพตั้งแต่การตอกเข็มจนถึงการติดตั้งประตูบานสุดท้าย และเมื่อโครงการเสร็จ คุณไม่เพียงได้บ้าน แต่ยังได้สินทรัพย์ที่มีแนวโน้มมูลค่าเพิ่มขึ้น เพราะทำเลมีศักยภาพสูง เรามั่นใจว่าสามารถส่งมอบบ้านเสร็จจริง และด้วยสำนักงานใหญ่ที่อยู่ในโครงการเดียวกัน เราจึงพร้อมดูแลและเอาใจใส่ทุกรายละเอียด
นายกฤต กิจวิวัฒนการ กรรมการผู้จัดการ
วิศวกรผู้บริหารงานพัฒนาโครงการ (Developer’s Engineering Executive) กล่าวว่า Beyond Don Mueang พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทั้งชีวิตครอบครัวและการทำงานอย่างลงตัว ภายใต้คอนเซ็ปต์ Elegance & Style ชั้นล่างสามารถปรับใช้เป็นออฟฟิศ โชว์รูม หรือพื้นที่ธุรกิจได้ทันที ขณะที่ชั้นบนยังคงบรรยากาศ อบอุ่นและความเป็นส่วนตัวของบ้าน พร้อมสวนกลางบ้านที่เพิ่มความร่มรื่นและพื้นที่พักผ่อนในบทบาทผู้บริหารระดับสูงและวิศวกรผู้บริหารงานพัฒนาโครงการ ผมให้ความสำคัญกับมาตรฐาน วิศวกรรมควบคู่กับความประณีตในทุกขั้นตอน เราทำงานร่วมกับทีมวิศวกรและผู้รับเหมามืออาชีพที่มีผลงานคุณภาพสูงและร่วมงานกับเรามาโดยตลอด เพื่อให้มั่นใจว่าบ้านทุกหลังแข็งแรงได้มาตรฐาน และสวยงาม
ตามแบบที่ตั้งใจไว้ โครงการมีเพียง 5 ยูนิต บนทำเลสงบส่วนตัว ห่างจากถนนใหญ่เพียง 40 เมตร ถนนทางเข้ากว้าง 9–14 เมตร เชื่อมต่อทุกการเดินทาง เหลือเพียงไม่กี่ยูนิต พร้อมข้อเสนอพิเศษในช่วงเริ่มก่อสร้าง และเมื่อคุณก้าวเข้าสู่ Beyond Don Mueang คุณจะสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่า ทำเลที่ดี งานออกแบบที่งดงาม และสังคมคุณภาพ “Beyond Don Mueang-ที่ที่เราอยู่เคียงข้างคุณในทุกวันของชีวิต”
ข้อมูลโครงการ “Beyond Don Mueang”
• ประเภท: บ้านเดี่ยว 3.5 ชั้น สไตล์ Elegance & Style
• จำนวนยูนิต: 5 หลังเท่านั้น
• พื้นที่ใช้สอย: 420 ตร.ม. บนที่ดิน 60 ตร.ว.
• จุดเด่น: ลิฟต์โดยสารมาตรฐาน, สวนกลางบ้าน, ชั้นล่างปรับเป็นพื้นที่ธุรกิจหรือพักอาศัย
ได้อย่างลงตัว, เลือกปรับแต่งวัสดุบางส่วนได้ตั้งแต่ต้น พร้อมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างแบบโปร่งใส
• ทำเล: ห่างจากถนนใหญ่เพียง 40 เมตร ใกล้สนามบินดอนเมืองและสถานที่สำคัญ เชื่อมต่อทุกการเดินทาง
• ระยะเวลาก่อสร้าง: เริ่ม 15 สิงหาคม 2568 พร้อมส่งมอบภายในประมาณ 8 เดือน