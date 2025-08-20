YOLK เปิดโปรเจ็กต์แห่งปี Proudly Made in Thailand จับมือ 4 แบรนด์ไทย เสิร์ฟทาร์ตไข่ 4 รสชาติพิเศษ
หลังจากสร้างปรากฏการณ์ทาร์ตไข่ในไทยอย่างต่อเนื่องจนทำยอดขายรวมทะลุ 100 ล้านบาทภายในเวลาเพียง 3 ไตรมาส (พ.ย.2567-ส.ค.2568) ล่าสุด แบรนด์ทาร์ตไข่ YOLK (โยล์ค) ครัวซองต์สเปเชียลตี้เจ้าแรกในประเทศไทย เดินหน้าตอกย้ำความเป็นแบรนด์ผู้นำตลาดอันดับหนึ่งในใจคนไทย ด้วยการเปิดตัวโปรเจกต์ใหญ่แห่งปี “Proudly, Made in Thailand” จับมือกับ 4 แบรนด์ไทยคุณภาพ โอ้กะจู๋, แก้ว Boutique, Songwat Coffee Roaster และ JIANCHA รังสรรค์ทาร์ตไข่ 4 รสชาติพิเศษ ที่สะท้อนตัวตนแต่ละแบรนด์ ภายใต้แนวคิดเดียวกันคือ “แบรนด์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก” ร่วมมือเพื่อเติบโต ขยายพลังแบรนด์ไทยในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สาริน รณเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่ำรวยที่สุด จำกัด เปิดเผยว่า จุดมุ่งหมายของ โปรเจกต์นี้ ไม่ใช่เพียงการพัฒนาเมนูใหม่ แต่คือการใช้พลังของแบรนด์ไทยรุ่นใหม่ร่วมกันยกระดับสินค้าทำมือ ให้กลายเป็นสินค้าส่งออกเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณภาพระดับสากล โปรเจ็กต์ “Proudly, Made in Thailand” คือ การรวมจุดแข็งของแต่ละแบรนด์เข้าด้วยกันผ่านผลิตภัณฑ์เดียว ทั้งในเชิงรสชาติ การออกแบบ และประสบการณ์ หน้าร้าน ถือเป็นการใช้โมเดล collaboration marketing ที่ชูทั้งศักยภาพของแบรนด์ไทยและแนวคิด “Local Goes Global” อย่างแท้จริง โดยจะเปิดตัวแบบ “4 จันทร์ 4 รสชาติ” ชิมให้ครบ แชร์ให้ทัน
“ทาร์ตไข่ทั้ง 4 รสชาติจะทยอยเปิดตัวทุกวันจันทร์ เริ่ม 18 สิงหาคม – 31 ตุลาคมนี้ เพื่อให้ทุกเมนูได้รับ การสื่อสารอย่างชัดเจนและสร้างกระแสต่อเนื่องในแต่ละสัปดาห์ ทุกองค์ประกอบของโปรเจกต์นี้ได้รับการออกแบบใหม่หมด ดีไซน์ใหม่ กล่องใหม่ ร้านก็ใหม่ สร้างประสบการณ์ภายใต้ธีม “Proudly, Made in Thailand” บรรจุภัณฑ์ Limited Edition ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “ถุงรุ้ง” สัญลักษณ์ของความเป็นไทยแบบเรียบง่ายแต่ร่วมสมัย ไปจนถึงการตกแต่งหน้าร้านที่ตกแต่งใหม่ทั้งหมด ให้กลายเป็นพื้นที่จัดแสดงความภาคภูมิใจในแบรนด์ไทยรุ่นใหม่อย่างแท้จริง”
ผู้บริหาร YOLK กล่าวด้วยว่า 5 แบรนด์ไทย = 1 โปรเจ็กต์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เบื้องหลังความสำเร็จของโปรเจกต์นี้ คือความร่วมมือระหว่าง 5 แบรนด์ไทยที่มีแนวคิดชัดเจน มีจุดยืนเฉพาะ แต่รวมพลังกันภายใต้เป้าหมายเดียว การสร้างภาพจำใหม่ของคำว่า “Made in Thailand” ที่ทันสมัย มีคุณภาพ และส่งออกได้ในระดับโลก โดยเมนูพิเศษจาก YOLK Proudly, Made in Thailand หาซื้อได้ที่ YOLK ทุกสาขาในกรุงเทพฯ ทั้ง 6 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิร์ล ชั้น 7 สยามพารากอนชั้น G เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น G บรรทัดทอง (ตรงข้ามจุฬาซอย 14) เจริญนคร 10 โครงการ OURS และสุขุมวิท 24 โครงการ Bambini หรือช่องทาง Grab เดลิเวอรี ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม จนถึง 31 ตุลาคม(จำนวนจำกัด)
– จันทร์ที่ 18 สิงหาคม Truffle Honey Cheese ซุปทรัฟเฟิลชีสน้ำผึ้ง x โอ้กะจู๋
– จันทร์ที่ 25 สิงหาคม Songwat Dirty & Fresh Mochi กาแฟเดอร์ตี้โมจินมสด x Songwat Coffee Roasters
– จันทร์ที่ 1 กันยายน Pandan & Palm Sugar Caramel สังขยาใบเตยน้ำตาลโตนด x แก้ว Boutique
– จันทร์ที่ 8 กันยายน Kyoho Grape Jelly & Cream Cheese เจลลี่องุ่นเคียวโฮครีมชีส x JIANCHA