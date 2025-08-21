BEYOND THE VINES ปักหมุดสาขาใหม่ที่เมกาบางนา พร้อมนำเสนอคอลเล็กชันใหม่

BEYOND THE VINES ปักหมุดสาขาใหม่ที่เมกาบางนา
พร้อมนำเสนอคอลเล็กชัน Colourblock Para Series
Beyond The Vines (บียอนด์ เดอะ ไวนส์) แบรนด์ไลฟ์สไตล์จากประเทศสิงคโปร์ เดินหน้าสร้างการเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดสาขาแห่งที่ 2 ในประเทศไทย ณ เมกาบางนา ภายใต้ชื่อ Beyond The Vines Design Post หลังจากเปิดตัวสาขาแรก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อปีที่ผ่านมา พร้อมเปิดตัวคอลเล็กชันใหม่ล่าสุดอย่าง Colourblock Para Series
Rebecca Ting (รีเบคก้า ถิง) Co-Founder บริษัท Beyond The Vines กล่าวว่า “หลังจากเปิด Beyond The Vines Design House สาขาแรกในประเทศไทยที่ Central World เราได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยว เมกาบางนาจึงเป็นก้าวต่อไปที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึงลูกค้าในวงกว้างยิ่งขึ้น” โดยการเปิดตัวสาขานี้ถือเป็นสาขาที่ 14 ถัดจากสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ โดยเลือกทำเลแห่งนี้เนื่องจากเป็นศูนย์การค้าที่มีความหลากหลาย ซึ่งตั้งเป้าเจาะตลาดกลุ่มครอบครัวยุคใหม่ เพื่อสะท้อนความมีชีวิตชีวาของแถบชานเมือง
สาขานี้มีขนาดกว่า 120 ตารางเมตร นำเสนอสินค้าหลักของแบรนด์ เช่น Dumpling Bag, Crunch Carryall และ Para Series พร้อมโซนพิเศษอย่าง BTV-TO-GO และโซนสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ โดยตัวร้านถูกออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถสำรวจและเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองได้อย่างสะดวก ซึ่งคอนเซ็ปต์ของสาขานี้ได้มีการผสมผสานวัสดุ อย่าง โพลีคาร์บอเนต อะลูมิเนียม และสแตนเลสสตีล เข้ากับลิ้นชักและชั้นวางแบบโมดูลาร์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ ตกแต่งด้วยสีสันที่สดใสและพื้นผิวสัมผัสที่แตกต่างช่วยเติมชีวิตชีวาให้กับร้าน พร้อมชั้นวางทรงโค้งมนที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของพื้นที่สาขาเพิ่มความผ่อนคลายให้กับองค์ประกอบโดยรวมของร้าน สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างโครงสร้างและความนุ่มนวล ซึ่งถือเป็นหัวใจของแบรนด์
นอกเหนือจากการขยับขยายด้วยการเปิดตัวสาขาใหม่ Beyond The Vines ได้นำเสนอคอลเล็กชัน Colourblock Para Series ซึ่งเป็นครั้งแรกที่แบรนด์ได้นำคอนเซ็ปต์ Colourblock มาผสมผสานกับคอลเล็กชัน Para Series ที่ได้รับการตอบรับจากแฟน ๆ อย่างล้มหลาม โดยผลิตจากผ้าไนลอนริปสต็อปรีไซเคิล 100% ที่มีน้ำหนักเบาและกันน้ำได้ มาพร้อมซิปกันน้ำ ช่องเก็บของใช้งานได้จริง และการจัดวางสีอย่างมีเอกลักษณ์ ซึ่งสะท้อนการออกแบบเฉพาะตัวของ Beyond The Vines