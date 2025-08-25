แจ็ค ไททัส คนไทยคนแรกบุกตลาดลาตินสำเร็จ ประเดิมรันเวย์ที่กัวเตมาลา ก่อนลุยนิวยอร์ก แฟชั่นวีค
หลังจากสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์มิสเตอร์ โมเล อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 ที่ประเทศโคลอมเบีย “แจ็ค ไททัส” (JACK TITUS) ตัวแทนจากประเทศไทย ก็ไม่หยุดเพียงแค่ตำแหน่งเวทีโลก แต่ยังกลายเป็นนายแบบไทยคนแรกที่บุกตลาดลาตินอเมริกาได้สำเร็จ ด้วยการเฉิดฉายบนรันเวย์ระดับอินเตอร์ในงานอาร์ต ฮาร์ทส แฟชั่น โชว์ 2025 (Art Hearts Fashion Show Guatemala 2025) ที่ประทศกัวเตมาลา
บนเวทีสุดยิ่งใหญ่นี้ แจ็ค ไททัส ยังได้ประกบกับสองดาวดังแห่งวงการนางงามระดับโลก ได้แก่ เฟรดดร้า เรเยส มิสซูปราเนชั่นแนล คิวบา 2025 และ ลอร่า มอสส์ มิสแกรนด์ โคลอมเบีย 2025
การพบกันครั้งนี้ไม่เพียงสร้างกระแสในแวดวงแฟชั่นและนางงาม แต่ยังถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ “ข่าวใหญ่” ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
การร่วมงานกับ Art Hearts Fashion ซึ่งเป็นแบรนด์โปรดักชันแฟชั่นระดับโลก ถือเป็นหลักไมล์สำคัญที่สะท้อนถึงความสามารถและอิทธิพลของ แจ็ค ไททัส ในฐานะนายแบบนานาชาติ ที่กำลังสร้างพื้นที่และฐานแฟนคลับใหม่ในโลกละตินอย่างเต็มภาคภูมิ
และเส้นทางของเขายังไม่หยุดเพียงเท่านี้ เพราะในเดือน กันยายน 2025 แจ็ค ไททัส เตรียมก้าวขึ้นสู่รันเวย์ระดับตำนานที่นิวยอร์ก แฟชั่นวีค ซึ่งถือเป็นภารกิจครั้งสำคัญที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง