LivingInsider Thailand Developer Awards 2025 Presented by Häfele งานประกาศรางวัล 58 สาขา ที่สุดบริษัทอสังหาริมทรัพย์ สร้างสรรค์ผลงานตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่
บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน LivingInsider มาร์เก็ตเพลสด้านอสังหาฯ อันดับหนึ่งของคนไทย จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 งาน “LivingInsider Thailand Developer Awards 2025” โดยมีเฮเฟเล่ (Häfele) ผู้นำด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวพร้อมทั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำจากประเทศเยอรมนีร่วมสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
บรรยากาศภายในงานมีผู้บริหารและตัวแทนจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำมากกว่า 350 ท่านเพื่อแสดงความยินดีและสร้างเครือข่ายธุรกิจในค่ำคืนแห่งเกียรติยศของวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์
นายภูวนัย ภัทรโภคิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด กล่าวว่า รางวัล LivingInsider Thailand Developer Awards 2025 ไม่เพียงเป็นการประกาศเกียรติยศสำหรับผู้ประกอบการ แต่ยังสะท้อนถึงมาตรฐานใหม่ของตลาดอสังหาฯ ไทย ที่มุ่งตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของผู้บริโภค โดยในปีนี้ได้มีพาร์ทเนอร์คนสำคัญอย่างเฮเฟเล่ เป็นผู้สนับสนุนการจัดงานในปีนี้อย่างเป็นทางการ และ ร่วมแชร์วิสัยทัศน์เดียวกันที่ต้องการเห็นภาคธุรกิจอสังหาฯ ไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
“งานนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้พัฒนาโครงการสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งขึ้น และร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และ ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทั้ง 58 รางวัลในปีนี้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขามาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินปีนี้ ทำให้กระบวนการพิจารณารางวัลโปร่งใสและมีมาตรฐานสูงขึ้น ทั้งนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่เพียงเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจ แต่ยังเป็นพลังสำคัญในการผลักดันตลาดอสังหาฯ ไทยไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญ” นายภูวนัย กล่าว
ปีนี้มีการมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น 58 รางวัล ครอบคลุมทั้งโครงการและบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 10 หมวดหลัก ได้แก่ รางวัลด้านฟังก์ชันและนวัตกรรมโครงการ, รางวัลด้านการลงทุน, รางวัลด้านดีไซน์และภูมิสถาปัตย์, รางวัลด้านความคุ้มค่าและความหรูหรา, รางวัลโครงการที่ตอบโจทย์กลุ่มเฉพาะ, รางวัลผู้พัฒนาอสังหาฯ ระดับภูมิภาค, รางวัลสำหรับผู้บริหารและองค์กรที่มีบทบาทโดดเด่น, รางวัลด้านการบริหารจัดการอสังหาฯ, รางวัล Rising Star สำหรับผู้บริหารและนักพัฒนาอสังหาฯ รุ่นใหม่ และ รางวัลผู้ประกอบการขวัญใจมหาชนหรือ Thailand Popular Developer 2025 ซึ่งโหวตโดยบุคคลทั่วไป โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโหวตกว่า 30,000 ราย
ไฮไลต์รางวัลเด่น มีดังนี้
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Best Developer of the Year 2025 และกวาดรางวัลอีกหลายสาขารวมถึง Best Multi-Generational, Best Facilities, Best Functional และ Best Affordableใน
ขณะที่ แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Thailand Popular Developer 2025 และยังได้รับรางวัล Best High Value Investment จากโครงการ EARN by LPN
ด้านแอสเซท ไวส์ จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จคว้าหลายรางวัล อาทิ Best CEO of the Year 2025 โดย คุณกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์, Best Facilities (Low-Rise condo) และ Best Affordable
ส่วนสัมมากร จำกัด (มหาชน) หลังจากที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหนุ่ม คุณณพน เจนธรรมนุกูล คว้ารางวัล Rising Star CEO of the Year 2025 ไปครอง บริษัทยังสามารถคว้ารางวัลจากโครงการ Park Heritage ในสาขา Best Quiet Luxury และ Best Private Residential อีกด้วย
ในหมวดผู้ประกอบการยอดเยี่ยมในตลาดหลักต่างจังหวัด เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กวาดรางวัลมาทั้งหมด ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย (เหนือ, ใต้, ตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ) สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและการขยายธุรกิจอสังหาฯ ในระดับประเทศของผู้ประกอบการรายนี้ได้เป็นอย่างดี
ด้านหมวด Luxury & Lifestyle รางวัลโดดเด่น ได้แก่ โครงการที่เข้าเกณฑ์และเข้าตากรรมการมากที่สุด ได้แก่ Sonle Residences ในสาขา Best Ultra Luxury โดย เอสซี แอสเซท, โครงการ The Address Siam – Ratchathewi ในสาขา Best Luxury และโครงการ Park Heritage ของสัมมากร จำกัด (มหาชน) ที่โดนใจคณะกรรมการ เข้าวินมาในสาขา Best Quiet Luxury และ Best Private Residential
สำหรับรางวัลสาขา High-Value Investment ในปีนี้ เป็นของ Culture Chula โดย อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในกลุ่มคอนโด High Rise , โครงการ Atmoz Kanaal รังสิต โดยแอสเซท ไวส์ จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มคอนโด Low Rise และ EARN โดย แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในกลุ่มของบ้าน
รางวัลสะท้อนเทรนด์ของตลาดอสังหาฯ ไทย รางวัลในปีนี้สะท้อนถึง พฤติกรรมผู้บริโภคและทิศทางที่น่าสนใจของตลาดอสังหาฯ ในเมืองไทย อาทิ
Best Pet-Friendly สำหรับโครงการที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยร่วมกับสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวสำคัญ
Best Multi-Generational ชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่อยู่อาศัยที่รองรับหลายเจเนอเรชันในครอบครัว
Best Sustainable Development ย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
Best Ultra Luxury, Best Luxury และ Best Quiet Luxury ที่สะท้อนการเติบโตของตลาดอสังหาฯ ระดับบนที่เน้นทั้งคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม