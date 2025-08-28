VELA’ The Creation Studio ฉลองครบรอบ 2 ปี สตูดิโอหนึ่งเดียวในไทยที่มี 22 ฉากสตู ลงทุนกว่า 20 ล้าน
หลังจากสั่งสมประสบการณ์ในวงการบันเทิงนานกว่า 16 ปี ล่าสุด “เมเปิ้ล” พัชชุดาญ์ พันธุ์พิพัฒน์ ได้เดินหน้าสู่การเป็นผู้บริหารแบบเต็มตัว พร้อมฉลองครบรอบ 2 ปี ของธุรกิจ VELA’ ภายใต้คอนเซปต์ “The Creation Studio” เพื่อยกระดับการเป็นสตูดิโอที่ครบวงจร และเป็นแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ตอบโจทย์การถ่าย “Fashion Shoot” อย่างแท้จริง โดยการลงทุนครั้งนี้สูงกว่า 20 ล้านบาท จัดเต็มด้วยฉากแบบ Cinematic ถึง 22 ฉาก
เมเปิ้ล พัชชุดาญ์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร กล่าวว่า VELA’ ไม่ใช่แค่พื้นที่สำหรับการถ่ายภาพ แต่เรามองตัวเองเป็น The Creative Platform ที่พร้อมรองรับการสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานแฟชั่น แคมเปญโฆษณา หรือคอนเทนต์ส่วนตัว VELA’ โฉมใหม่ นำเสนอพื้นที่โปรดักชันครบวงจรตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ (โฆษณา, MV, ภาพยนตร์ และ EVENT) โดยมาพร้อมห้องสตูดิโอขนาดกลาง (Moon Light) ที่มีฉากสโลปยาว 8 เมตร และขนาดใหญ่ (Lunar) ซึ่งมาพร้อมระบบซัพเสียงแบบ noise acoustic ระดับ concert hall ทั้ง 2 ห้อง อีกทั้งฉากแบบ Cinematic มากถึง 22 ฉากที่ออกแบบอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อการถ่าย Fashion Shoot ถึง 4 โซนหลัก ได้แก่
– SIGNATURE หรูหรา อลังการ รายละเอียดแน่น
– BRONZE บรรยากาศสดใส มีชีวิตชีวา เหมาะกับแนววัยรุ่น
– SILVER แฟนตาซี มีลูกเล่น สร้างบรรยากาศเหนือจริง
– GOLD มินิมอล เรียบเท่ มีสไตล์
เมเปิ้ลกล่าวอีกว่า อีกหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการคัมแบ็กในครั้งนี้คือฉาก CLOUD HEAVEN ซึ่งอยู่ในโซน SIGNATURE โดยออกแบบใหม่ ที่มีขนาดกว้างถึง 7 เมตร สามารถรองรับการถ่ายทำระดับโปรดักชั่น นอกจากนั้นความโดดเด่นด้านฉากถ่ายทำ VELA’ ยังให้บริการแบบ One-stop Fashion Shoot ครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ ทั้งสไตลิสต์ที่เข้าใจเทรนด์แฟชั่น และสามารถดีไซน์ลุคให้เหมาะกับบุคลิก ช่างแต่งหน้า-ทำผม ระดับแนวหน้า ที่มีประสบการณ์กับงานแฟชั่นและคอมเมอร์เชียล แอ็คติ้งโค้ชที่ช่วยแนะนำโพสต์และการแสดงออกหน้ากล้องอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมรองรับลูกค้าทั่วไป แบรนด์แฟชั่น อินฟลูเอนเซอร์ ไปจนถึงโปรดักชันเฮาส์ที่ต้องการพื้นที่พร้อมใช้งาน
“ทุกวันนี้ภาพถ่ายไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงาม แต่คือการสื่อสารตัวตน และสร้างมูลค่าทางธุรกิจ VELA’ – The Creation Studio จึงตั้งใจเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้ทุกคนสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดในแบบของตัวเองอย่างมีระดับ” เมเปิ้ลกล่าวปิดท้าย
ช่องทาง Social Media คุณเปิ้ล อินสตราแกรม : maples_s / ช่องทางของทาง VELA’ – The Creation Studio สามารถคลิกได้ที่ลิงค์นี้ https://www.facebook.com/velastudio.th/