ครั้งแรกในไทย ‘หลุยส์ วิตตอง’ เปิดตัวเมคอัพ ‘La Beauté’ 29 ส.ค. นี้

หลุยส์ วิตตอง แตกไลน์รุกตลาดบิวตี้ เปิดตัว “ลา โบเต้” เครื่องสำอางคอลเลคชั่นแรกในประวัติศาสตร์ ครั้งแรกในประเทศไทย 2 สาขารวด ที่ไอคอนสยามและเซ็นทรัลชิดลม พร้อมกัน 29 ส.ค. นี้
นางสาวเดม แพท แม็คกราธ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ความงาม ลา โบเต้ หลุยส์ วิตตอง กล่าวว่า Louis Vuitton เปิดตัวไลน์เครื่องสำอางคอลเลกชันแรกในประวัติศาสตร์ของแบรนด์ ภายใต้ชื่อ “หลุยส์ วิตตอง ลา โบเต้” เพื่อเสริมพอร์ตโฟลิโอให้ครอบคลุมมากขึ้น จากแฟชั่น แอคเซสเซอรีและน้ำหอม สู่ผลิตภัณฑ์ความงาม เป็นการยกระดับสู่ตลาดความงามลักชัวรีที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก
โดย La Beauté Louis Vuitton ต้องการนำเสนอมิติใหม่ของเมกอัพที่ผสานนวัตกรรม ความหรูหรา และศิลปะแห่งการแต่งแต้มสีสัน คอลเลกชันนี้ประกอบด้วยลิปสติก บาล์ม และอายแชโดว์ ซึ่งทุกชิ้นล้วนผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน และออกแบบให้เป็นชิ้นงานสะสมที่มีคุณค่าอันเป็นแรงปรารถนาที่สะท้อนผลงานการสร้างสรรค์ทรังก์ ความเป็นศิลปะ และวิสัยทัศน์เชิงวัฒนธรรม
อย่างไรก็ดี เครื่องสำอางเป็นเสมือนวัฒนธรรม บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความหรูหราที่หลอมรวมอยู่ในเครื่องสำอางคือผลงาน รายละเอียดแห่งงานศิลป์ และสัมผัสที่รับรู้ได้ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับเนื้อสัมผัสที่มอบทั้งความงดงาม สีสันอันเปี่ยมเสน่ห์ชวนหลงใหล และสูตรผสมที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ เป็นการประสานกันระหว่างศิลปะและเทคโนโลยีของตำนานและนวัตกรรมอย่างไร้รอยต่อ
สำหรับการเปิดตัวคอลเลกชัน La Beauté หลุยส์ วิตตองวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ “หลุยส์ วิตตอง ลา โบเต้”เป็นแบรนด์ที่ครอบคลุมทั้งด้านไลฟ์สไตล์และความงามอย่างครบวงจร พร้อมจัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2568 ที่ร้านหลุยส์ วิตตอง เซ็นทรัล ชิดลม, ไอคอนสยาม และทางเว็บไซต์ louisvuitton.com