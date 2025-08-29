BERSHKA เผยโฉมแฟลกชิพสโตร์คอนเซ็ปต์ใหม่ล่าสุดแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย ที่เซ็นทรัลเวิลด์

BERSHKA เผยโฉมแฟลกชิพสโตร์คอนเซปต์ใหม่ล่าสุดแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย ที่เซ็นทรัลเวิลด์
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม BERSHKA (เบิร์ชก้า) แบรนด์แฟชั่นสัญชาติสเปนในเครือ Inditex เปิดตัวร้านคอนเซ็ปต์ใหม่ล่าสุดแห่งแรกในประเทศไทย ที่ศูนย์การค้า centralwOrld ชั้น 2 พร้อมนำเสนอคอลเลคชั่นใหม่สุดสร้างสรรค์ให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าได้ช้อปอย่างจุใจ
BERSHKA คือนิยามของแบรนด์แฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนแสดงออกถึงสไตล์และความเป็นตัวเองอย่างชัดเจน ผ่านการนำเสนอคอลเลคชันที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพื่อให้ทุกคนได้ค้นหาและกำหนดเอกลักษณ์ของตัวเองผ่านการแต่งตัว โดยให้แบรนด์เปรียบเสมือนเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแฟชั่นกระแสหลัก กระแสรอง และเทรนด์ใหม่ๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจ และยังได้พลิกโฉมไฮสตรีทแฟชั่น ด้วยการผสมผสานนวัตกรรมสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงกับสังคมและความยั่งยืน รวมไปถึงวิสัยทัศน์แห่งอนาคตอีกด้วย
ดนตรี ถือเป็นหัวใจสำคัญในอัตลักษณ์ของ BERSHKA ซึ่งหลอมรวมอยู่ในทุกๆ แง่มุม อีกทั้งแบรนด์ยังนำเสนอมุมมองทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ที่ขยายขอบเขตออกไปมากกว่าแค่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย แต่ยังสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เข้าใจกลุ่มลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
ร้าน BERSHKA คอนเซปต์ใหม่ประกอบไปด้วยสินค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ BSK Teen, Women และ Men
BSK Teen ออกแบบมาสำหรับกลุ่มลูกค้าอายุ 10-12 ปี ที่มีความอยากรู้อยากเห็น เข้าสังคมเก่ง เป็นธรรมชาติ ขี้เล่น และมีจินตนาการสูง ผูกพันกับวัฒนธรรมดิจิทัลอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะแพลตฟอร์มอย่าง TikTok และ YouTube โดยคอลเลคชันนี้ได้รับอิทธิพลจากดนตรี ป๊อปคัลเจอร์ เทรนด์ และชาเลนจ์ที่กำลังเป็นกระแสในโซเชียลมีเดีย เพื่อดึงดูดเหล่าผู้มีความเป็นตัวของตัวเอง น่ารัก ใส่ใจภาพลักษณ์ และรักการผจญภัย
BERSHKA Women & Men สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับแบรนด์ที่มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ผ่านดนตรี โซเชียลมีเดีย หรือการเคลื่อนไหวทางสังคม ที่ล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ความมั่นใจ มีทัศนคติและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง
ร้าน BERSHKA คอนเซปต์ใหม่ ที่ศูนย์การค้า centralwOrld ชั้น 2 แห่งนี้ มีขนาดพื้นที่ 424 ตารางเมตร โดยมีดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยลูกเล่นทางโครงสร้าง ซึ่งช่วยเพิ่มมิติและความน่าสนใจในการเดินเลือกชมสินค้า การจัดวางเฟอร์นิเจอร์บริเวณกลางร้านและรอบๆ ร้าน ผสานเข้ากับสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในอย่างลงตัว เพื่อรองรับประสบการณ์การ ช้อปปิ้งของลูกค้าได้อย่างลื่นไหลเป็นธรรมชาติ สำหรับวัสดุและการตกแต่งเน้นเลือกใช้โทน Neutral เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ระดับโลกของแบรนด์ โดดเด่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ผสมผสานความแข็งแรงของหินและเหล็ก ในขณะที่ห้องลองชุดบุด้วยกระเบื้องสีขาวที่ให้ความรู้สึกสะอาด โปร่ง และสบายตา นอกจากนี้ พื้นที่ภายในร้านยังได้รับการออกแบบให้เอื้อต่อการใช้งานอย่างสะดวกสบาย ด้วยระบบชำระเงินทั้งแบบปกติ และแบบ Self-checkout รวมถึงโซนห้องลองสินค้าที่จัดวางตามแนวการสัญจรภายในร้านอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การช้อปปิ้งเป็นไปอย่างเพลิดเพลิน