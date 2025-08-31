ภัทรพัฒน์ X บัตเตอร์แบร์ ผลิตภัฑณ์จาก ‘น้ำมันเมล็ดคามีเลีย’
กลับมาอีกครั้งกับ “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานงานแถลงข่าว “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย” ณ สเฟียร์ แกลลอรี่ สอง (Sphere Gallery 2) ชั้น 2 ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ กรุงเทพมหานคร โดย ดร.สุเมธได้โชว์ฝีมือการปรุงอาหารในเมนู “ไข่หน้าเขื่อน” ซึ่งใช้น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์
พลอยชมพู อัมพุช ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า สิ่งที่เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ทำมาตลอด 10 ปี เกิดจากความตั้งใจที่จะเผยแพร่ให้ “น้ำมันเมล็ดคามีเลีย” ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “น้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก” ของคนไทย ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ควบคู่กับการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูง และช่วยฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และทำให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9
“ในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งความร่วมมือ งานในครั้งนี้เราจึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์พิเศษ โดยนำ Soap และ Body Wash จากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย มาร่วมคอลแล็บกับแบรนด์ไลฟ์สไตล์ยอดนิยม Butterbear เพื่อเพิ่มความสดใหม่ ผ่านดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป เชื่อมั่นว่านี่คือความโชคดีของคนไทยที่ได้น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ซึ่งเปรียบเสมือน ‘น้ำมันดีต่อใจ’ ไม่เพียงบำรุงสุขภาพกาย แต่ยังสร้างพลังใจให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนความสำเร็จ โดยไม่ยึดผลกำไรเป็นเป้าหมาย หากแต่เป็นการคืนกำไรให้สังคมอย่างแท้จริง” คุณพลอยชมพูกล่าว
ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2568 เวลาประมาณ 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงเปิดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย” ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสูตรอาหารที่มีน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ เป็นส่วนประกอบ และทรงสาธิตการปรุงอาหารพระราชทานแก่ผู้ร่วมงาน
ผู้สนใจสามารถซื้อน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ราคาพิเศษได้ภายในงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ระหว่างวันที่ 10-23 กันยายน ณ Em Market ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์