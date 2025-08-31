อยุธยาจัดใหญ่ พีพี-พีระพันธ์ คว้าที่ 1 MISTER AYUTTHAYA 2025 โปรโมตท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก

อยุธยาจัดยิ่งใหญ่อลังการ..รอบไฟนอลเวทีประกวด MISTER AYUTTHAYA 2025 พีพี – พีระพันธ์ คำแล่น คว้าตำแหน่งชนะเลิศอันดับ 1 ไปครอง!!
จัดเต็มความยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในรอบตัดสินเวทีการประกวด MISTER AYUTTHAYA 2025 เวทีที่เฟ้นชายหนุ่มบุคลิกดี เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถ ความมั่นใจและการเป็นผู้นำ พร้อมเป็นตัวแทนส่งเสริมการท่องเที่ยวจากเมืองมรดกโลก สู่หัวเมือง 16 อำเภอที่สำคัญ โดยงานครั้งนี้จัดขึ้น ณ The Hall Ayutthaya City Park จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา
บรรยากาศในค่ำคืนแห่งความยิ่งใหญ่ที่ทุกสายตาจับจ้อง ประเดิมอุ่นเครื่องเวทีครั้งนี้ด้วยโชว์รำอยุธยา เปิดตัวผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 คนในการประกวดรอบชุดไทย เรียกเสียงปรบมือต้อนรับอย่างเกรียวกราว จากนั้น คิม ธิติสรรค์ ขึ้นเวทีรับหน้าพิธีกรกล่าวต้อนรับบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมให้กำลังใจบรรดาผู้เข้าประกวดในวันนี้ พร้อมกับกล่าวแนะนำคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติจากหลากหลายวงการ ได้แก่ พรฟ้า-ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ รองอันดับ 2 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 , ต้อ-มารุต สาโรวาท ผู้กำกับการแสดงมือทองแห่งวงการบันเทิงไทย, ไก่-วรายุทธ มิลินทจินดา ผู้จัดละคร, ไนท์-ปิยะพงษ์ คำมีสว่าง Mister Supranational Thailand 2025, หนุ่ม-ประเสริฐ เจิมจุติธรรม กูรูนางงาม, ธ๊อป-ณฐนน ณรธัญวิรุณ Mister Supranational Thailand 2023, ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้า Ayutthaya City Park และ ตี๋-ธเนศ ลักษณะวิลาส ผู้เชียวชาญด้านการประกวดนางงามและผู้ร่วมก่อตั้ง T-Pageant
ไม่รอช้า ถึงเวลาแห่งความฮอตร้อนแรงที่สุดบนเวทีกับความมั่นใจของหนุ่มๆ ในรอบชุดว่ายน้ำ เรียกเสียงกรี๊ดฮือฮากันลั่นฮอลล์ จากนั้นก็เวลาที่ทุกท่านได้พบกับความสง่างามและบุคลิกอันโดดเด่นของผู้เข้าประกวดกับการปรากฏตัวในชุดทักซิโด้สุดเนี้ยบของทั้ง 20 คน เรียกว่าทำเอากรรมการแทบปาดเหงื่อ
แล้วก็มาถึงช่วงประกาศผลรางวัลพิเศษ เพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มหล่อพร้อมประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ซึ่งแต่ละคนจะได้จับไมค์แสดงวิสัยทัศน์ ความคิด ความมั่นใจและเสน่ห์เฉพาะตัวในการตอบคำถามเดียวกัน เพื่อให้กรรมการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย
แต่ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาอันสำคัญ ขอเปลี่ยนบรรยากาศให้ทุกคนได้ดื่มด่ำฟังบทเพลงอันไพเราะจากศิลปิน อาร์ม-กรกันต์ สุทธิโกเศศ ก่อนที่จะถึงเวลาที่ทั้ง 5 คนสุดท้าย ขึ้นเวทีปล่อยหมัดเด็ด พกความมั่นใจมาตอบคำถามวัดกันด้วยปฏิภาณ ไหวพริบ เพื่อพิสูจน์ว่าใครคือคนที่พร้อมกับตำแหน่งชนะเลิศในค่ำคืนนี้
แล้วก็มาถึงวินาทีสำคัญที่ทุกคนรอคอย ผู้ที่ได้ครองตำแหน่ง MISTER AYUTTHAYA 2025 คนแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ MAY 04 พีพี – พีระพันธ์ คำแล่น ขณะที่รองอันดับ 1 ได้แก่ MAY 13 มาตา – มาตาฮารี ลดากรเวทย์ รองอันดับ 2 ได้แก่ MAY 09 จอห์น กฤตยศ กาญจนดุล รองอันดับ 3 ได้แก่ MAY 19 ตานุ อนุชา สีพลเรือน รองอันดับ 4 ได้แก่ MAY15 กีต้าร์ จตุพร พีรแสน