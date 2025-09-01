สนูปี้และผองเพื่อนบุกกรุง! ฉลองครบรอบ 75 ปี ‘พีนัทส์’ กับนิทรรศการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี แห่งการผจญภัยของตัวละคร “PEANUTS ” ที่มอบรอยยิ้มให้กับแฟน ๆ มาตลอด 75 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1950 ชาร์ลี บราวน์ สนูปี้ และเหล่าเพื่อนในแก๊ง PEANUTS ได้ถือกำเนิดขึ้น พวกเขาได้กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก ผ่านผลงานแอนิเมชันระดับรางวัล การแสดงบนเวที และกิจกรรมพิเศษ รวมถึงความร่วมมือกับแบรนด์ดังทั่วโลก ศิลปิน นักปรัชญา และแฟนคลับนับล้าน ต่างได้รับแรงบันดาลใจจากโลกของ Charles Schulz ที่สามารถถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ได้อย่างเรียบง่ายแต่งดงาม
ในครั้งนี้ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) นำเสนอนิทรรศการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “How Do You Do, Snoopy? 75 Years: A Journey of Friendship Through Art” ณ Metro Art สถานี MRT พหลโยธิน พร้อมด้วย 2 โซนอินเตอร์แอคทีฟที่ แฟน ๆ PEANUTS ไม่ควรพลาด
โดยนิทรรศการนี้จะเชื่อมโยง “ศิลปะ” เข้ากับ “ชีวิตประจำวันในเมือง” ให้ผู้คนได้สัมผัสกับตัวละครสุดคลาสสิกอย่าง สนูปปี้, ชาร์ลี บราวน์, ลูซี่, ไลนัส และวูดสต็อก ผ่านการเดินทางเชิงจินตนาการกลางใจกรุงเทพมหานคร โดยจัดแสดงภายในพื้นที่ Metro Art สถานี MRT พหลโยธิน ซึ่งนิทรรศการจะถูกแบ่งออกเป็น 2 โซน
โซนแรก “From Dream to Bangkok” ผู้ชมจะได้ร่วมเดินทางไปกับเหล่าตัวละครที่เดินทางมาสู่กรุงเทพมหานครผ่านฉากจำลอง ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแม่น้ เจ้าพระยาและแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพฯ ผสมผสานบรรยากาศของ PEANUTS กับกลิ่นอายของเมืองไทย พร้อมโซนบ่อบอลหลากสีที่ให้ผู้เข้าชมทุกวัยได้ร่วมสนุก
และโซนที่ 2 “Happy Birthday, Snoopy” ร่วมอวยพรวันเกิดให้ Snoopy ด้วยการเขียนข้อความใส่โปสการ์ดแล้วหย่อนลงตู้ไปรษณีย์จริง ห้องนี้ถูกออกแบบให้เสมือน งานปาร์ตี้วันเกิด เต็มไปด้วยความอบอุ่นแบบย้อนวัย และการตกแต่งที่ได้แรงบันดาลใจจากโลกของ PEANUTS
นอกจากนี้ ผู้เข้าชมสามารถแวะที่จุดจำหน่ายบัตรและของที่ระลึกที่ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 6 กันยายน ถึง 7 ธันวาคม
ดร.อารยา ปานุราช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) กล่าวว่า “Metro Art คือพื้นที่ที่ศิลปะได้หลอมรวมเข้ากับชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง ความร่วมมือครั้งนี้กับ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ถือเป็นโอกาสพิเศษที่เราภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมส่งมอบประสบการณ์แห่งความสุข ความคิดสร้างสรรค์ และเรื่องราวที่อบอุ่นให้กับ ผู้ใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า MRT และผู้มาเยือน อีกทั้งยังเป็นเกียรติที่ BEM, BMN และ Metro Art ได้มีส่วนร่วมในวาระครบรอบ 75 ปีของ PEANUTS ผ่านนิทรรศการที่ผสาน ‘ศิลปะ’ กับ ‘การเดินทาง’ ได้อย่างมีความหมาย”
ด้าน โทบี้ ลู ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก กล่าวว่า “ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก มีความยินดีที่จะนำเสนอการจัดแสดง Metro Art ที่ออกแบบพิเศษร่วมกับ PEANUTS และ BEM-BMN เพื่อให้ผู้โดยสารได้สัมผัสกับตัวอย่างนิทรรศการ ‘How Do You Do, Snoopy? 75 Years: A Journey of Friendship Through Art’ ในฐานะผู้ส่งเสริมประสบการณ์ศิลปะ เราหวังว่าการจัดแสดงนี้จะสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขและแรงบันดาลใจ ในชีวิตประจำวันของผู้คน อย่าลืมแวะชมการจัดแสดงที่ Metro Art และขอเชิญมาชมนิทรรศการเต็มรูปแบบที่ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก”
ไม่ว่าจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Snoopy หรือเพิ่งรู้จัก PEANUTS เป็นครั้งแรก นิทรรศการนี้จะมอบรอยยิ้ม และความทรงจำอันอบอุ่นให้กับคุณอย่างแน่นอน ร่วมสัมผัมประสบการณ์ได้ที่ Metro Art สถานี MRT พหลโยธิน ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 ตุลาคม เวลา 06:00 – 21:00 น. เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย