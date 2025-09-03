ไพลิน อัมพุช อัพเดตเทรนด์ K-BEAUTY ช่วยคอมพลีตลุคความงาม
เทรนด์แต่งหน้าสไตล์ K-BEAUTY และส่งผลให้ คอนแท็กต์เลนส์สี กลายเป็นอีกหนึ่งไอเท็มสำคัญที่ช่วยคอมพลีตลุคให้สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นลุคหวานละมุนชวนฝัน หรือโฉบเฉี่ยวสุดแฟชั่นแบบรันเวย์ ด้วยเฉดสีและลวดลายที่ดูเป็นธรรมชาติ ขนาดเลนส์ที่หลากหลาย และมีมาตรฐานการผลิต OLENS จึงสามารถครองใจหนุ่มสาวสายแฟทั่วเอเชีย และมีร้านค้ากว่า 360 สาขาทั่วประเทศเกาหลีใต้
การเข้ามาของ OLENS ในประเทศไทยครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ M CURATED (เอ็ม คิวเรเท็ด) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าความงาม แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมจากทั่วโลก ภายใต้การบริหารของ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทรนด์วงการรีเทลและสินค้าระดับโลก พร้อมวางกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ 360 องศา เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างเต็มรูปแบบผ่านแคมเปญที่เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง
ไพลิน อัมพุช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่าย MERCHANDISING ห้างสรรพสินค้า เครือบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป และประธานเจ้าหน้าที่บริษัท เอ็ม คิวเรเท็ด จำกัด ได้กล่าวถึงแรงขับเคลื่อนของตลาดคอนแท็กต์เลนส์ว่า
“เทรนด์ในยุคปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และยังใส่ใจในภาพลักษณ์ของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอิทธิพลจากกระแส K-POP ที่ไอดอลเกาหลีใต้มักเลือกสวมใส่ คอนแท็กต์เลนส์สี ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการช่วยคอมพลีตลุคความงามที่หลากหลาย สิ่งนี้เองได้จุดประกายให้กับผู้คนจำนวนมาก ลุกขึ้นมาค้นหาสไตล์ที่เป็นตัวเอง จากกระแสความนิยมนี้ได้ส่งผลให้ ตลาดคอนแท็กต์เลนส์สีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกิดการขยายตัวของตลาดอย่างรวดเร็ว”
“โดยมีแนวโน้มว่าผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเลือกมองหารูปแบบ สีสันและลวดลายของเลนส์ที่ช่วยปรับลุคให้ดวงตาดูมีประกายอย่างเป็นธรรมชาติ ประกอบกับคุณภาพของเลนส์ที่ถูกพัฒนาคุณสมบัติให้ช่วยเก็บความชุ่มชื้นภายในดวงตาได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น ทำให้ตลาดคอนแท็กต์เลนส์สีกลายเป็นอีกหนึ่งหมวดหมู่ของสินค้าในหมวดแฟชั่นและความงามที่น่าจับตามอง”
ด้วยเหตุนี้ M CURATED เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ จึงตัดสินใจนำเข้า OLENS แบรนด์คอนแท็กต์เลนส์ชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเสริมพอร์ตสินค้าในเครือให้ครอบคลุมสินค้าในทุกๆ ด้าน พร้อมวางกลยุทธ์การจัดจำหน่ายทั้งในช่องทาง ออฟไลน์ และ ออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และตอกย้ำ “คอนแท็กต์เลนส์ยุคใหม่” ที่หลอมรวมทั้งความงามและสุขภาพสายตาไว้อย่างลงตัว
