เปิดแล้ววันนี้ เช็กลิสต์ร้านดัง ไฮไลต์ห้ามพลาด เซ็นทรัล พาร์ค ห้างหรู ย่านพระราม 4-สีลม
สิ้นสุดการรอคอยในที่สุดโครงการ “เซ็นทรัล พาร์ค” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมิกซ์ยูส “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” โปรเจ็กต์ร่วมทุน มูลค่า 46,000 ล้านบาท ระหว่างกลุ่มดุสิตธานีและบริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) หรือ CPN หลังเปิดโรงแรมดุสิตธานีไปแล้ว
ล่าสุดก็ได้กฤกษ์เปิดบริการศูนย์การค้า ”เซ็นทรัลพาร์ค“ เฟสแรกแล้ววันนี้ (4ก.ย.68) ก่อนเปิดเต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายนนี้ มีกว่า 500 แบรนด์ดังให้ช้อป ตอบโจทย์ทั้งอาหารและแฟชั่น
สำหรับโครงการ “เซ็นทรัล พาร์ค” เป็นศูนย์การค้าลำดับที่ 43 ของเซ็นทรัลพัฒนา มีพื้นที่อาคารรวม 130,000 ตร.ม. มีทั้งหมด 8 ชั้น ด้านบนมีสวนลอยฟ้า และอาคารสำนักงาน “เซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเศส“ สูง 43 ชั้น บนพื้นที่อาคาร (GBA) 130,000 ตร.ม. ถือเป็นอาคารแห่งที่ 11 ของเซ็นทรัลพัฒนา โดย “เซ็นทรัลพัฒนา” ใช้เม็ดเงินลงทุนไป 20,000 ล้านบาท
โครงการตั้งอยู่บนพื้นกว่า 23 ไร่ ในทำเลศักยภาพ หัวมุมถนนสีลม-พระราม 4 มีรถไฟฟ้า 2 สาย 2 สี เชื่อมการเดินทางเข้าสู่โครงการได้โดยตรง ทั้งใต้ดิน บนดิน ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสีลม และบีทีเอสสายสีเขียว สถานีศาลาแดง
วันนี้พาส่องมุมห้ามพลาด สำหรับสายคอนเทนต์จะได้เช็กอิน Landmark ใหม่ล่าสุดกลาง Super Core CBD กรุงเทพฯ กับ ‘Central Park’ ศูนย์การค้าลำดับที่ 43 ของเซ็นทรัลพัฒนา ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด Design for the Future with Respect for Legacy ตอบโจทย์ชีวิตเมืองยุคใหม่อย่างยั่งยืน แต่ยังคงความ Legendary ในทุกดีเทล ทั้งภายในและภายนอกอาคาร พร้อมโทนสี “3 กษัตริย์” เงิน ทอง คอปเปอร์ ที่สื่อถึงโรงแรม ออฟฟิศ และเรสซิเดนซ์อย่างลงตัว
ไฮไลต์ พลาดไม่ได้ Infinity Skyline จุดชมวิวเส้นขอบฟ้ากรุงเทพฯ แบบพาโนรามาแบบ 180 องศา บน Roof Park พื้นที่สีเขียวลอยฟ้าขนาด 7 ไร่ ใหญ่ที่สุดในไทย ที่จะเป็น Must-visit photo landmark ซึ่งต้องมาเช็คอินให้ได้
พร้อมด้วย Natural Walk Trail เส้นทางเดินออกกำลังกายยาว 750 เมตร, Kids Park, Pets Park, Amphitheatre สำหรับกิจกรรมชุมชน และ Happening ด้าน Art & Culture ที่สร้างสีสันให้ชีวิตเมือง
นอกจากนี้ ด้านงานดีไซน์ ใช้โทนสี “3 กษัตริย์” – เงิน ทอง และคอปเปอร์ – สีเสริมมงคลและความมั่งมี พร้อมคง Legacy ของดุสิต ด้วย Façade ที่สะท้อน Heritage ผ่านทุกดีเทล ดีไซน์โค้งและคลื่น ที่สะท้อนความเป็น Heritage อย่างมีมิติ เสริมด้วยจอ LED digital curved ขนาดใหญ่กว่า 518 ตร.ม. รองรับคอนเทนต์ 3D สร้าง Visual Impact ที่ดึงดูดสายตากว่าล้านคู่ต่อวัน กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
นอกจากนี้ ยังรวบรวมร้านอาหารดังจำนวนมาก
-
- First-time in Thailand ร้านดังครั้งแรกในเมืองไทย อาทิ คิวามิยะ ร้านเทปันยากิที่มีสเต็กวากิว ต้นตำรับจากญี่ปุ่น, โควไบ พรีเมียมชาบู, Long Jing อาหารจีนฟิวชันจากหางโจว, Super Matcha ชาเขียวพรีเมียมสุดฮิตจากเกาหลี, CHEONGDAM GARDEN (KOREAN GRILL) เป็นต้น
- ร้านดังคอนเซ็ปต์ใหม่ อาทิ MAGURO KAPPOU, GRILL YAMAYA, SUN MOULIN, CHAGEE, BAR B Q PLAZA, NOSE TEA, CHONGDEE, KOI THE’, POTATO CORNER SHAKES & FRIES, CHA TRA MUE, KAO SOY PRIN, MENSHO, TP TEA, สมานฉันท์
- ร้านดังคิวยาว อาทิ HIKINIKU TO COME, KATSU MIDORI, SHABU BARU, FORTUNE COOKIE EXPRESS, KAM’S ROAST, BEAUTY IN THE POT, KATSUKURA, อีกา, UNATOTO, SALADSTOP!, คำพูน, PRIME BURGER, OMAKASE DON, MOZZA BY COCOTTE, NAPHA, WHITE STORY เป็นต้น
แบรนด์อาหารดังมายก Group อาทิ เครือไอเบอรี่กรุ๊ป: บุรามาลี ร้านอาหารไทยในโรงน้ำชา, โต๊ะคิม, ทองสมิทธ์, ฟ้าปลาทาน, MAISON RORU, Maguro Group: KIWAMIYA, MAGURO KAPPOU, HITORI SHABU, Meation Group: SAEMAEUL EXPRESS, BHC CHICKEN, SOLSOT
- รวม Michelin Guide และสตรีทฟู้ด 70 ร้านดัง กว่า 1,000 เมนู เยอะที่สุดในกรุงเทพฯ – ที่ Park Side Market ชั้น LG – Food destination concept ใหม่ #ฟลอร์นี้มีแต่ของอร่อย อาทิ เบญจรงค์ปาย, ก๋วยเตี๋ยวอัญชัน, ขาหมูโบราณกะทู้ ภูเก็ต, ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกคุณประนอม, ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อตุ๋น – หมูตุ๋น ราชารส, นายอ้วนเย็นตาโฟบะเต็งเสาชิงช้า, ราดหน้ายอดผักสูตร 40ปี (ศาลเจ้าพ่อเสือ), ข้าวมันไก่โกยี, สุกี้เมาเวอริค, หมี่บ้านเอง by บ้านนอกเข้ากรุง, คนชง คนปรุง, เกตุโอชา, เปลว ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณนครปฐม, แอน ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่, อองตองข้าวซอย, กล้วยทอดพระราม5, ขนมเบื้องหวานผึ้งน้อย เป็นต้น
TOPS FOOD HALL ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่เปิดให้บริการ 8.00 – 22.00 น., Take Home Zone รวมของอร่อยย่านดังในที่เดียว ในรูปแบบ Grab & Go
เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ กับคาเฟ่ กาแฟ ชา และของหวาน ดื่มด่ำเมล็ดกาแฟคุณภาพจากแบรนด์ระดับโลก คาเฟ่ท้องถิ่น และสเปเชียลทีแบรนด์ชื่อดัง เอาใจสายหวานด้วยกว่า 50 แบรนด์ Coffee–Tea–Sweet ตัวท็อปที่มาประชันกันอย่างจุใจ พร้อมเซอร์ไพรส์จาก “แบรนด์น้องใหม่” ที่บุกตลาดไทยเป็นครั้งแรก อาทิ % ARABICA, 32BAR X, BEANS COFFEE ROASTER เป็นต้น