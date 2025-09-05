Massimo Dutti เปิดแฟลกชิพสโตร์แห่งใหม่ล่าสุด ที่ไอคอนสยาม
Massimo Dutti (มาสสิโม ดุตติ) แบรนด์แฟชั่นเครื่องแต่งกายสไตล์พรีเมียมคลาสสิคสัญชาติสเปน ในเครือ Inditex Group เปิดตัวร้านสาขาล่าสุดที่มาพร้อมคอนเซปต์ใหม่ บนพื้นที่กว่า 413 ตารางเมตร ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น 1 ล็อบบี้ เอ
การออกแบบและตกแต่งร้าน Massimo Dutti รูปโฉมใหม่ มาจากแนวคิดที่แบรนด์ต้องการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการอันยอดเยี่ยมที่สะท้อนผ่านความโดดเด่นของทั้งคอลเลคชันสินค้าต่างๆ รวมไปถึงการมอบประสบการณ์ที่ดีเมื่อลูกค้าได้เข้ามาเยือนภายในร้าน โดยคอนเซปต์ใหม่ได้ปรับเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิม เริ่มตั้งแต่ความพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุคุณภาพดี และเทคนิคของช่างฝีมือที่ละเอียดอ่อน ดีไซน์เฟอร์นิเจอร์รูปทรงธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับพื้นที่ต่างๆ ผสานเข้ากับโทนสีที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติให้ความรู้สึกสะอาดตา ซึ่งช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ใหม่ของร้านให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ในส่วนการจัดสรรพื้นที่ของร้าน บริเวณทางเข้าถูกออกแบบให้มีความโปร่งโล่งสบายตา พร้อมต้อนรับทุกคนด้วยวินโดว์ดิสเพลย์ ซึ่งได้จัดแสดงคอลเลคชันต่างๆ ที่จะผลัดเปลี่ยนในแต่ละซีซัน เพื่อดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าได้เข้ามาเลือกชมสินค้าภายในร้านที่มีการแบ่งแยกโซนไว้อย่างลงตัวให้ง่ายต่อการเข้าถึง ทั้งคอลเลคชันของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ และยังมีการใช้แสงไฟในการรังสรรค์บรรยากาศให้มีความอบอุ่นและเป็นธรรมชาติอีกด้วย
ร้าน Massimo Dutti โฉมใหม่แห่งนี้ ผสานทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันอย่างมีศิลปะ ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งการเล่าเรื่องซึ่งเป็นแก่นสำคัญของแบรนด์ ภายใต้แนวคิดร้านค้าแบบรักษ์โลกที่ล้ำสมัยที่สุดของกลุ่ม Inditex ร้านแห่งใหม่นี้ยังรวมเอาเทคโนโลยีและแฟชั่นเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
การเปิดตัวร้านสาขาใหม่ล่าสุดของ Massimo Dutti ที่ไอคอนสยาม แบรนด์ยังได้ยกระดับพื้นที่ภายในร้านให้กลายเป็นศูนย์รวมแห่งวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดการผสานฟังก์ชันเข้ากับสไตล์และศิลปะ โดยสาขานี้ยังนับเป็นอีกหนึ่งในร้านเรือธงของ Massimo Dutti ที่ถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลป์ ผ่านโครงการ ArtinProgress ในประเทศไทย
โดยตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 21 กันยายน ร้าน Massimo Dutti สาขาไอคอนสยาม จะจัดแสดงนิทรรศการพิเศษจาก PHKA Studio (กรุงเทพฯ) ที่นำเสนอผลงานออกแบบที่หยั่งรากลึกในศิลปะการจัดดอกไม้ ด้วยการหลอมรวมสหวิทยาการหลายแขนง ทั้งศิลปะ สถาปัตยกรรม และธรรมชาติ เข้าด้วยกัน PHKA เปลี่ยนภาพจำของการจัดดอกไม้แบบดั้งเดิมให้กลายเป็นเรื่องราวร่วมสมัย สะท้อนความทรงจำ วัฒนธรรม และความงามอันเหนือความคาดหมาย ผ่านวัสดุแปลกใหม่ เช่น เมล็ดพันธุ์พืชและรูปทรงตามธรรมชาติที่สะท้อนความเปราะบางและไม่จีรังของธรรมชาติ
ผลงานของ PHKA มิใช่เพียงแค่ศิลปะดอกไม้ หากแต่คือโลกเสมือนที่เราสามารถดำดิ่งเข้าไปสัมผัสได้ในทุกรายละเอียดอันแสนละเมียดละไม ชวนมองและรู้สึกไปพร้อมกันอย่างลึกซึ้ง
สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://social.massimodutti.com/paper/en/art-in-stores/
TECHNOLOGY AND PREMIUM SERVICE
Massimo Dutti เป็นแบรนด์ผู้นำที่มุ่งมั่นในการผสานแฟชั่น การบริการ และเทคโนโลยี เข้าไว้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งใหม่ๆ บนพื้นฐานของนวัตกรรมและการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ แบรนด์ได้ผนวกความเป็นเลิศด้านการให้บริการลูกค้าของพนักงาน เข้ากับเทคโนโลยีการค้าปลีกที่ล้ำสมัยที่สุด ทำให้ Massimo Dutti ได้กลายเป็นแบรนด์ที่สร้างบรรทัดฐานของการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า
Massimo Dutti ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่เสมอ โดยแบรนด์สนับสนุนให้ลูกค้าสามารถรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์และใช้ถุงของตัวเองได้ ซึ่งช่วยลดขยะจากกระดาษ เพื่อช่วยให้เราก้าวไปทีละขั้นสู่แฟชั่นที่ยั่งยืนอย่างสมบูรณ์
Scan & Shop: ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการในแต่ละสาขา และจากทางแอปพลิเคชันของแบรนด์ โดยการสแกนผลิตภัณฑ์ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และเพิ่มลงในตะกร้าช้อปปิ้งออนไลน์โดยตรง โดยเลือกสถานที่จัดส่งที่ต้องการ
Reserve in store: ลูกค้า Massimo Dutti ยังมีตัวเลือกในการใช้แอปพลิเคชันของแบรนด์เพื่อจองสินค้าและรับสินค้าจากร้านสาขาที่เลือกภายใน 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ พนักงานของแบรนด์ที่ประจำแต่ละสาขา มีเครื่องมือที่จะช่วยลูกค้าค้นหาสินค้าที่มีวางจำหน่ายในสาขาอื่นๆ โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ ณ สาขานั้น และมารับสินค้าในสาขาที่สะดวก หรือจัดส่งตามที่อยู่ที่ต้องการได้อีกด้วย
พบกับ Massimo Dutti ทั้ง 5 สาขา ได้แล้ววันนี้ที่
Massimo Dutti สาขา ไอคอนสยาม ชั้น 1
Massimo Dutti สาขา สยามพารากอน ชั้น 1
Massimo Dutti สาขา เอ็มควอเทียร์ ชั้น M
Massimo Dutti สาขา เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชั้น 2
Massimo Dutti สาขา เช็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1