ราศีใดรุ่ง ราศีใดต้องระวัง อ.ไวท์ หมอดูโอปป้า เปิดดวง รับ จันทรุปราคาเต็มดวง 7-8 ก.ย.

ราศีใดรุ่ง ราศีใดต้องระวัง อ.ไวท์ หมอดูโอปป้า เปิดดวง รับ จันทรุปราคาเต็มดวง
7-8 กันยายนนี้ มีปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ จันทรุปราคาเต็มดวง อ.ไวท์ หมอดูโอปป้า เปิด 3 ราศี มีข่าวดีในช่วงนี้ ได้แก่
กรกฎ
15 ก.ค.-15 ส.ค.
มีข่าวดีเรื่องการเงิน ปลดหนี้ได้โดยพลัน
มีน
15 มี.ค.-12 เม.ย.
ปลดล็อกปัญหา เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี
กันย์
17 ก.ย. – 16 ต.ค.
ชะตาพลิก เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส
2 ราศี ระมัดระวัง
ADVERTISMENT
กุมภ์
13 ก.พ.-14 มี.ค.
รอบคอบในเรื่องต่างๆ ในช่วงระยะ 7 วันนี้
สิงห์
16 ส.ค.-16 ก.ย.
ดี-ร้าย เกิดขึ้นได้พร้อมกัน รอบคอบ ระมัดระวัง