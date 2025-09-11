Taiwan Excellence เปิดตัว FuBear ประเดิมแคมเปญระดับโลก Give Me Five! A Better Life
เมื่อวันที่ 11 กันยายน Taiwan Excellence เปิดตัวแคมเปญระดับโลกครั้งแรก “Give Me Five! A Better Life” เชื่อมโยงผู้คนจาก 11 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ไทย ไต้หวัน ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเยอรมนี ผ่านสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ “ไฮ-ไฟว์” พร้อมเปิดตัว FuBear มาสคอตประจำแบรนด์ Taiwan Excellence บนเวทีโลกเป็นครั้งแรก เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และเชิญชวนผู้คนทั้ง 11 ประเทศทั่วโลกร่วมสร้าง “อนาคตที่ดีกว่า” ไปด้วยกัน
ด้วยบุคลิกขี้เล่นและเป็นมิตรของ FuBear จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลก พร้อมสะท้อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์ Taiwan Excellence ภายใต้แนวคิด “ให้โลกได้ค้นพบประสบการณ์เชิงบวก และวิถีชีวิตใหม่ๆ จาก Taiwan Excellence” ผ่านเรื่องราวต่างๆ ของ FuBear
FuBear จะเข้าร่วมแคมเปญระดับโลก “Give Me Five! A Better Life” โดยเดินทางไปหลายพื้นที่ทั่วโลก เพื่อเชิญชวนทุกคนร่วมสนุกกับกิจกรรมง่ายๆ อย่างการ “ไฮ-ไฟว์” และเปลี่ยนทุกการ “ไฮ-ไฟว์” ให้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมส่งต่อพลังบวก ความปรารถนาดี และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้สังคม
สำหรับประเทศไทย Taiwan Excellence ได้ร่วมมือกับนักวาดการ์ตูนชื่อดัง ตั้ม อุลิตร (Tum Ulit) สร้างซีรีส์การ์ตูนออนไลน์สุดพิเศษ โดยมี FuBear และเจ้าเหมียวของ Tum Ulit มาร่วมแนะนำแฟนๆ ถึงวิธีการร่วมสนุกกับกิจกรรมไฮ-ไฟว์ออนไลน์กับ FuBear พร้อมเชิญชวนทุกคนส่งต่อพลังบวก และร่วมภารกิจระดับโลกได้ง่ายๆ เพียง “การแตะหนึ่งครั้ง” ในระหว่างวันที่ 12–25 กันยายน 2568 ทาง https://giveme5taiwanexcellence.com/
นอกจากนี้ เตรียมพบปะอย่างใกล้ชิด และไฮ-ไฟว์กับ FuBear ตัวจริง ที่เดินทางมาร่วมแคมเปญ “Give Me Five! A Better Life” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 4–5 ตุลาคม 2568
แคมเปญนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Taiwan Excellence ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนทั่วโลก ผ่านประสบการณ์และวิถีชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังบวก พร้อมตั้งเป้าขยายขอบเขตการลงมือทำดีไปทั่วโลก ผ่านการไฮ-ไฟว์กับ FuBear
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ Give Me Five! A Better Life ได้ที่
https://giveme5taiwanexcellence.com/
ภารกิจและบุคลิกของ FuBear
- FuBear ชอบแบ่งปัน! พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ไต้หวันที่โดดเด่น ทั้งในด้านเทคโนโลยี และตอบสนองวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- FuBear โดดเด่นในการใช้จินตนาการผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว
- FuBear มีบุคลิกเป็นมิตร เอาใจใส่ รับฟังความต้องการของผู้อื่น และพร้อมนำเสนอทางออกที่เหมาะสมที่สุด
- FuBear สนใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อโลก
- FuBear รักที่จะสร้างเครื่องมือที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์และใช้งานได้จริง
ทำความรู้จักกับ FuBear มากยิ่งขึ้นได้ทาง:
- Official Character Website (English): https://www.taiwanexcellence.org/en/FuBear
- FuBear Introduction Videos (3 total):
https://youtu.be/inzc3RTI-Ss
https://youtu.be/NmHcqqQ2fdI
https://youtu.be/EGnwl8-Jr_s
สำหรับรางวัล Taiwan Excellence ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยกระทรวงเศรษฐกิจของไต้หวัน (MOEA) เพื่อยกย่อง และเฉลิมฉลองความสำเร็จอันโดดเด่นของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมล้ำสมัยของไต้หวัน โดยในแต่ละปี ผลิตภัณฑ์จะผ่านกระบวนการคัดเลือกอันเข้มงวด โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญสี่ประการ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ คุณภาพ และการตลาด โดยมีเกณฑ์สำคัญคือจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไต้หวัน
เครื่องหมาย Taiwan Excellenceได้รับการยอมรับทั่วโลกในฐานะสัญลักษณ์อันทรงเกียรติ ด้านคุณภาพ และการออกแบบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงของไต้หวัน
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.taiwanexcellence.org/en