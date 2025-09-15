รักแท้มีอยู่จริง คู่รักจากทินเดอร์คว้าแหวนเพชรจากออโรร่าไดมอนด์
เมื่อ Tinder เป็นเหตุ… จาก “Match เดียว” สู่รักตลอดไป เมื่อการหมั้นของคนดังกำลังเป็นกระแสฮิตในโซเชียล คู่รักสุดโชคดีคู่นี้ได้สานเรื่องราวความรักสุดพิเศษอย่างมีสไตล์ ด้วยแหวนเพชรแท้กะรัตมูลค่าครึ่งล้านบาทเพื่อฉลองความรักที่งดงาม เพราะความรักในยุคดิจิทัลไม่เคยมีข้อจำกัด และความสัมพันธ์ใหม่เกิดขึ้นทุกๆ 3 วินาทีบนทินเดอร์และทุกการแมตช์อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความรักครั้งยิ่งใหญ่ ทินเดอร์ แอพพลิเคชั่นหาคู่ระดับโลก และออโรร่าไดมอนด์ (Aurora Diamond) แบรนด์เครื่องประดับเพชรคุณภาพที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย ภายใต้บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันสร้างโมเมนต์แห่งความรักสุดประทับใจผ่านแคมเปญ “แจกจัดหนัก เพชรกะรัตครึ่งล้าน” ซึ่งเปิดโอกาสให้คู่รักที่พบกันบนทินเดอร์ ส่งเรื่องราวความรักเข้าประกวด เพื่อชิงแหวนเพชรแท้ 2 วง มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท จากออโรร่าไดมอนด์ พร้อมประกาศผลผู้โชคดี อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้
จากผู้สมัครหลายร้อยคู่… สู่เพียงหนึ่งเรื่องราวที่เอาชนะหัวใจทุกคน
แคมเปญนี้เปิดรับเรื่องราวความรักจากคู่รักที่ “แมตช์ กันบนทินเดอร์ ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมหลายร้อยคู่ทั่วประเทศ และแต่ละเรื่องราวล้วนสะท้อนถึงความรักในหลากหลายรูปแบบ บางคู่เพิ่งเริ่มต้น และบางคู่ก็กำลังวางแผนอนาคตร่วมกัน
ศกุนต์กานต์ และเอลเลียตต์ คือคู่รักที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งประเทศ ผ่านเรื่องราวความรักที่เริ่มต้นจากการแมตช์จนกลายมาเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น จริงใจ และงดงามอย่างลึกซึ้ง
จากผู้เข้าร่วมแคมเปญทั่วประเทศ เรื่องราวของศกุนต์กานต์ และเอลเลียตต์ กลับโดดเด่นไม่เหมือนใคร ด้วยความเรียบง่ายและจริงใจ
ศกุนต์กานต์ เปิดเผยว่า ไม่เคยคิดว่าจะพบรักในอายุ 34 ปี โดยในปี 2567 เธอได้พบกับเอลเลียตต์ ในทินเดอร์ จากความสัมพันธ์ระยะไกลที่เจอกันเพียงครั้งเดียวในประเทศไทย แต่ความสัมพันธ์กลับพัฒนาอย่างจริงจังและรวดเร็ว เมื่อเอลเลียตต์ได้ตัดสินใจเลือกเดินตามหัวใจของตัวเอง ด้วยการลาออกจากงานในสหรัฐอเมริกา และย้ายมาประเทศไทย ด้วยความอบอุ่น ขี้เล่น และมีน้ำใจ ฝ่ายชายสามารถเอาชนะใจครอบครัวไทยของคุณศกุนต์กานต์ได้ ก่อนจะขอแต่งงานในเดือนสิงหาคม และตอนนี้ได้วางแผนแต่งงานในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
แหวนเพชรแท้…ไม่ใช่แค่ของรางวัล แต่คือสัญลักษณ์ของคำว่า “ตลอดไป”
แหวนเพชร 2 วง จากออโรร่าไดมอนด์ ที่มอบให้ผู้โชคดีในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงของรางวัล หากแต่เป็น ตัวแทนของคำมั่นสัญญา การเริ่มต้นใหม่ และการยืนยันว่ารักแท้ในยุคดิจิทัลสามารถเกิดขึ้นได้จริง
ในวันที่ความสัมพันธ์อาจเกิดขึ้นผ่านหน้าจอ แหวนวงนี้ก็ได้กลายเป็นหลักฐานว่า ความรักที่เริ่ม บนทินเดอร์ อาจนำไปสู่อนาคตที่มั่นคงและสวยงาม
ทินเดอร์และออโรร่าไดมอนด์ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี และขอบคุณทุกคู่รักที่ร่วมแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับเรา แคมเปญนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า ความรักที่เริ่มต้นจากโลกออนไลน์สามารถงดงามและยิ่งใหญ่ได้ไม่แพ้ความรักในรูปแบบใด
