การท่องเที่ยวไต้หวันจับมืออาเล็ก ธีรเดช จัดแฟนมีตติ้งที่ไทเป เปิดจองทริปเที่ยวต้อนรับฤดูใบไม้ร่วง–หนาว
ไต้หวันพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว! สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ร่วมกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวชั้นนำ เปิดตัวแพ็กเกจพิเศษสุดคุ้ม “ทริปแฟนมีตอาเล็ก มหัศจรรย์แดนไต้หวัน” ที่ผสมผสานเสน่ห์การท่องเที่ยวของไต้หวันเข้ากับกิจกรรมแฟนมีตติ้งของนักแสดงชื่อดังขวัญใจชาวไทยอย่าง อาเล็ก–ธีรเดช เมธาวรายุทธ เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยหนีร้อนมาสัมผัสบรรยากาศเย็นสบายในช่วงรอยต่อระหว่างฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวของไต้หวัน พร้อมโอกาสเข้าร่วมงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในต่างประเทศ ณ กรุงไทเป ของ “อาเล็ก–ธีรเดช” แบรนด์แอมบาสเดอร์การท่องเที่ยวไต้หวันของประเทศไทย ประจำปี 2025 ซึ่งเจ้าตัวจะมีการแสดงสดร้องเพลงภาษาจีนบนเวทีเป็นครั้งแรกภายในงานอีกด้วย ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของฤดูใบไม้ร่วง–หนาว ที่จะกลายเป็นความทรงจำอันล้ำค่าไม่รู้ลืม
เพียงซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวไต้หวันผ่านช่องทางที่กำหนด ได้แก่ แพ็กเกจทัวร์จากบริษัททัวร์พันธมิตรที่ร่วมรายการ แพ็คเกจทัวร์กลุ่มเล็กสำหรับ 2-4 คน ซื้อสินค้าหรือบริการท้องถิ่นของไต้หวันบนแพลตฟอร์ม KKDay หรือซื้อตั๋วเครื่องบินไป–กลับไต้หวันผ่านสายการบิน Starlux Airlines เพียงทำตามหนึ่งในวิธีข้างต้น ก็จะได้รับสิทธิเข้าร่วมงานแฟนมีตติ้งของอาเล็ก ธีรเดช ฟรีทันที
ตัวเลือกที่ 1: แพ็คเกจทัวร์เต็มรูปแบบ
เพียงจองแพ็กเกจท่องเที่ยวไต้หวันกับ 7 บริษัทพันธมิตร ได้แก่ Formosa Journey Land Group, Best International Tour, Rak Yim Tours, Quality Express, NS Travel & Tour, CHECK IN GROUP และ Thaiphum Skylights ก็จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานแฟนมีตติ้งของอาเล็กทันที
ตัวเลือกที่ 2: ทัวร์กลุ่มเล็กเที่ยวแบบเจาะลึก
เพียงซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวอิสระสำหรับ 2 หรือ 4 คน ผ่าน Nichapat Tour โดยแพ็คเกจสำหรับ 2 คน จะรวมที่พักโรงแรม 2 คืน บริการรับส่งสนามบิน และอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนแพ็คเกจสำหรับ 4 คนจะประกอบด้วยทัวร์เต็มวันพร้อมไกด์และรถรับส่งรวมถึงตัวเลือกหลากหลายเช่นทริปเมืองไถจงทริปปั่นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทราหรือทริปน้ำพุร้อนและอาหารท้องถิ่นในภาคเหนือของไต้หวันโดยผู้ที่ซื้อแพ็กเกจนี้ก็จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแฟนมีตติ้งของอาเล็กฟรีเช่นกัน
ตัวเลือกที่ 3: ซื้อสินค้าและบริการผ่าน KKDay
เพียงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการท่องเที่ยวไต้หวันใดๆบนแพลตฟอร์ม KKDay ไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารบัตรโดยสารหรือบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมงานแฟนมีตติ้งของอาเล็กได้ฟรี
ตัวเลือกที่ 4: บินตรงกับสายการบิน STARLUX Airlines
เพียงซื้อตั๋วเครื่องบินเส้นทางกรุงเทพฯ–ไทเปกับสายการบิน STARLUX Airlines ก็สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมงานแฟนมีตติ้งของอาเล็กได้ฟรี เดินทางสะดวกด้วยเวลาเพียง 3 ชั่วโมงครึ่ง ก็ได้หนีอากาศร้อนอบอ้าวไปสัมผัสอากาศเย็นสบายของไต้หวัน พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมกับศิลปินชื่อดัง และสนุกกับทริปพักร้อนสุดพิเศษได้ทันที
สัมผัสมนต์เสน่ห์ไต้หวันในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูใบไม้ร่วงเข้าสู่ฤดูหนาว
ช่วงเวลาจัดแฟนมีตติ้งนั้นตรงกับช่วงเวลาทองของการไปสัมผัสสเน่ห์ของไต้หวัน อากาศที่กำลังเย็นสบายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากหลีกหนีอากาศร้อนจากประเทศไทย เพลิดเพลินกับการแช่น้ำพุร้อนอันเลื่องชื่ออย่าง เป่ยโถว และอูไหล การปั่นจักรยานรับลมเย็นท่ามกลางธรรมชาติ หรือลิ้มลองเมนูอาหารฤดูหนาวแบบไต้หวัน อย่างเมนูหม้อไฟหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นซุปยาจีนเนื้อแพะบำรุงร่างกาย หรือเป็ดต้มซุปขิงแสนอร่อย ที่ช่วยเพิ่มความอบอุ่นร่างกายท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น
ไต้หวันเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยมาอย่างยาวนาน แต่ในครั้งนี้การมาเที่ยวไต้หวันจะพิเศษกว่าเดิม สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเยือนไต้หวัน ก็ถือเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมที่จะได้มาสร้างความทรงจำในการมาไต้หวันครั้งแรกแบบไม่เหมือนใครกับนักแสดงหนุ่มขวัญใจมหาชนที่กำลังมาแรงในปีนี้ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับบริษัทผู้จำหน่ายแพ็กเกจทัวร์ หรืดูข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://ttath.visionthai.net/tw-fan-meeting