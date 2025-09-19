แจ็ค ไททัส มิสเตอร์ โมเดล อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 ก้าวสู่รันเวย์นิวยอร์ก แฟนชั่นวีค พร้อมผลักดันดีไซเนอร์ไทยสู่เวทีโลก
แจ็ค ไททัส สเตอร์ โมเดล อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 นายแบบหนุ่มไทยผู้คว้าตำแหน่งระดับโลก ก้าวสู่รันเวย์ นิวยอร์ก แฟนชั่นวีค อย่างสง่างาม พร้อมตอกย้ำความเป็น “ตัวแทนประเทศไทย” ที่สื่อแฟชั่นนานาชาติต่างจับตามอง บนเวทีโลกครั้งนี้
แจ็คไม่เพียงแค่เฉิดฉายบนรันเวย์ชื่อดังอย่าง Runway 7, Art Hearts Fashion, Asian NYFW, the Bureau Fashion Show และ Flying Solo แต่ยังได้ทำหน้าที่เชื่อมโยงและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่ที่มีความฝันจะก้าวสู่สากล
แจ็คเล่าว่า หนึ่งในโมเมนต์ที่เขาภูมิใจมากที่สุดในปีนี้ คือการได้พบกับวินนี่-เคสิยาห์ ชุมพวง ดีไซเนอร์ไทยเจ้าของแบรนด์ Keziah BKK ซึ่งเกิดจากความรักในงานเพนต์ติ้งตั้งแต่วัยเด็ก และนำงานศิลปะมาต่อยอดสู่แฟชั่นที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร แบรนด์นี้เคยเปิดตัวที่ NYFW ครั้งแรกเมื่อ 3 ปีก่อน และปีนี้กลับมาอย่างแข็งแรงยิ่งขึ้น โดยมี Tanaporn Chyon เป็นผู้อยู่เบื้องหลังโปรดิวเซอร์โชว์
“ผมภูมิใจที่ได้เห็นเด็กไทยมีพื้นที่และเสียงบนเวทีระดับโลก ทุกครั้งที่ได้เห็นผลงานพวกเขา มันคือแรงบันดาลใจให้ผมเชื่อมั่นว่า คนไทยก็ไปได้ไกล” แจ็คกล่าว