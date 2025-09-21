CASETiFY x iPhone 17 แต่งลุคสนุกกว่าเดิม สะท้อนตัวตนอย่างไม่เคอะเขิน
ความเป็นตัวของตัวเองมีเสน่ห์จับใจที่สุด CASETiFY เชิญชวนให้ Show Their Colors แก็ดเจ็ทของตัวเองให้โดดเด่น เป็นตัวของตัวเองเช่นเดียวกับสไตล์การแต่งตัว สะท้อนตัวตนอย่างไม่เคอะเขิน กับอีกหนึ่งไฮไลต์อย่าง Bounce Case รุ่นขายดีตลอดกาล โดดเด่นด้วย Bounce Corner มุมที่ขยายใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มการปกป้อง ดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้น รองรับการตกจากความสูงถึง 6.5 เมตร โดยมุมที่ขยายขึ้นสามารถติดตั้งชาร์ม และแอ๊กเซสซารีอื่นๆ เพื่อเสริมลูกเล่นให้กับแก็ดเจ็ท
ทั้งนี้ CASETiFY ต้อนรับการมาถึงของ iPhone 17 ด้วยคอลเล็กชั่นใหม่ล่าสุด นำทัพด้วยรุ่นไฮไลต์อย่าง Glaze Case ผสานดีไซน์และการปกป้องไว้ได้อย่างลงตัว มาพร้อมลวดลายต่างๆ พร้อมเฉดสีพื้นหลังถึง 50 สี สามารถมิกซ์แอนด์แมตช์ได้กว่า 300 ดีไซน์ เป็นตัวของตัวเองเช่นเดียวกับสไตล์การแต่งตัว สะท้อนตัวตนอย่างไม่เคอะเขิน
ด้วยเทรนด์ Personalization ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง CASETiFY ยังคงเดินหน้าเชื่อมโลกของเทคโนโลยีเข้าไว้กับแฟชั่น โดย Glaze Case ทนทาน สวยสะดุดตา ครบจบในเคสเดียว กับแผ่นหลังเงางาม ทนต่อรอยขีดข่วน เทคนิคพิมพ์ลวดลายด้านใน ทำให้สีสดชัด คงทน ไม่ซีดจางไปตามกาลเวลา ครอบคลุมทุกสไตล์ ตั้งแต่ลายดอกไม้หวานละมุน ลายโบว์สุดน่ารัก ลายเมทัลลิกแบบเท่ๆ ไปจนถึงลวดลายสนุกๆ อย่างลายสัตว์และอาหาร พร้อมชื่อเรียกพื้นหลังแฝงลูกเล่น ให้ผู้ใช้ค้นหาโทนที่ตรงกับอารมณ์ได้ง่าย เติมเต็มทุกลุค
สินค้าในคอลเล็กชั่นใหม่นี้ สามารถช้อปได้แล้ววันนี้ บนเว็บไซต์ CASETiFY.com