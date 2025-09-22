ปลดฟ้าผ่า! เบบี๋ สุพรรณี น้อยโนนทอง มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าตัวร่ำไห้ขอโอกาสรับเคยถ่ายรูปโป๊

ปลดฟ้าผ่า! เบบี๋ สุพรรณี น้อยโนนทอง มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าร่ำไห้ขอโอกาส รับเคยถ่ายรูปโป๊จริง
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลางดึกของวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา เพจ มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ – Miss Grand Prachuap Khiri Khan ออกประกาศระบุว่า
ประกาศ การปลดตำแหน่งมิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ 2026
กองประกวด มิสแกรนด์ ประจวบคีรีขันธ์ 2026 ใคร่ขอเรียนแจ้งต่อสาธารณชนว่า ภายหลังจากการติดตามและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ นางสาว สุพรรณี น้อยโนนทอง ผู้ดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์ ประจวบคีรีขันธ์ 2026 พบว่ามีพฤติกรรมบางประการที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์และหลักการที่เวทียึดถือปฏิบัติ จึงมีความจำเป็นต้อง ยุติบทบาทการดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ 2026 ของ นางสาว สุพรรณี น้อยโนนทอง โดยมีผลทันที
ทางกองประกวดขอแสดงความเสียใจ และขออภัยอย่างจริงใจต่อสาธารณชน ผู้สนับสนุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มิได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบตั้งแต่แรกเริ่ม จนนำมาซึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความไม่สบายใจในครั้งนี้
เรายืนยันที่จะพัฒนากระบวนการคัดเลือกและการกำกับดูแลให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรักษามาตรฐาน ความเชื่อมั่น และคุณค่าของเวที มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์
จึงเรียนมาเพิ่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
กองประกวด มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 21 กันยายน 2568
ล่าสุด เบบี๋ น.ส.สุพรรณี น้อยโนนทอง มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ ได้โพสต์ชี้แจงดราม่าดังกล่าว โดยระบุว่า “ชี้แจงนะคะ อยากให้สังคมให้โอกาสบี๋ได้ทำหน้าที่ต่อบี๋พร้อมปรับปรุงแก้ไขคะ”
โดย เบบี๋กล่าวว่า ขอชี้แจงเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ คือเบบี๋ทำจริงๆ เคยถ่ายรูปโป๊จริงๆ แต่ที่ทำก็เพื่อดูแลครอบครัว ดูแลแม่ที่ป่วย และตอนนี้ท่านเสียแล้ว ชีวิตไม่ได้เพียบพร้อม ตอนนี้ต้องอยู่คนเดียว พ่อแม่ก็เสียหมดแล้ว ตนอยากพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถทำได้มากกว่านั้น ซึ่งก็ไม่ได้อยากทำแบบนั้นเลย ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ หนูอาจจะเดินเส้นสายผิด แต่หนูมีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นสายใหม่ อยากให้สังคมและทุกคนให้โอกาสบี๋ คนเราผิดพลาดกันได้
ก่อนที่จะมาประกวดก็คิดอยู่นานกับเรื่องดราม่า คิดไว้แล้วว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่นอน แต่คิดว่าโลกมันเปิดกว้างแล้ว และอยากเปลี่ยนเส้นทางเดิน เรามองเห็นโอกาสก็เลยอยากคว้าไว้ ก็เลยมาสมัครประกวด อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น อยากพิสูจน์ตัวเองคิดว่าถ้าเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่กล้าออกไปข้างนอก เพราะคิดว่าเราไปทำอะไรอย่างนี้มา ถ้าไม่กล้าออกไปเผชิญหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตก็คงย่ำอยู่กับที่ ก็เลยตัดสินใจประกวด
อยากให้กองประกวดและสังคมเห็นใจ แล้วเรื่องเว็บพนัน มั่นใจว่าไม่ได้ทำ เชื่อว่ามีคนเอารูปที่ถ่ายไปใช้ และสร้างเพจปลอมมาแชร์เว็บพนันต่างๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันใดๆ ทั้งสิ้น เว็บพนันใช้รูปไปเยอะมาก
อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ เมื่อวานเป็นอะไรที่ดีใจมาก คิดว่าซัคเซสแล้ว จะได้เปลี่ยนชีวิตใหม่แล้ว ซึ่งไม่อยากมีชีวิตที่เป็นอยู่แบบนี้ เพราะมองเห็นโอกาสแล้ว แล้วทุกแคมเปญที่ทำ ตั้งใจที่สุด ขอโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ หนูไม่รู้ว่าต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้น แต่หนูเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ปรับปรุงตัวเองได้ อยากขอโอกาสอยากให้รู้ว่าหนูทำอะไรได้บ้าง อยากขอโทษถ้าทำให้ใคร หรือทำให้จังหวัดเดือดร้อน หนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆ