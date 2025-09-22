Ginza Bairin ต้นตำรับทงคัตสึแห่งย่านกินซ่า พร้อมเปิดสาขาแรกในไทยที่สยามพารากอน 10 ต.ค.นี้
Baikohken Thailand ร่วมกับ Ginza Bairin นำ “ทงคัตสึต้นตำรับแห่งย่านกินซ่า” มาเปิดสาขาแรกในไทยที่ “สยามพารากอน” พร้อมกองทัพเมนูซิกเนเจอร์มากมายของร้าน!
Ginza Bairin อยู่คู่ย่านกินซ่ามาตั้งแต่ปี ค.ศ 1927 (รวมแล้วเกือบ 100 ปี) นี่ยังถือเป็น “ร้านทงคัตสึเซ็มมงเต็น” หรือ “ร้านทงคัตสึโดยเฉพาะ” แห่งแรกของย่านนี้ด้วย ผู้ก่อตั้งในตอนนั้นอย่างคุณ ชิบูยะ โนบุคัตสึ คือผู้ริเริ่มไอเดีย “ฮิโตะคุจิคัตสึ” (ทงคัตสึพอดีคำ) และคิดค้น “ซอสทงคัตสึ” เฉพาะตัวของร้านที่ไม่ได้เคี่ยวจากดาชิปลาแห้งแบบทั่วไป แต่ใช้หมูและหัวหอมผสานรวมกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านที่หาที่ไหนไม่ได้ที่สำคัญคือรสชาตินั้นยังเหมือนเดิมจากการสืบทอดสูตรต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ ตุลาคมนี้ รสชาติแห่งตำนานนั้นก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว!
ตอนนี้เราไม่ต้องบินไปทานกันถึงย่านกินซ่าประเทศญี่ปุ่นอีกต่อไป เพราะตุลาคมนี้ “Ginza Bairin Thailand” มาเปิดสาขาที่ไทยแล้ว โลเคชั่นร้านก็แสนสะดวงสบาย ตั้งอยู่ที่สยามพารากอน ใครมา BTS ลงที่สถานีสยามได้เลย
คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน! “เมนูแนะนำ” ไม่ควรพลาดที่ Ginza Bairin!
1. ทงคัตสึ
แน่นอนว่าหากพูดถึง Ginza Bairin ก็ต้องเมนู “ทงคัตสึ” ทงคัตสึของร้านใช้เนื้อหมูสันนอกคุณภาพสูงชุบกับแป้งทอดกรุบกรอบแต่ยังให้สัมผัสที่บางเบา เวลากัดลงไปเราจะได้ทั้งความชุ่มฉ่ำและรสหวานละมุนของเนื้อหมูแบบเต็มปากเต็มคำ ยิ่งเมื่อทานคู่กับซอสสูตรเฉพาะของ Ginza Bairin ที่เข้ากันอย่างลงตัวด้วยแล้ว จะต้องกลายเป็นมื้อที่แสนประทับใจแน่นอน
2. ชุดทงคัตสึสันนอกและกุ้งทอดยักษ์
ใครรักทงคัตสึและกุ้งทอดต้องรักเมนูนี้ “ชุดทงคัตสึสันนอกและกุ้งทอดยักษ์” จานนี้ไม่ได้ใช้แค่เนื้อหมูคุณภาพสูง แต่ยังใช้กุ้งเนื้อแน่นไซส์ใหญ่พิเศษชุบทอดรวมกับเกล็ดขนมปังกรอบ ทำให้เวลากัดเข้าไปข้างนอกจะกรอบ แต่ข้างในจะหวานฉ่ำด้วยเนื้อกุ้งเด้งๆ ทานคู่กับซอสทาร์ทาร์ที่มีความเปรี้ยวตัด เป็นความลงตัวที่หยุดไม่อยู่แน่นอน
3. สเปเชียลคัตสึด้งในตำนาน
เมนูแนะนำเป็นพิเศษ! “สเปเชียลคัตสึด้ง” ที่ไม่ได้เป็นแค่คัตสึด้งแบบทั่วไป เพราะของ Ginza Bairin เพิ่มลูกเล่นด้วยการ “ออนท็อปไข่เยิ้ม” เข้าไปอีกฟอง รสชาติสันนอกทอดกรอบร้อนๆ เคี่ยวรวมกับซอส ราดบนข้าวสวยร้อนๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วย “ไข่เยิ้ม” ละมุนในปาก ทำให้จานนี้ยิ่ง “สเปเชียล” ขึ้นไปอีกขั้น!
อย่าพลาดชวนครอบครัวหรือเพื่อนมากัน! เพราะใครมาทานที่ Ginza Bairin Thailand ช่วง Opening (10 ตุลาคม) ทางร้านเขาก็มีโปรโมชั่นและของแจกสุดพิเศษมากมายให้ด้วย กดติดตามร้านผ่านช่องทางโซเชียลด้านล่างนี้ แล้วพบกันเดือนตุลา!!
ช่องทางติดตามร้าน Ginza Bairin Thailand
Line OA: @ginzabairin.th
FB: Ginza Bairin Thailand 銀座梅林 泰国
IG: ginza_bairin_th
Tiktok: @ginza.bairin.thai0