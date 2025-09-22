ไลฟ์สไตล์

GO HOTEL เอาใจคนรักทะเล จัดแพ็กเกจสุดคุ้ม ชวนออกทริปดำน้ำตื้น ชมปะการัง ฟรี ที่แสมสาร

GO HOTEL โรงแรมภายใต้การบริหารในเครือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนแสนสบาย บนทำเลที่เดินทางสะดวก พร้อมราคาและโปรโมชั่นสุดคุ้มที่สามารถตอบโจทย์นักเดินทางได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเพื่อการพักผ่อน ท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจ ชวนคุณมาสัมผัสประสบการณ์พักผ่อนแบบพรีเมียมในราคาสุดคุ้มและทริปท่องเที่ยวสุดประทับใจกับแพ็กเกจ “พักผ่อนสบาย ทริปดำน้ำฟรี! ที่แสมสาร” ณ GO HOTEL ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ บ่อวิน บ้านฉาง ศรีราชา ชลบุรี เมื่อจองห้องพักแถมทริปดำน้ำฟรี ดำน้ำที่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี พร้อมถ่ายรูปใต้น้ำฟรี เมื่อจองตรงผ่าน Line Official เท่านั้น

GO HOTEL ทั้ง 4 สาขา ประสบการณ์พักผ่อนแบบพรีเมียมในราคาสุดคุ้ม สามารถเดินทางสะดวกด้วยทำเลที่ตั้งในโซนใจกลางเมืองและอยู่ใกล้ศูนย์การค้า ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก โดยมีห้องพัก 2 รูปแบบคือ GO! Double มาพร้อมเตียงคิงไซส์ และ GO! Twin ห้องเตียงคู่และพื้นที่พักผ่อนส่วนตัว พร้อมพื้นที่ส่วนกลางที่กว้างขวาง ทั้ง CO-Working Space และห้องประชุมส่วนตัว อีกทั้งยังยินดีต้อนรับเพื่อนรักสี่ขา ด้วยห้องพักแบบ Pet Friendly! 

สำหรับแพ็กเกจ “พักผ่อนสบาย ทริปดำน้ำฟรี! ที่แสมสาร” GO HOTEL ทั้ง 4 สาขาภาคตะวันออกจัดขึ้นภายใต้โครงการ GO Local Eat Local ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอาหารชุมชน เพื่อมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจและไม่ซ้ำใคร ทั้งพักผ่อนในโรงแรมคุณภาพ สุข สะดวก สบาย สุดคุ้ม และร่วมค้นพบความงามของธรรมชาติในท้องทะเลไทย กับกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการังและฝูงปลาหลากสีสัน ณ หาดแสมสาร จังหวัดชลบุรี

  แพ็กเกจ “พักผ่อนสบาย ทริปดำน้ำฟรี! ที่แสมสาร”

เมื่อจองห้องพักระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2568 รับฟรี! แพ็กเกจทริปดำน้ำที่แสมสาร จังหวัดชลบุรี พร้อมถ่ายรูปใต้น้ำฟรี ให้คุณเพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการัง ถ่ายรูปฝูงปลาที่เกาะจาน ถ่ายรูปปลานีโม่ที่เกาะหินหมู พร้อมเดินเล่นชมทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะแรด

1 สิทธิ์ / 1 การจอง (ลูกค้าสามารถจองสิทธิ์ทริปดำน้ำเพิ่มได้ในราคาท่านละ 690 บาท)

โปรโมชั่นราคาพิเศษ!!

สาขา สำหรับลูกค้าทั่วไป สำหรับลูกค้า AIS   สำหรับลูกค้า blueplus+
(ใช้เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนนแลก) (ใช้คะแนนบลูพลัส 1 คะแนนแลก)
โก โฮเทล บ่อวิน ราคา 1,250 บาท ราคา 1,050 บาท ราคา 1,050 บาท
โก โฮเทล บ้านฉาง ราคา 1,050 บาท ราคา 899 บาท ราคา 899 บาท
โก โฮเทล ศรีราชา ราคา 1,050 บาท ราคา 899 บาท ราคา 899 บาท
โก โฮเทล ชลบุรี ราคา 1,050 บาท ราคา 899 บาท ราคา 899 บาท

 

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จองห้องพักรับแพ็กเกจทริปดำน้ำที่แสมสาร พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%* โดยไม่ต้องแลกคะแนน และ รับคะแนนเดอะวันสูงสุด x4

เงื่อนไขการเข้าพักและการจอง

  • จองห้องพักตรงกับทางโรงแรมเท่านั้น
  • ระยะเวลาการจองและการเข้าพัก : วันที่ 19 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2568
  • เงื่อนไขการจอง : LINE: @gohotel *ผ่านแชตกับแอดมินเท่านั้น!*
  • โทรศัพท์ : 02 018 8656
  • หลังจากลูกค้าทำการจองห้องพักเสร็จสิ้น ทางโรงแรมจะส่ง E-Voucher ทริปดำน้ำแสมสาร มูลค่า 690 บาท ทาง e-mail ที่ลูกค้าแจ้งไว้ โดยลูกค้าจะต้องแจ้งการจองใช้สิทธิ์ดำน้ำล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ที่โทรศัพท์ 099-426-2259 (Summer Tour)
  • ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นเพิ่มเติม ได้ที่ Website: https://letzzzgo.co/

 เงื่อนไขรอบเรือและการจองกับ Summer Tour

  • รอบเรือให้บริการเฉพาะวันเสาร์–วันอาทิตย์ เวลา00 – 18.00 น.
  • ทำการจองผ่านทาง LINE ที่หมายเลข 099-426-2259 ติดต่อ คุณเนส – พิพัฒน์ ยอดชมภู
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 099-426-2259 (คุณเนส)