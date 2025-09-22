GO HOTEL เอาใจคนรักทะเล จัดแพ็กเกจสุดคุ้ม ชวนออกทริปดำน้ำตื้น ชมปะการัง ฟรี ที่แสมสาร
GO HOTEL โรงแรมภายใต้การบริหารในเครือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนแสนสบาย บนทำเลที่เดินทางสะดวก พร้อมราคาและโปรโมชั่นสุดคุ้มที่สามารถตอบโจทย์นักเดินทางได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเพื่อการพักผ่อน ท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจ ชวนคุณมาสัมผัสประสบการณ์พักผ่อนแบบพรีเมียมในราคาสุดคุ้มและทริปท่องเที่ยวสุดประทับใจกับแพ็กเกจ “พักผ่อนสบาย ทริปดำน้ำฟรี! ที่แสมสาร” ณ GO HOTEL ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ บ่อวิน บ้านฉาง ศรีราชา ชลบุรี เมื่อจองห้องพักแถมทริปดำน้ำฟรี ดำน้ำที่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี พร้อมถ่ายรูปใต้น้ำฟรี เมื่อจองตรงผ่าน Line Official เท่านั้น
GO HOTEL ทั้ง 4 สาขา ประสบการณ์พักผ่อนแบบพรีเมียมในราคาสุดคุ้ม สามารถเดินทางสะดวกด้วยทำเลที่ตั้งในโซนใจกลางเมืองและอยู่ใกล้ศูนย์การค้า ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก โดยมีห้องพัก 2 รูปแบบคือ GO! Double มาพร้อมเตียงคิงไซส์ และ GO! Twin ห้องเตียงคู่และพื้นที่พักผ่อนส่วนตัว พร้อมพื้นที่ส่วนกลางที่กว้างขวาง ทั้ง CO-Working Space และห้องประชุมส่วนตัว อีกทั้งยังยินดีต้อนรับเพื่อนรักสี่ขา ด้วยห้องพักแบบ Pet Friendly!
สำหรับแพ็กเกจ “พักผ่อนสบาย ทริปดำน้ำฟรี! ที่แสมสาร” GO HOTEL ทั้ง 4 สาขาภาคตะวันออกจัดขึ้นภายใต้โครงการ GO Local Eat Local ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอาหารชุมชน เพื่อมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจและไม่ซ้ำใคร ทั้งพักผ่อนในโรงแรมคุณภาพ สุข สะดวก สบาย สุดคุ้ม และร่วมค้นพบความงามของธรรมชาติในท้องทะเลไทย กับกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการังและฝูงปลาหลากสีสัน ณ หาดแสมสาร จังหวัดชลบุรี
แพ็กเกจ “พักผ่อนสบาย ทริปดำน้ำฟรี! ที่แสมสาร”
เมื่อจองห้องพักระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2568 รับฟรี! แพ็กเกจทริปดำน้ำที่แสมสาร จังหวัดชลบุรี พร้อมถ่ายรูปใต้น้ำฟรี ให้คุณเพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการัง ถ่ายรูปฝูงปลาที่เกาะจาน ถ่ายรูปปลานีโม่ที่เกาะหินหมู พร้อมเดินเล่นชมทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะแรด
1 สิทธิ์ / 1 การจอง (ลูกค้าสามารถจองสิทธิ์ทริปดำน้ำเพิ่มได้ในราคาท่านละ 690 บาท)
โปรโมชั่นราคาพิเศษ!!
|สาขา
|สำหรับลูกค้าทั่วไป
|สำหรับลูกค้า AIS
|สำหรับลูกค้า blueplus+
|(ใช้เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนนแลก)
|(ใช้คะแนนบลูพลัส 1 คะแนนแลก)
|โก โฮเทล บ่อวิน
|ราคา 1,250 บาท
|ราคา 1,050 บาท
|ราคา 1,050 บาท
|โก โฮเทล บ้านฉาง
|ราคา 1,050 บาท
|ราคา 899 บาท
|ราคา 899 บาท
|โก โฮเทล ศรีราชา
|ราคา 1,050 บาท
|ราคา 899 บาท
|ราคา 899 บาท
|โก โฮเทล ชลบุรี
|ราคา 1,050 บาท
|ราคา 899 บาท
|ราคา 899 บาท
สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จองห้องพักรับแพ็กเกจทริปดำน้ำที่แสมสาร พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%* โดยไม่ต้องแลกคะแนน และ รับคะแนนเดอะวันสูงสุด x4
เงื่อนไขการเข้าพักและการจอง
- จองห้องพักตรงกับทางโรงแรมเท่านั้น
- ระยะเวลาการจองและการเข้าพัก : วันที่ 19 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2568
- เงื่อนไขการจอง : LINE: @gohotel *ผ่านแชตกับแอดมินเท่านั้น!*
- โทรศัพท์ : 02 018 8656
- หลังจากลูกค้าทำการจองห้องพักเสร็จสิ้น ทางโรงแรมจะส่ง E-Voucher ทริปดำน้ำแสมสาร มูลค่า 690 บาท ทาง e-mail ที่ลูกค้าแจ้งไว้ โดยลูกค้าจะต้องแจ้งการจองใช้สิทธิ์ดำน้ำล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ที่โทรศัพท์ 099-426-2259 (Summer Tour)
- ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นเพิ่มเติม ได้ที่ Website: https://letzzzgo.co/
เงื่อนไขรอบเรือและการจองกับ Summer Tour
- รอบเรือให้บริการเฉพาะวันเสาร์–วันอาทิตย์ เวลา00 – 18.00 น.
- ทำการจองผ่านทาง LINE ที่หมายเลข 099-426-2259 ติดต่อ คุณเนส – พิพัฒน์ ยอดชมภู
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 099-426-2259 (คุณเนส)