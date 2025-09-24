กฤษณ์ ณรงค์เดช สุดปลื้มลูกชาย ภัทร ณภัทร เด็กเจนใหม่ชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรม
ส่องวันหยุดสุดสัปดาห์ของหนุ่มหล่อเก่งรอบด้าน ภัทร-ณภัทร ณรงค์เดช ว่าที่ทายาทนักธุรกิจ กฤษณ์ ณรงค์เดช อิ่มบุญ อุ่มใจ เมื่อคุณพ่อเอ่ยปากด้วยความภาคภูมิใจในตัวลูกชายพร้อมสนับสนุนเต็มที่ในสิ่งดีๆ ที่ลูกต้องการ เผยว่า
“น้องภัทร เป็นคนรุ่นใหม่ ที่ยอมรับว่าโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก สื่อโซเชียลมากมายย่อมมีท็อกซิกบ้างในการรับข่าวสาร เราในฐานะพ่อทำได้คือการเตรียมความพร้อมทางจิตใจให้กับเขา ให้เขามีสติ คิดวิเคราะห์เองได้ แข็งแรงตระหนักรู้ รวมถึงการกระทำต้องคิดถึงผู้อื่น และส่วนรวมด้วย โชคดีที่เขาชอบการปฏิบัติธรรม อินกว่าผมครับ”
สำหรับการไปปฏิบัติธรรมครั้งนี้ มีนักธุรกิจชั้นนำหลายท่าน และนางเอกสาว พีค ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ มาร่วมปฏิบัติธรรม เสวนาธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม อ.ปักธงชัย เมื่อเร็วๆ นี้