‘แมนิเฟสต์’ แบบ ‘เจน Z’ ส่งพลังงานดีๆ สร้างความสำเร็จ
เชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินคำว่า “แมนิเฟสต์” ปัจจุบันวัยรุ่น Gen Z ไทย ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมาย การงาน การเงิน เพราะเชื่อว่า จักรวาลเต็มไปด้วยพลังงานที่ดี และไม่มีที่สิ้นสุด
Tinder ร่วมกับ สุธางศุ์รัตน์ อ่อนปุย เจ้าของเพจ ผู้หญิงคิดบวก ผู้เชี่ยวชาญด้านแมนิเฟสต์นานกว่า 5 ปี เผยว่า “การแมนิเฟสต์เป็นเรื่องที่ Gen Z กำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก มีความเชื่ออย่างแท้จริงในการเปลี่ยนพลังงานดีๆ เหล่านั้นให้กลายเป็นจริงได้ จากผลสำรวจของ Tinder ระบุว่า มีการกล่าวถึง good vibes only positive energy บนโปรไฟล์ของ Gen Z ไทยเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่การกล่าวถึง manifest บนโปรไฟล์เพิ่มขึ้นมากกว่า 25% ในปีที่ผ่านมา แต่หลายคนยังสงสัย และตั้งคำถามว่าจะได้ผลจริงไหม แทนการเชื่อมั่นว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งดีๆ คุณค่าที่แท้จริงของการแมนิเฟสต์ คือการสร้างความมั่นใจ ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และใช้ชีวิตไปพร้อมกับพลังงานดีๆ ในแต่ละวัน
การเริ่มฝึกจากเรื่องเล็กๆ เช่น ขอบคุณเรื่องราวดีๆ กับจักรวาล ก็สามารถทำให้เปลี่ยนมุมมองความคิดได้ และเมื่อเราลงมือทำพร้อมความเชื่อโอกาสใหม่ๆ ก็จะเปิดออก เพราะจักรวาลเต็มไปด้วยพลังงานไม่มีที่สิ้นสุด และสิ่งที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงจะมาถึงในเวลาที่ใช่และเหมาะสม”
ทั้งนี้ สุธางศุ์รัตน์ได้แชร์ 5 เทคนิคง่ายๆ ให้ Gen Z ไทยลองแมนิเฟสต์ในชีวิตประจำวัน
1.ไดอารี่แห่งความฝัน
การเขียนไดอารี่เปรียบเสมือนการส่งสคริปต์ประจำวันให้จักรวาลรับรู้ ให้เขียนราวกับสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้ว เช่น “ฉันประสบความสำเร็จกับอาชีพในฝัน” เคล็ดลับคือการใส่ความรู้สึกลงไปให้สัมผัสถึงความสุข ความตื่นเต้น หรือความมั่นคง สามารถใช้ โปรไฟล์ประวัติส่วนตัวบน Tinder ให้เปรียบเสมือนไดอารี่ และลองเขียนบอกเล่าเรื่องราวเพื่อดึงดูดพลังงานดีๆ
2.บอร์ดแห่งแรงบันดาลใจ
การรวบรวมภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคต เช่น ทริปในฝัน อาชีพที่ชอบ แล้วมาจัดเรียงเป็นคอลลาจ หรือตั้งเป็นวอลเปเปอร์ ให้สามารถมองเห็นได้ทุกวัน การมองภาพเหล่านี้ซ้ำๆ จะช่วยให้ภาพความฝันชัดเจนขึ้น สามารถจัดเรียงภาพเก๋ๆ บน Tinder ผ่านฟีเจอร์ Photo Selector ที่สามารถช่วยในการคัดเลือกภาพถ่ายที่ดีที่สุดบนโปรไฟล์ เพื่อเผยพลังงานที่คุณต้องการดึงดูด
3.Quote พลังบวก
ประโยคสั้นๆ สามารถเปลี่ยนวิธีคิดได้ เช่น “ฉันเปิดรับทุกโอกาสดีๆ” เคล็ดลับคือการพูดยืนยันกับตัวเองซ้ำๆ สามารถแชร์ประโยคสั้นๆ ประจำตัวบน Tinder ผ่านฟีเจอร์ Profile Prompts ไม่ว่าจะเป็น “ข้อดีของการเดตกับฉัน…” หัวข้อ Prompts เหล่านี้จะช่วยเสริมพลังงานดีๆ และสร้างการเชื่อมต่อที่แท้จริง
4.3-6-9
การเขียนเป้าหมายในตอนเช้า 3 ครั้ง ตอนกลางวัน 6 ครั้ง และตอนกลางคืนอีก 9 ครั้ง เป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่จะช่วยให้ความตั้งใจอยู่ในจุดสนใจตลอดทั้งวัน เช่น “ฉันอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความสุขและเต็มไปด้วยความรัก” การเขียนซ้ำๆ ไปพร้อมความรู้สึกจะช่วยกระตุ้นจิตใต้สำนึกให้ยอมรับว่าเป้าหมายนั้นเป็นความจริง กฎทอง 4, 5, 15 สามารถใส่ภาพถ่ายบน Tinder ที่สะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ประจำวัน 4 รูป เลือกความสนใจ 5 หัวข้อ และเขียนประวัติส่วนตัวอย่างน้อย 15 คำ เปรียบเหมือนการแมนิเฟสต์ที่ต้องมั่นใจและชัดเจน
5.ปล่อยใจไปกับเสียงเพลง
เพลงจะช่วยแมนิเฟสต์อนาคตได้ ลองเลือกเพลงที่ทำให้รู้สึกอิน หรือทำให้รู้สึกเป็นตัวเองมากที่สุด แล้วเปิดระหว่างการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ระหว่างทางไปทำงาน อีกทั้งยังสามารถส่งต่อพลังงานดีๆ โดยใช้ฟีเจอร์ Spotify Anthem บน Tinder โปรไฟล์ ทำให้จักรวาลและคู่ Match รับรู้เอ็นเนอร์จี
ดังนั้น การแมนิเฟสต์ไม่ใช่การเพ้อฝัน แต่คือการปรับวิธีคิด ถึงแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆ แต่เมื่อชัดเจนกับสิ่งที่ตัวเองต้องการ พลังงานรอบตัวก็จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว