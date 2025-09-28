รวมที่สุดของการแพทย์และความงามจากอินชอน ในงาน 2025 Incheon Medical & Wellness Tourism in Thailand
เมืองอินชอน และองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวอินชอน (Incheon Tourism Organization) ประเทศเกาหลีใต้ ขอเรียนเชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ความงาม การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และเวลเนสของประเทศไทย เข้าร่วมงาน “2025 Incheon Medical & Wellness Tourism in Thailand” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
งานนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการแพทย์ชั้นนำจากเมืองอินชอน กับพันธมิตรธุรกิจในประเทศไทย ภายในงาน ท่านจะได้พบกับโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพ และคลินิกความงามระดับแนวหน้าจากเกาหลีใต้ พร้อมกิจกรรม Business Matching สำหรับการเจรจาธุรกิจอย่างใกล้ชิด และ Networking Dinner ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะ
เข้าร่วมฟรี! (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนภายในวันที่ 3 ตุลาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 06-2779-3392, 08-7541-4166