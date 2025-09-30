เศร้า พบร่าง ไทรา สปอลดิง อดีตมิสยูนิเวิร์สจาไมก้า เสียชีวิต ในวัย 26 ปี
พีเพิล รายงานว่า ไทรา สปอลดิง อดีตผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สจาไมก้า เสียชีวิตแล้ว หลังเผยแพร่เรื่องราวความทุกข์ทรมานจากสุขภาพจิตของเธอลงในยูทูบ ขณะอายุ 26 ปี
The Gleaner รายงานว่า พบร่างของสปอลดิงเสียชีวิตที่อพาร์ตเมนต์ของเธอ ซึ่งคาดว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ภายในห้องนอน โดยอ้างจากหน่วยสื่อสารองค์กร (CCU) ของตำรวจจาไมก้า
องค์กรมิสยูนิเวิร์สจาไมก้า ได้โพสต์ข้อความอาลัยผ่านอินสตาแกรม พร้อมยืนยันการเสียชีวิตของเธอ
“หัวใจของพวกเราโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของไทรา สปอลดิงผู้งดงาม เธอเป็นคนที่มีจิตใจงดงามและเป็นมนุษย์ที่น่าทึ่ง แสงสว่าง ความสง่างาม ความงาม และจิตวิญญาณอันอ่อนโยนของเธอได้สัมผัสทุกชีวิตที่เธอได้พบเจอ”
การเสียชีวิตของเธอ เกิดขึ้นหลังจากเพิ่งโพสต์คลิปวิดีโอในยูทูบ พูดถึงปัญหาสุขภาพจิตของเธอ
“ฉันลาออกจากงานประจำ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น แต่มันเป็นการตัดสินใจที่แย่มาก เพราะสุขภาพจิตฉันทรุดหนักกว่าเดิม ฉันเคยวางแผนฆ่าตัวตายมาแล้ว ดังนั้นใครก็ตามที่กำลังออกอากาศและกำลังคิดจะลาออกจากงาน อย่าทำเด็ดขาด” เธอเปิดใจไว้เมื่อ 31 สิงหาคม
เธอเผยว่า เธอกำลังเข้ารับการบำบัดโดยได้รับความช่วยเหลือจากอดีตเจ้านายของเธอ
