หยุดเวลาไว้ที่…ทุ่งเพล Unseen Green Route เติมพลังสีเขียวกลางผืนป่าเมืองจันท์
ททท.สำนักงานจันทบุรี เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวสีเขียว Green Tourism “ชุมชนบ้านทุ่งเพล” อำเภอมะขาม จ.จันทบุรี สนองตอบนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ชวนหยุดเวลา ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ ซึมซับพลังธรรมชาติไปกับเสน่ห์แห่งผืนป่า สายน้ำ และวิถีชีวิตเรียบง่ายที่ยังคงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง
“บ้านทุ่งเพล” คือชุมชนเล็ก ๆ กลางผืนป่าใหญ่และสวนผลไม้พื้นถิ่นที่ร่มรื่น และสงบเงียบ และเป็นจุดหมายใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผู้ต้องการแสวงหาประสบการณ์การเข้าถึงธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนที่ยังไม่ถูกรบกวนด้วยมลพิษ หรือความเร่งรีบของเมืองใหญ่ ได้ซึมซับประสบการณ์ Slow Life-Slow Travel ได้เต็มที่ ตั้งแต่เสียงน้ำไหลจากต้นน้ำเขาคิชกูฎผ่านเกาะแก่ง ลำธารใส และโขดหิน ความสดชื่นของอากาศบริสุทธิ์ ไปจนถึงเสียงนกป่าและสายลมที่ขับกล่อมอย่างเป็นธรรมชาติ
ทุ่งเพลจึงโดดเด่นในฐานะ “Unseen Green Route” ที่ยังคงความบริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษและความเร่งรีบ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเปรียบเสมือนได้หยุดเวลาไว้ชั่วขณะ ฟังเสียงธรรมชาติของป่าเขา ลำธาร และสายลมที่พัดผ่าน และใช้ชีวิตเวลาในวันพักผ่อนอย่างเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม
และความงามของทุ่งเพลไม่ได้หยุดอยู่แค่ธรรมชาติ แต่ยังสะท้อนวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและยั่งยืนของผู้คนในชุมชน ที่รู้จักพึ่งพาทรัพยากรท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่า ถ่ายทอดภูมิปัญญาเกษตรกรรมที่ผสานเข้ากับการดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว จนกลายเป็น ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติ
กิจกรรมไฮไลต์ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ได้แก่ การเดินป่าชมความอุดมสมบูรณ์และสัมผัส “ต้นไม้ยักษ์ Unseen” กลางป่าใหญ่ แช่น้ำใสในลำธารธรรมชาติ ชิมผลไม้สดตามฤดูกาลจากสวนอินทรีย์ ลิ้มรสอาหารพื้นบ้านแท้ ๆ จากวัตถุดิบท้องถิ่น ตลอดจนทำบุญ “ตักบาตรใบไม้” อีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยลดการใช้พลาสติก พร้อมเรียนรู้แนวทางการเจริญสติ ที่วัดเขาบรรจบ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนรักษ์โลก ของฝากและสินค้าแปรรูปจากเกษตรอินทรีย์
นายศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจันทบุรี กล่าวว่า ทุ่งเพลคือแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนพลังสีเขียวของจันทบุรีอย่างแท้จริง ทั้งความร่มรื่นของป่าใหญ่ สายน้ำใส และน้ำตกที่ชุ่มชื่น ล้วนสร้างเสน่ห์แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ทั้งความสุข ความสงบ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก ถือเป็นโมเดลการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างแท้จริง
“ทุ่งเพลยังเป็นจุดหมายที่เดินทางสะดวกจากกรุงเทพฯ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่แสวงหาทางเลือกใหม่เพื่อการพักผ่อนแบบ Digital Detox ปล่อยวางจากความเร่งรีบในชีวิตประจำวัน มาหยุดเวลาและซึมซับพลังธรรมชาติ ก่อนกลับไปใช้ชีวิตและทำงานต่ออย่างสดชื่น ด้วยบรรยากาศเรียบง่าย สงบ และอากาศบริสุทธิ์แท้จริง” นายศักดิ์สกุลกล่าว
การโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวสีเขียวบ้านทุ่งเพล จึงถือเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ “จันทบุรี เมืองท่องเที่ยวสีเขียว” ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้ได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชนอย่างลงตัว
สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานจันทบุรี โทร. 0-3948-0220