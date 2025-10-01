Taiwan Excellence ชวนร่วมกิจกรรม Meet & Greet กับ FuBear มาสคอตระดับโลก 4-5 ตุลาคมนี้ ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว
Taiwan Excellence จัดกิจกรรม Meet & Greet กับ “FuBear” มาสคอตสุดน่ารัก บินตรงจากไต้หวัน ภายใต้แคมเปญระดับโลก “Give Me Five! A Better Life” ระหว่างวันที่ 4–5 ตุลาคม บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
ภายในงาน ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสบรรยากาศแห่งมิตรภาพผ่านการ High-Five (ไฮ–ไฟว์) กับ FuBear ซึ่งทำหน้าที่เป็นฑูตแบรนด์ Taiwan Excellence พร้อมรับสติ๊กเกอร์ที่ระลึกทันที! นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ Speed High-Five เปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้ ไฮ–ไฟว์ กับ FuBear ตัวจริง พร้อมรับตุ๊กตาพวงกุญแจ FuBear จำนวนจำกัดเพียง 200 ชิ้นต่อวัน!
พิเศษไปกว่านั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถถ่ายคลิปวิดีโอความประทับใจจากการพบกับ FuBear และโพสต์บนโซเชียลมีเดียส่วนตัว เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “FuBear Rubik”
การมาเยือนประเทศไทยของ FuBear ครั้งนี้ ถือเป็นการส่งต่อพลังบวก ความปรารถนาดี และความสนุกสนานจากไต้หวันสู่คนไทย เพราะทุกการ ไฮ–ไฟว์ กับ FuBear จะถูกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งต่อความปราถนาดี สร้างชีวิตที่ดีกว่าให้สังคม