เพชรพัณณิน ยกระดับโกโก้ไทยสู่เวทีคุณภาพระดับประเทศ พร้อมเปิดตัว Morgan Hua Hin
ในยุคที่เครื่องดื่มโกโก้กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย “นิน” เพชรพัณณิน พากฤตโยธิน นักการเมืองรุ่นใหม่ ที่อยู่ในวงการคาเฟ่และเครื่องดื่มมาหลายปี ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปรากฏการณ์สำคัญให้กับวงการโกโก้ไทย ด้วยการทุ่มเทพัฒนาคุณภาพโกโก้ จนสามารถคว้ารางวัล “โกโก้คุณภาพดีประจำปี 2568” จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาครองได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ช่วยยกระดับมาตรฐานโกโก้ไทย ที่คุณภาพดี ตรวจสอบได้ มีที่มาที่ไปชัดเจน
นินไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงให้กับผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการ ส่งเสริมเกษตรกรไทย สนับสนุนให้เกษตรกรได้เรียนรู้และพัฒนาการปลูกโกโก้อย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้และยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
หนึ่งในโปรเจ็กต์ที่น่าจับตามองที่สุดของนินในตอนนี้ภายใต้ บริษัท บลูสตรอมกรุ๊ป จำกัด คือการเปิดตัวร้าน “Morgan Hua Hin” สาขาแรก ที่ตั้งอยู่ใน ซอยแนบเคหาสน์ 12 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2568 นี้ ร้านแห่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของหัวหิน ที่นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ไม่ควรพลาด
เพชรพัณณินเปิดเผยว่า สิ่งที่ทำให้ Morgan Hua Hin แตกต่าง คือการนำเสนอวัตถุดิบเกรดพรีเมียม ทั้งโกโก้คุณภาพสูงโดยฝีมือคนไทย มัทฉะนำเข้าจากญี่ปุ่น กาแฟคัดพิเศษ ควบคุมการผลิตเอง รวมถึงเครื่องดื่มซิกเนเจอร์อย่างโกโก้ที่ผ่านการคิดค้นอย่างพิถีพิถัน ภายใต้แนวคิด “คุณค่ามากกว่าเครื่องดื่ม” ที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถสัมผัสความพิเศษได้ในราคาที่สมเหตุสมผล
เบื้องหลังความสำเร็จของนินนอกจากการมีทัศนคติและแนวคิดที่ดี มีความคิดทันสมัย เธอยังมีบาริสต้าฝีมือดีอย่างโอ พงศกรเป็นฟันเฟืองสำคัญ รวมถึงครอบครัวผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ที่สำคัญไม่เคยเปรียบใครเป็นคู่แข่ง แต่กลับให้ความเคารพต่อเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละร้าน เธอเชื่อว่าธุรกิจที่ยั่งยืนคือการสร้างคุณค่า ไม่ใช่การแข่งขันอย่างไร้ขอบเขตและไร้คุณธรรมในการทำธุรกิจ เธอบอกกับเราว่า “ทุกร้านมีคุณค่าและรสชาติของตัวเองที่เราควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน” อีกทั้งมอร์แกนยังมี ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของไทยคอยให้คำปรึกษา และยังได้รับแรงสนับสนุนและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากหอการค้าไทย ทำให้แผนการตลาดของ Morgan Hua Hin มีความน่าสนใจและชัดเจนมากขึ้นตามลำดับ
นิน เพชรพัณณิน จึงไม่ได้เป็นเพียงนักการเมืองหญิงรุ่นใหม่ แต่ควบตำแหน่งนักธุรกิจที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และยังเป็นแรงบันดาลใจของผู้หญิงหลายคน ที่อยากมีกิจการของตัวเอง หรือผู้คนที่กำลังเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่อยากยืนหยัดสู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ทรัพยากร และการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านธุรกิจที่เต็มไปด้วยความตั้งใจและความใส่ใจในรายละเอียด
Morgan Hua Hin ร้านที่ใครมาเยือนหัวหิน ต้องไม่พลาดประสบการณ์แห่งรสชาติที่อบอุ่น จริงใจ กลมกล่อม และแตกต่างในแบบฉบับมอร์แกนหัวหิน ร้านดีที่อยากบอกต่อ
พิกัด : ซอยแนบเคหาสน์ 12 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ IG : Mirgan_Huahin