‘ฌอน โพเอม’ กับงาน ‘ยูนิฟอร์ม’ ครั้งแรก ‘ภาษาแฟชั่น’ ที่เปลี่ยนภาพจำทั้งวันสยาม
ในโลกแฟชั่นไทย ชื่อของ “ฌอน-ชวนล ไคสิริ” หรือที่หลายคนรู้จักในนาม “ฌอน โพเอม” เจ้าของแบรนด์ POEM ถือเป็นหนึ่งในดีไซเนอร์ผู้บุกเบิก “ความงามที่ไม่ตามกระแส” ด้วยซิลูเอตอันสง่างาม โครงสร้างอันประณีต และสุนทรียะที่สะท้อนตัวตนของผู้หญิงอย่างลึกซึ้ง
แต่ล่าสุด เขาได้ก้าวออกจากรันเวย์ สู่อีกบทบาทที่ท้าทายไม่แพ้กัน กับการออกแบบ “ยูนิฟอร์ม” ครั้งแรกให้กับ “กลุ่มวันสยาม”
ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ Retail x Fashion ที่น่าจับตามองแห่งปี
โดยโครงการครั้งนี้ไม่ใช่แค่ “เปลี่ยนชุดใหม่” แต่คือการสร้าง “ภาพจำใหม่” ให้กับแบรนด์ระดับโลกอย่าง “วันสยาม” ซึ่งประกอบด้วย สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม โดยมีเป้าหมายเพื่อ ยกระดับประสบการณ์บริการ ผ่านการปรับภาพลักษณ์ของทีม Customer Engagement ให้กลายเป็นความประทับใจแรกพบ หรือ First Impression ที่ “ทั้งมืออาชีพและเข้าถึงได้” และไว้ซึ่ง “ความหรูหราทันสมัย” กับ “ความอ่อนน้อมถ่อมตน” ในภาษาของแฟชั่น
ฌอน นิยามการออกแบบครั้งนี้ว่าเป็น “คอลเล็กชั่นของเสื้อผ้าทำงาน” ที่ตอบโจทย์ทั้ง Corporate Identity, Functionality และ Emotional Branding เขานำเอกลักษณ์ของ POEM มาใช้ อย่างการตัดเย็บแบบเทเลอร์เมดที่เน้นสรีระและความมั่นใจ ผสมผสานโครงสร้างเสื้อผ้าที่ “เฟมินีน” แบบนุ่มนวล โดยเฉพาะในชุดของพนักงานหญิงที่เขาเน้นว่า
“เฟมินีนที่ผมหมายถึง คือความอ่อนน้อมถ่อมตน ความตั้งใจดูแลลูกค้า ไม่ใช่แค่ความหวาน”
ในขณะเดียวกันก็สร้างความโดดเด่นให้กับบุคลิกผู้สวมใส่ ด้วยดีไซน์ที่คล่องตัว ไม่บังคับให้ต้องอยู่ในกรอบเดิม เช่น การเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกใส่ “กระโปรงทรงเอ” หรือ “กางเกง” ตามความถนัด ซึ่งสะท้อนความยืดหยุ่นขององค์กรยุคใหม่ได้อย่างแยบยล
การเลือก “สี” ที่มากกว่าแค่ความสวยงาม ก็เป็นหนึ่งในความโดดเด่นของยูนิฟอร์มใหม่นี้ คือการเลือกใช้โทนสีอย่างมีชั้นเชิง โดย “สีม่วง” สะท้อนตัวตนของวันสยาม และ “สีเทา” ซึ่งฌอนมองว่า “เป็นสีที่สื่อถึงความเป็นกลาง ความทันสมัย และการเคารพผู้อื่น” โดยใช้สีเทาเป็นเหมือนผืนผ้าใบ (Canvas) ที่ทำให้สีม่วงเด่นแต่ไม่โดดเกินไป
สำหรับ สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ใช้โทน “เทา + ม่วง + ดำ” ซึ่งแสดงถึงความหรูหรา ทันสมัย และเป็นมิตร
ส่วน ไอคอนสยาม ได้รับการออกแบบให้ใช้ “เทา + ทอง + น้ำตาลเข้ม” สื่อถึงความเป็นไทยในแบบร่วมสมัยและสง่างาม
ทั้งนี้ การได้ร่วมงานกับวันสยามในครั้งนี้ เป็นการส่งต่อความรู้สึกส่วนตัวที่ลึกซึ้ง เนื่องจากเขาเติบโตมากับศูนย์การค้าเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก
“ผมเติบโตมากับสยามฯ ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ความทรงจำในแต่ละยุคที่เดินเล่นในห้างเหล่านี้ กลายเป็นแรงบันดาลใจที่ผมอยากถ่ายทอดให้กับพนักงานที่อยู่แนวหน้า ผมตีความความทันสมัยและความล้ำสมัยที่ได้ส่งต่อมาตลอด ถ่ายทอดผ่านสีและดีไซน์ที่สะท้อนตัวตนขององค์กร สร้าง Professional Credibility ผ่านการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนภาพลักษณ์องค์กรและเป็น First Touch Point กับลูกค้า ผ่านการออกแบบจากการพูดคุยกับทีมพนักงานผู้สวมใส่ที่ใช้งานจริง”
ซึ่งฌอนตั้งใจดีไซน์เพื่อคนทำงานจริง ฟังก์ชันที่มาจากเสียงจริง การออกแบบครั้งนี้เริ่มต้นจากการพูดคุยกับ “ผู้ใช้งานจริง” คือ พนักงานในศูนย์การค้า ทำให้เกิดดีไซน์ที่เข้าใจและเคารพความต้องการ เช่น กระโปรงทรง A-line ที่มีช่องกระเป๋าข้างซึ่งใส่บัตร โทรศัพท์ หรือโน้ตเล็กๆ ได้ หรือสูทของผู้ชายที่ออกแบบให้ “ใส่ได้ทั้งทำงานและไปต่อมื้อค่ำได้อย่างมั่นใจ” กลายเป็นยูนิฟอร์มที่พนักงาน “อยากใส่” มากกว่า “ต้องใส่”
ฌอนนิยามยูนิฟอร์มของเขาไว้ว่า “ต้องทำให้คนใส่รู้สึกมั่นใจและภูมิใจ” ไม่ใช่แค่สวมใส่ตามหน้าที่ แต่คือความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร ซึ่งนี่คือหัวใจสำคัญของยูนิฟอร์มในยุค 2025
“เราเน้นฟังก์ชั่นและความคล่องตัว โดยปรับซิลูเอตให้เหมาะกับการทำงานจริง มีทั้งกระโปรงทรงเอและกางเกงเพื่อเป็นทางเลือก เพิ่มความมั่นใจด้วยคัตติ้งและแพทเทิร์นแบบเทเลอร์เมด ซึ่งเป็นลายเซ็นของแบรนด์ POEM ผสานโทนสีเทาที่เป็นสีแห่งความก้าวหน้า โดยสีเทาที่ใช้ คือ Neutral Grey ที่ให้ความสุภาพและเป็นกลาง โดยในชุดของพนักงานที่ทำงานภายใน สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ จะใช้ผ้าสีเทานี้ มาทำหน้าที่เป็นพื้นให้สีม่วงซึ่งเป็นสีหลักของสยามพิวรรธน์ สำหรับไอคอนสยาม จะใช้สีเทาจับคู่กับสีทองซึ่งเป็นสีอันเป็นเอกลักษณ์ของไอคอนสยาม นอกจากนี้ ยังได้ทำการดีไซน์ชุดของทีมงานต่างๆ ที่แม้มีความแตกต่าง แต่ก็มีความเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน และมีความโดดเด่นมีระดับ”
ทั้งนี้ ยูนิฟอร์มไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกาย แต่คือการสื่อสารตัวตนขององค์กร
จากประสบการณ์ในวงการแฟชั่นมากว่า 25 ปี ฌอน โพเอม เผยว่า “การแต่งตัวที่ใช่ เริ่มจากการเข้าใจตัวเอง อย่าดูตัวเองแค่ในกระจก หรือถามคนอื่นว่าเราดูดีไหม ให้ดูจาก ‘รูปถ่ายของตัวเอง’ แล้วจะเจอคำตอบที่ใช่”
ในยุคที่เทรนด์แฟชั่นเปลี่ยนเร็วอย่างกับสายลม หลายคนอาจสับสนว่าจะเลือกแต่งตัวยังไงให้ดูดีและยังคงความเป็นตัวเองไว้ได้ ฌอน แนะนำแนวคิดและวิธีเลือกเสื้อผ้าที่น่าสนใจ ซึ่งเริ่มต้นจาก “การดูตัวเองให้เป็น”
สิ่งแรกที่ ฌอน แนะนำคือ ให้ถ่ายรูปตัวเองในชุดที่ต่างกัน 3 ลุค แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน ไม่ต้องมองกระจก ไม่ต้องถามเพื่อน ลองดูว่าลุคไหนที่เรารู้สึกว่า “เป็นตัวเรา” และ “มั่นใจ” มากที่สุด เพราะในรูปถ่าย เราจะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของลุคและบุคลิกของตัวเองมากกว่าการส่องกระจกแบบชั่วครู่
“ผมใช้วิธีนี้กับลูกค้าที่มาตัดชุดกับผมเลยครับ มันเรียกว่า ‘Image Identity’ หรืออัตลักษณ์ทางภาพลักษณ์ มันจะช่วยให้เราชัดขึ้นว่าเราเหมาะกับอะไร”
สำหรับใครที่ต้องการลุคที่ดูดีทั้งในที่ทำงาน และสามารถไปอีเวนต์ตอนเย็นต่อได้แบบไม่ต้องเปลี่ยนชุด ฌอนแนะนำว่า “เพนต์สูท (Pant Suit)” ที่ตัดเย็บดี และเข้ารูปเล็กน้อย ไม่ต้องแน่นเป๊ะ แต่ควรมีโครงสร้างที่ส่งเสริมรูปร่าง ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่รูปร่างไม่สูงมาก โดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่ถึง 170 ซม. จึงควรหลีกเลี่ยงสไตล์ โอเวอร์ไซซ์ สำหรับผู้หญิงสูงประมาณ 160 ซม. หากใส่สูทที่ความยาวพอดี จะช่วยให้ดูสมาร์ท และสามารถใช้ได้ทั้งในงานประชุม หรืออีเวนต์ต่อเนื่อง
นอกจากงานดีไซน์ ฌอนยังเตรียมเปิดช่อง YouTube และ TikTok ชื่อว่า “ศูนย์บัญชาการยานแม่” เพื่อแบ่งปันความรู้แฟชั่นในเชิงลึก เช่น การเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับ Body Type หรือ Image Identity สำหรับคนไทย โดยใช้ประสบการณ์กว่า 25 ปี ในวงการแฟชั่นเพื่อสื่อสารให้เข้าใจง่ายและใช้งานได้จริง
การจับมือกันระหว่าง POEM x วันสยาม ครั้งนี้ คือการประกาศอย่างชัดเจนว่า ความหรูหรา ความทันสมัย และความเป็นมืออาชีพ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ผ่านเส้นสายของแฟชั่นที่ “มีชีวิต” และ “มีจิตวิญญาณแห่งการบริการ”
และในครั้งนี้ “ฌอน โพเอม” ก็ได้ถ่ายทอดทุกมิติออกมาได้อย่างสง่างาม สมกับคำว่า “ยูนิฟอร์มแห่งอนาคต” อย่างแท้จริง