หมอช้าง เปิดฤกษ์ดี 6 ต.ค. ขอโชคจันทร์ซ้อนจันทร์ แนะเคล็ดลับ ไหว้พระจันทร์
ใกล้เข้าถึงเทศกาล วันไหว้พระจันทร์ ที่ปีนี้ตรงกับวันเกิดเทพเจ้าด้ายแดงและยังเป็นฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ สามารถขอพรในเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่ก็ขอพรให้มีความรักที่มีความสุขแล้วหรือคนที่เป็นโสดก็ขอพรให้เจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตครับ
โดย เคล็ดลับในการไหว้นั้น หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เผยว่า ให้เริ่มไหว้ 2 ทุ่มเป็นต้นไป ผู้ไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และให้ผู้หญิงเป็นคนไหว้คนแรก
สำหรับของไหว้นั้น ได้แก่ ขนมไหว้พระจันทร์ ผลไม้ 3-5 อย่าง , น้ำสะอาด , ธูป 3 ดอก เทียน 1 คู่ , เครื่องสำอาง , น้ำหอม และ ดอกไม้สด
