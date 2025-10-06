เดอะมอลล์ เปิดเทศกาล FAMILY FUN FEST 2025 สนุกรับปิดเทอม สุขทุกโมเมนต์
เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ เปิดเทศกาล ‘FAMILY FUN FEST 2025’ ครบทุกความสนุกรับปิดเทอม เปิดโลกสัตว์มหัศจรรย์ – โชว์เงือกสาว – ฮีโร่ญี่ปุ่น – ฮาโลวีนสุดสยอง
ปิดเทอมเดือนตุลาคมนี้ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และเดอะมอลล์โคราช ยกขบวนความสนุกทั้งช้อป กิน เล่น เรียน ในกิจกรรม “THE MALL LIFESTORE FAMILY FUN FEST 2025 ปิดเทอมสนุก สุขทุกโมเมนต์” ชวนทุกครอบครัวเลือกสนุกกับกิจกรรมที่ให้ความสุข ความสนุก ครบทุกอารมณ์ ครั้งแรกกับการขับรถ ATV ลอดถ้ำชมวิถีสัตว์ยามค่ำคืน ใกล้ชิดสัตว์แปลกหาชมยาก, สัมผัสความงดงามใต้ท้องทะเลกับลีลาการว่ายของเงือกสาว ตลอดจนครั้งแรกในไทยกับการพบปะเหล่าฮีโร่ขบวนการ 5 สี ละครโทรทัศน์ดังจากญี่ปุ่น และเทศกาลฮาโลวีนสุดหลอนทุกบรรยากาศ ตลอดเดือนตุลาคมนี้
เติมเต็มทุกความสุข เอาใจวัยรุ่น และทุกครอบครัว เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ปูพรมทุกพื้นที่จัดกิจกรรมความสนุกแบบครบครัน มาพร้อมกับสุดยอดไฮไลท์ที่ห้ามพลาด อาทิ
– ครั้งแรก! กับการขับรถ ATV ลอดถ้ำกลางศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ชมวิถีสัตว์ยามค่ำคืน ในงาน “THE MALL LIFESTORE JUNGLE WALK 2025 EP.3” พบลิงสไปเดอร์ และโคอาติเผือก ระหว่างวันที่ 10 – 19 ตุลาคม 2568 ที่ MCC HALL ชั้น 4
– ครั้งแรก! กับความงดงามของการโชว์ลีลาเงือกสาวเจ้าหญิงแห่งท้องทะเล “THE MALL LIFESTORE NGAMWONGWAN THE MERMAID UNIVERSE” จัดแสดงเพียง 3 รอบต่อวัน ระหว่างวันที่ 10 – 13 ต.ค. ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
– อีเว้นท์ครั้งแรกในประเทศไทย! ของขบวนการ 5 สี และหุ่นยนต์ยักษ์ไดจูจิน ขนาดสูงกว่า 6 เมตร ฉลอง 50 ปี ละครโทรทัศน์ชุดโทกูซัตสึจากประเทศญี่ปุ่น ในงาน “50 TH ANNIVERSARY SUPER SENTAI CARNIVAL” เอาใจวัยรุ่นและสาวกแฟนคลับที่ชื่นชอบเหล่าฮีโร่ ระหว่างวันที่ 10 –13 ต.ค. ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค
– เปลี่ยนโคราชให้เป็นดินแดนเทศกาลญี่ปุ่นต้นตำรับสุดยิ่งใหญ่ “THE MALL JAPAN DISCOVERY” ชวนสัมผัสบรรยากาศเทศกาลญี่ปุ่นแท้ ๆ รวมถึงโคมทานาบาตะ และเมนูดังจากเซนได ระหว่างวันที่ 7–14 ต.ค. ที่เดอะมอลล์โคราช
ปิดท้ายความหลอน ต้อนรับฮาโลวีน หลอนทุกพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป อาทิ โรงพยาบาลร้างสุดหลอน (บางกะปิ), A DOG FAMILY แก๊งป่วนคฤหาสน์หลอน (ท่าพระ), JOSEON NIGHTMARES พบฝูงซอมบี้คลั่งใน (งามวงศ์วาน ), THE GHOST HALLOWEEN #2 ในธีม “ป่า ช้า แตก” (บางแค) และ KIDS SHOWCASE ประกวดแต่งผีน่ารัก (โคราช)
นอกเหนือจากความครบครันของกิจกรรมความสนุก ภายในงานยังได้มอบโปรโมชั่นสุดคุ้ม (15 ก.ย. – 31 ต.ค. 68) อาทิ สมาชิก M CARD รับคะแนนพิเศษ M POINT X5 ในโซน EDUCATION & PLAYLAND , ลุ้นบินฟรี! กับ LUCKY DRAW มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท , รับ FAMILY FUN PACK คูปองและสิทธิพิเศษสูงสุด 3,000 บาท เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีงาน “KIDS’ PLANET TOYS FUN FAIR 2025” รวมของเล่น–กิจกรรมเสริมทักษะจากแบรนด์ดัง ลดสูงสุด 50% (8 ต.ค.–23 พ.ย. ที่ KIDS’ PLANET ทุกสาขา)