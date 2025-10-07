แอร์แคนาดาขยายเส้นทาง บินตรงกรุงเทพฯ-แวนคูเวอร์ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
แอร์แคนาดา เฉลิมฉลองการขยายเส้นทางยอดนิยม “กรุงเทพฯ–แวนคูเวอร์” จากตารางบินตามฤดูกาล สู่การให้บริการต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม เป็นต้นไป โดยการขยายเส้นทางบินในครั้งนี้ตอกย้ำต่อบทบาทของแอร์แคนาดา ในฐานะสายการบินเพียงหนึ่งเดียวที่ให้บริการบินตรงจากกรุงเทพฯ สู่ทวีปอเมริกาเหนือ พร้อมยกระดับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและแคนาดาแบบไร้รอยต่อ มอบมิติใหม่ให้แก่การเดินทาง ธุรกิจการท่องเที่ยว การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และการศึกษาต่อต่างประเทศ
มร.ร็อคกี้ โล กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ ของแอร์แคนาดา กล่าวว่า นับตั้งแต่เริ่มให้บริการครั้งแรกในฤดูหนาวปี 2565 เที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ-แวนคูเวอร์ ถือเป็นเที่ยวบินที่ได้รับความนิยมอย่างดีมาโดยตลอด โดยความสำเร็จในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากแรงสนับสนุนอันทรงคุณค่าจากนักเดินทางชาวไทย ภาคีเครือข่าย และพันธมิตรทางธุรกิจของเราทุกท่าน การขยายเส้นทางบินให้สามารถบริการต่อเนื่องตลอดทั้งปี สะท้อนถึงพันธกิจอันแน่วแน่ที่แอร์แคนาดามีต่อประเทศไทย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเดินทางชาวไทยสามารถเดินทางสู่ประเทศแคนาดา พร้อมเปลี่ยนเครื่องไปสู่สหรัฐอเมริกาได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ โดยสามารถผ่านระบบตรวจคนเข้าเมืองล่วงหน้าของสหรัฐ (U.S. Pre-clearance) ที่สนามบินแวนคูเวอร์ของเราได้เลย
ดื่มด่ำไปกับเสน่ห์อันหลากหลายในทุกฤดูกาลของแคนาดา
ด้วยเส้นเที่ยวบินที่เปิดให้บริการต่อเนื่องตลอดทั้งปี นับเป็นโอกาสอันดีที่นักเดินทางชาวไทยจะได้ดื่มด่ำไปกับมนตร์เสน่ห์ของแคนาดาได้อย่างเต็มที่ในทุกฤดูกาล เริ่มตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิ ที่แต่งแต้มไปด้วยสีสันของทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งและธรรมชาติอันสดใสทั่วทั้งเมืองแวนคูเวอร์และเมืองวิกตอเรีย หรือฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เทศกาล และกิจกรรมกลางแจ้งสงแดดยาวนานตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดนตรีและอาหารในมอนทรีออล ไปจนถึงการพายเรือคยัคในบริติชโคลัมเบีย เข้าสู่อากาศเย็นในช่วงครึ่งปีหลังกับฤดูใบไม้ร่วง ที่เนรมิตผลงานศิลป์แห่งธรรมชาติด้วยสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีให้โอบล้อมไปทั่วรัฐออนแทรีโอและรัฐควิเบก ปิดท้ายด้วยมนตร์เสน่ห์ฤดูหนาวของประเทศแคนาดา ที่ให้นักเดินทางได้เพลิดเพลินไปกับรีสอร์ทสกีระดับโลกที่เมืองวิสเลอร์ เมืองแบมฟ์ หรือเมืองอื่นๆ อีกมากมาย
ตารางการเดินทางที่แสนลงตัว และประสบการณ์ความผ่อนคลายระดับพรีเมียม
แอร์แคนาดาได้ออกแบบตารางบินเส้นทาง กรุงเทพฯ-แวนคูเวอร์ มาอย่างพิถีพิถัน เพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดให้แก่ผู้โดยสาร โดยเที่ยวบินขาเข้าถึงแวนคูเวอร์ในช่วงเช้า ที่ช่วยให้การเชื่อมต่อเที่ยวบินภายในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นไปอย่างราบรื่นภายในวันเดียว ขณะเดียวกัน เที่ยวบินขากลับออกจากแวนคูเวอร์ในช่วงดึก ยังมอบความยืดหยุ่นให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางต่อจากเมืองต่างๆ ทั่วอเมริกาเหนือ
ผู้โดยสารสามารถเลือกเดินทางได้ใน 3 ชั้นโดยสารที่แตกต่างกัน เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการในการเดินทาง ได้แก่:
- ชั้นธุรกิจแอร์แคนาดา ซิกเนเจอร์: ออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินทางเชิงธุรกิจและการพักผ่อนสุดพรีเมียม มาพร้อมกับที่นั่งปรับเอนราบแบบ Executive Pod พร้อมดื่มด่ำไปกับบริการอาหารเลิศรส และสิทธิพิเศษสุดเอกซ์คลูซีฟในการเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษ
- ชั้นประหยัดพรีเมียม: เต็มอิ่มไปกับความสะดวกสบายเหนือระดับด้วยที่นั่งสุดกว้างขวาง พร้อมพื้นที่วางขาที่กว้างขึ้น และบริการแบบ Priority ประสบการณ์ความสะดวกสบายเหนือระดับที่จะช่วยให้ การเช็กอิน บอร์ดดิ้ง และการจัดการสัมภาระของท่านเป็นเรื่องง่ายตั้งแต่ที่สนามบิน
- ชั้นประหยัด: พิถีพิถันด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ บริการอาหารแบบอินคลูซีฟ และอรรถรสความบันเทิงอันหลากหลาย เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวผ่อนคลาย และนักศึกษาที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ
นอกจากนี้ ในทุกชั้นการเดินทาง ผู้โดยสารยังสามารถเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์จาก Aeroplan โปรแกรมสะสมไมล์ของแอร์แคนาดา ที่ให้สมาชิกสะสมและแลกคะแนนกับสายการบินพันธมิตรในกลุ่ม สตาร์ อัลไลแอนซ์ ได้อย่างเต็มที่ พร้อมด้วยบริการ Wi-Fi ส่งข้อความฟรี บนบางเที่ยวบิน โดยมีแผนที่จะขยายบริการ Wi-Fi ฟรีเต็มรูปแบบให้ครอบคลุมเครือทุกข่ายระหว่างประเทศภายในปี 2569
โปรโมชั่นสุดพิเศษ และ Electronic Travel Authorization (eTA)
ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้พำนักชั่วคราว หรือมีวีซ่าแคนาดาที่ออกภายใน 10 ปีที่ผ่านมา สามารถยื่นขอ Electronic Travel Authorization (eTA) ได้ทันที เพื่อลดขั้นตอนการเดินทางให้สะดวกขึ้นไปอีกขั้น
พิเศษสุด! เพื่อเฉลิมฉลองการขยายเส้นทางบิน กรุงเทพฯ-แวนคูเวอร์ตลอดทั้งปี แอร์แคนาดาพร้อมมอบส่วนลดสุดพิเศษสูงสุด 15% สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วเดินทางในชั้นประหยัด และชั้นประหยัดพรีเมียม และส่วนลดสูงสุด 10% สำหรับชั้นธุรกิจแอร์แคนาดา ซิกเนเจอร์ ตั้งแต่วันที่ 7-31 ตุลาคมเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้โดยสารทุกท่านที่เริ่มต้นการเดินทางเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ ไปแวนคูเวอร์ จะได้สัมผัสกับความสะดวกสบายของเที่ยวบินแบบไม่แวะพัก และสามารถสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางประเทศแคนาดาได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม เป็นต้นไป
สามารถรับส่วนลดดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บไซต์ทางการของแอร์แคนาดา และตัวแทนท่องเที่ยวที่ร่วมรายการ ได้แก่ เอวิเอชั่น (ไทยแลนด์), บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด, จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล, โกลเบิลยูเนี่ยน เอ็กซ์เพรส จำกัด, เคทีซีเวิลด์ และเวิลด์เอ็กซ์พลอเรอร์, มาแจ๊สติก แทรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล, ไพรซ์ไลน์, ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส, เอส.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล, ทราเวิลโลก้า, ทริปดอทคอม และวรนาถ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบิน กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ aircanada.com หรือสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าแอร์แคนาดา และตัวแทนท่องเที่ยวที่ท่านเลือกใช้บริการ