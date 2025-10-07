ลา โรช-โพเซย์ ร่วมมูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง เดินหน้า “ลา โรช-โพเซย์ เคียงข้างผู้ป่วยมะเร็ง” ปีที่ 2 

ลา โรช-โพเซย์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากฝรั่งเศสที่แพทย์ผิวหนังทั่วโลกแนะนำเป็นอันดับหนึ่ง ได้ร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งจัดงาน “ลา โรช-โพเซย์ เคียงข้างผู้ป่วยมะเร็ง” (Cancer Support by La Roche-Posay) ตั้งแต่ปี 2567
โครงการนี้ดำเนินงานสอดคล้องกับพันธกิจของลา โรช-โพเซย์ ในการร่วมมือกับแพทย์ผิวหนังเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคผิวหนังทุกประเภท รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผลข้างเคียงทางผิวหนังจากการรักษามะเร็ง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากกว่า 80% ของผู้ป่วยมะเร็งประสบกับอาการที่เกิดจากผลข้างเคียงของการรักษามะเร็ง ซึ่งนำไปสู่การที่ 50% ของผู้ป่วยต้องลดระดับการรักษาลง ด้วยเหตุนี้ ลา โรช-โพเซย์ ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งแห่งประเทศไทย จึงได้เปิดตัวโครงการสนับสนุนผู้ป่วย โดยจัดเวิร์คช็อปเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและให้ความรู้ที่ดีขึ้นแก่ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล นอกจากนี้ ลา โรช-โพเซย์ ยังได้บริจาคบาล์มบำรุงผิว Lipikar Baume AP+M ให้กับมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งและโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อบรรเทาผิวของผู้ป่วยในระหว่างและหลังการรักษา ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ส่งเสริมสุขภาพผิวสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับผลกระทบจากการรักษา และให้กำลังใจ รวมถึงสนับสนุนผู้ป่วยและครอบครัวให้สามารถรับมือกับช่วงเวลาที่ยากลำบากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาแตง ฟอเร่ต์ ผู้จัดการทั่วไปแบรนด์ ลา โรช-โพเซย์ กล่าวว่า “เราจะสานต่อความร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง (TCS) ด้วยการบริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการภาคสนามระยะยาวมากยิ่งขึ้น อาทิ การจัดเวิร์คช็อปให้ความรู้แก่ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล หรือการชดเชยค่าปรึกษาแพทย์ผิวหนังสำหรับผู้ที่ผิวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการรักษา โดยจะมีผู้ป่วยกว่า 1,100 รายที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เรายังมอบผลิตภัณฑ์บาล์มบำรุงผิว Lipikar Baume AP+M มากกว่า 5,800 ขวดในปี 2568 และตั้งเป้าหมายไว้ที่ 7,000 ขวดในปี 2569 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้งในระหว่างและหลังการรักษา”
นอกเหนือจากการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ แล้ว ลา โรช-โพเซย์ และมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งจะให้ความสำคัญกับหลักการ “พลังแห่งการเยียวยาด้วยการสัมผัส” (Healing Power of Touch) ซึ่งช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็ง
สามองค์ประกอบที่ผสมผสานกันจะสามารถส่งเสริมพลังแห่งการสัมผัสบำบัดได้แก่ การสนับสนุนจากผู้ดูแล ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้างที่อยู่เคียงข้างผู้ป่วย การบำบัดด้วยการสัมผัส โดยใช้การสัมผัสทางกายภาพ เช่น การนวด เพื่อส่งเสริมการผ่อนคลายและการเยียวยา ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ผ่านการทดสอบและเหมาะสม เหมาะสำหรับผิวที่กำลังอยู่ระหว่างการรักษามะเร็ง เพื่อบรรเทาและลดผลข้างเคียงทางผิวหนังจากการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายได้อย่างเต็มที่
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแนะนำสำหรับการฟื้นฟูผิวผู้ป่วยมะเร็ง ได้แก่ ลิปิการ์ โบม เอพี+เอ็ม บาล์มบำรุงผิวเนื้อเข้มข้น ช่วยเติมความชุ่มชื้น ปลอบประโลมผิวแห้งมากและผิวที่มีแนวโน้มระคายเคืองง่าย ใช้ทาบริเวณที่ผิวแห้ง เช่น ใบหน้า และ/หรือร่างกาย วันละ 1 ครั้ง สามารถทาซ้ำได้บ่อยตามต้องการ
ลิปิการ์ ซินเดท เอพี+ ครีมอาบน้ำทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายสูตรอ่อนโยน ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย ลดอาการคัน เหมาะสำหรับผิวแห้งและผิวที่มีแนวโน้มระคายเคืองง่าย
ซิคาพลาสต์ โบม บี5+ บาล์มเข้มข้น ช่วยฟื้นบำรุงผิว บรรเทาอาการระคายเคือง ปลอบประโลมผิว และเสริมปราการผิวให้แข็งแรง เหมาะสำหรับผิวแห้งและผิวที่มีแนวโน้มระคายเคืองง่าย ทาบริเวณผิวที่แห้งและระคายเคือง เช่น ใบหน้า ร่างกาย และ/หรือริมฝีปาก วันละ 2 ครั้ง สามารถทาเป็นมาส์กหนา ๆ ในตอนกลางคืนได้
แอนเทลิโอส ยูวีมูน400 อินวิซิเบิล ฟลูอิด เอสพีเอฟ 50+ ครีมกันแดดเนื้อบางเบา เกลี่ยง่าย ไม่เหนียวเหนอะหนะ ปกป้องผิวจากรังสียูวี เหมาะสำหรับผิวบอบบางและผิวที่มีแนวโน้มระคายเคืองง่าย ทาให้ทั่วใบหน้าและร่างกายก่อนออกแดด และทาซ้ำทุก 2 ชั่วโมง
มาแตง ฟอเร่ต์ ผู้จัดการทั่วไปแบรนด์ ลา โรช-โพเซย์ กล่าวว่า “ลาโรช-โพเซย์เชื่อมั่นอย่างแท้จริงในพลังแห่งการเยียวยาด้วยการสัมผัส (healing power of touch) มีการศึกษาถึงประโยชน์ทางประสาทวิทยาว่าพลังแห่งการเยียวยาด้วยการสัมผัสสามารถช่วยในการจัดการความเครียดและความวิตกกังวลได้ เราจึงร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งนำพลังแห่งการสัมผัสนี้มาเป็นหัวใจหลักของการจัดเวิร์กช็อปกับผู้ป่วยและผู้ดูแล”
นอกจากนี้เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ลา โรช-โพเซย์ ได้เปิดตัวเว็บไซต์ www.cancer-support.com/th ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการอบรมออนไลน์เพื่อช่วยผู้ป่วยและผู้ดูแลให้สามารถดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้น โดยทุกครั้งที่มีการอบรม ลา โรช-โพเซย์ จะบริจาคเงิน 1 ยูโร ให้กับ Union for International Cancer Control (UICC) เพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง