ปิดฉากยิ่งใหญ่ ‘SX2025’ มหกรรม ‘ทางรอด’ ของคนทั้งโลก จบลงพร้อมพลังแห่งการ ‘ลงมือทำ’
10 วันเต็ม กับมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน “Sustainability Expo 2025” (SX2025) ภายใต้แนวคิดหลัก “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานนี้พิสูจน์แล้วว่า ความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องของการ “ปรับตัวและร่วมมือ” ที่ทุกคนทำได้จริง
10 โซนที่จุดประกายแรงบันดาลใจ
SX2025 ได้จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจผ่านพื้นที่จัดแสดงทั้ง 10 โซน ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของผู้คนเข้ากับโลกอย่างสมบูรณ์แบบ ได้แก่ “SEP INSPIRATION” นำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมจัดแสดงผลงานจากการสืบสานพระราชปณิธานโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จนเป็นที่ประจักษ์ว่าหลักการนี้ใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาวิกฤตโลก
โซนนี้ยังนำเสนอมุมมองของ 3 นักสำรวจจากเนชั่นแนล จีโอกราฟิก เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และมีนิทรรศการจากองค์กรระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และนวัตกรรมจากประเทศต่างๆ
ใครที่อยากพัฒนาตัวเองก่อน โซน “BETTER ME” ได้เจาะลึกเรื่องสุขภาพแบบองค์รวม การวางแผนการเงิน และนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูงเพื่อการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Personalized Medicine และประโยชน์ของการตรวจ DNA พร้อมนวัตกรรมสุขภาพที่ตอบโจทย์คนไทย เช่น ส้อมวัดความเค็ม และนวัตกรรมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
ส่วนเรื่องการใช้ชีวิตที่ยืดหยุ่น โซน “BETTER LIVING” ก็ชวนทุกคน “ตื่นรู้และปรับตัว” รับมือกับโลกยุคโลกรวน ผ่านการจำลองภัยพิบัติ 4 มิติด้วย 4D Immersive Experience ที่ให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสสถานการณ์ภัยธรรมชาติเสมือนจริง พร้อมนำเสนอเทคโนโลยี Net Zero และโรดแมปสู่สังคมคาร์บอนต่ำจากภาคธุรกิจชั้นนำ รวมถึงแนวทางการปรับตัวระยะยาวโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-based Solutions)
และแน่นอนว่าเมื่อการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มต้นจากคน โซน “BETTER COMMUNITY” จึงแสดงถึงพลังความร่วมมือของชุมชนและเครือข่ายจิตอาสากว่า 50 องค์กร ที่ขับเคลื่อนความยั่งยืนในระดับท้องถิ่น มีจุดเปิดรับอาสาสมัครพร้อมกิจกรรมสำรวจตนเองเพื่อค้นหางานอาสาที่เหมาะสม และมี Gathering Space เป็นพื้นที่แบ่งปันความรู้จากประสบการณ์ของผู้ลงมือทำจริง
“BETTER WORLD” โซนศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นเวทีจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ที่ชวนคิดถึงความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวข้อหลักเกี่ยวกับ “น้ำ” ผ่านงานประกวดต่างๆ เช่น ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 14 หัวข้อ “น้ำกับความเปลี่ยนแปลง” การประกวดสารคดีภาพถ่าย “WATER OF LIFE” และ Trash to Treasure Art & Design Contest
ด้านสายไลฟ์สไตล์ก็ไม่แพ้กัน สำหรับคนชอบช้อป “SX MARKETPLACE” คือคำตอบ เพราะเป็นตลาดนัดไลฟ์สไตล์รักษ์โลก ที่รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ยั่งยืนกว่า 235 ร้าน ใน 4 หมวดหลัก ได้แก่ นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต ผลิตภัณฑ์ลดคาร์บอน งานฝีมือจากชุมชน และโซลูชั่นเกษตรสำหรับคนเมือง
ขณะที่ “SX REPARTMENT STORE” ก็เป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันและใช้ซ้ำ ชวนส่งต่อสิ่งของมือสองเพื่อลดขยะอย่างรับผิดชอบ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา มีเวิร์กช็อปฟรี “From Cloth to Tote” เปลี่ยนเสื้อผ้าเก่าเป็นกระเป๋าผ้า และสร้างโอกาสการทำงานให้กลุ่มเปราะบางจากโครงการจ้างวานข้า มูลนิธิกระจกเงา
โดนใจคนรักอาหาร โซน “SX FOOD FESTIVAL” มาในคอนเซ็ปต์ “WORLD FOOD COLLABORATION” กับมหกรรมอาหารยั่งยืนครั้งที่ 4 นำเสนอเมนูอร่อยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกว่า 160 ร้าน พบกับ Celebrity Chef จาก Master Chef, Top Chef, Iron Chef และ Hell’s Kitchen ที่มารังสรรค์เมนูอาหารเปี่ยมคุณค่าทางโภชนาการอย่างยั่งยืน
อิ่มอร่อยกันแล้ว ก็พาน้องๆ หนูๆ ไปสนุกและเรียนรู้เรื่องความยั่งยืนผ่านการเล่นและการทดลองที่ “SX KIDS ZONE” ด้วยนิทรรศการ Adaptation Adventures ที่สอนเรื่องการปรับตัวของสัตว์และสิ่งแวดล้อม นิทรรศการ Sustainability and Whales Exhibition รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พร้อมกิจกรรม Kids Weekend Market และ Chess Kids Club
สำหรับผู้นำองค์กรและผู้สนใจการทำธุรกิจยั่งยืน “SX Business Forum & B2B Networking” ก็เป็นเวทีสำคัญที่มีการประชุมระดับสูง เช่น CSO Forum, Thailand Climate Action Conference (TCAC 2025), Water 2030 Forum, SE Forum 2025 และ Smart & Livable City Expo 2025 (SLIC EXPO) เพื่อเจาะลึกแนวทางปฏิบัติและสร้างความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในระดับภูมิภาคและระดับโลก
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ “Enactus World Cup 2025 Presented by ThaiBev” นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบตัดสิน 3 วัน โดยนักศึกษาผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่จาก 32 ประเทศ มาประชันโครงการเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
“SX Talk Stage” เวทีแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนกว่า 750 ท่านจากทั่วโลก พร้อมเวิร์กช็อปให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือทำจริง “SX Youth Speech Contest 2025” เวทีให้เยาวชนแสดงวิสัยทัศน์ภายใต้หัวข้อ “ปรับตัวไปด้วยกัน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” และคอนเสิร์ตการกุศล “คืนรอยยิ้มให้โรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย” โดยมูลนิธิพลังน้ำใจไทย กับ “Royal Jazz for the Chaipattana Foundation Volume 2” เพื่อนำรายได้มอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา
“SX2025” มหกรรม “ทางรอด” ของคนทั้งโลก จบลงพร้อมพลังแห่งการ “ลงมือทำ” งานนี้ต้องขอบคุณผู้ร่วมก่อตั้งหลัก 6 องค์กร ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์, เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้, ปตท., เอสซีจี, ไทยเบฟเวอเรจ, ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย (TSCN) รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
และที่สำคัญสุดคือขอบคุณผู้เข้าชมทุกคนที่มาร่วมกันจุดประกายความหวังและแสดงเจตนารมณ์ว่า เราคือ “ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” ขอให้ทุกไอเดียที่ได้จาก SX2025 กลายเป็นการลงมือทำที่ยั่งยืนในชีวิตจริง แล้วกลับมาพบกันอีกครั้ง กับ “SX2026” ปีหน้า