แฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ จัดยิ่งใหญ่สืบสานเทศกาลกินเจ เขตบางกะปิ กิน ไหว้ อิ่มบุญ ครั้งที่ 8
แฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ จัดเทศกาลเจ “กิน ไหว้ อิ่มบุญ ครั้งที่ 8” อย่างยิ่งใหญ่ สืบสานประเพณีถือศีลกินเจของชาวบางกะปิ อัญเชิญองค์เทพแห่งความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นสิริมงคล องค์ตั่วเหล่าเอี๊ย, ไต้ฮงกง และพระโพธิสัตว์กวนอิม มาให้ประชาชนร่วมสักการะ คัดสรรร้านดังมาปรุงอาหารสดๆ ให้เลือกอิ่มอร่อยมากกว่า 100 เมนู
นายอนันต์ จิตรมีศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานจัดงาน “เทศกาลกินเจ กินไหว้ อิ่มบุญ ครั้งที่ 8 แฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ บางกะปิ” เปิดเผยว่า การจัดงานเทศกาลกินเจปีนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันกับหลายฝ่าย ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นงานประจำปีของเขตบางกะปิ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่จัดงานกินเจใหญ่ๆ เหลือไม่กี่แห่งแล้ว และการจัดงานกินเจของแฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้จัดงานสืบสานประเพณีชาวจีนต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 10 ปี ภายใต้แนวคิด “กินเพื่อสุขภาพ กินด้วยจิตเมตตา และกินเพื่อเว้นกรรม” พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนเลือกบริโภคผักปลอดสารพิษจากร้านค้าที่ผ่านการคัดสรรกว่า 22 บูธ รวมกว่า 100 เมนูอาหารเจ
พิธีเปิดงานจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2568 เวลา 17.09 น. โดยได้รับเกียรติจาก นางสิริกาญจน์ สุยวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกะปิ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วน อาทิ น.ส.สิริลภัส กองตระการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางกะปิ-วังทองหลาง, น.ส.นภัสสร พละระวีพงศ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ, พล.อ.ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ ประธานมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน, พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ผู้กำกับ สน.ลาดพร้าว, นายธนกร ศิริประภาเจริญ นายกสมาคมศาลเจ้าพ่อเสือ, นางชรันภัค เชิดชูกิจกุล ประธานที่ปรึกษา กต.ตร. สน.ลาดพร้าว, พล.อ.ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ ประธานมูลนิธิเพื่อเมือง และชุมชนยั่งยืน พร้อมผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
โดยในปีนี้ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สมาคมศาลเจ้าพ่อเสือ และมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน จัดงาน เทศกาลถือศีลกินผัก “กิน ไหว้ อิ่มบุญ ปีที่ 8” ระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ บางกะปิ เพื่อให้ผู้กินเจได้เตรียมความพร้อมก่อนวันกินเจจะเริ่มขึ้นสำหรับพิธีอัญเชิญองค์ตั่วเหล่าเอี๊ย, ไต้ฮงกง และพระโพธิสัตว์กวนอิม จะมีเส้นทางยาวกว่าทุกปี เริ่มต้นที่ศาลเจ้าองค์เจ้าพ่อเสือ แฮปปี้แลนด์ ขบวนจะเคลื่อนไปตามแนวถนนนวมินทร์ มายังสำนักงานเขตบางกะปิ เข้าสู่ถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าสู่สถานที่จัดงาน ขณะที่บนทางเดินสกายวอล์คก็จะมีขบวนแห่สิงโต 4 ตัวเพื่อรอรับเข้ามายังศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ นำองค์เทพมาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล
ทั้งนี้ในวันเปิดงานจะมีกิจกรรมร่วมผัดหมี่ 8 เซียน นำไปแจกจ่ายแก่ผู้ร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมมอบวัตถุมงคลที่ระลึก จากศาลเจ้าพ่อเสือ ให้แก่ผู้ร่วมงาน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2568 เวลา 18.19 น. รวมทั้งแจกคูปองแทนเงินสด 50 บาท ใช้ซื้ออาหารภายในงานเจ และแจกตั๋วหนังเมเจอร์ วันละ 10 ใบ (แจกทุกวัน) นอกจากนั้นยังร่วมทำบุญบริจาคข้าวสาร กับทางศาลเจ้าพ่อเสือแฮปปี้แลนด์ รายได้จากการบริจาค นำไปเทกระจาดแจกทาน ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตบางกะปิ จำนวน 1,500 ถุง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568
เทศกาลกินเจครั้งนี้ ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ ได้คัดสรรเมนูอาหารเจกว่า 100 รายการ ทุกอย่างปรุงสดในสถานที่ด้วยวัตถุดิบชั้นดีมีคุณภาพ โดยร้านค้าที่เลือกสรรมาแล้ว อาทิ ราดหน้าเก้ายอด ราดหน้าผักทำสดๆ หอมกลิ่นกระทะ หอมฟุ้งทั่วงาน, ข้าวราดแกงปรุงสดๆ รสชาติเด่น ร้านป้าจิตอาหารเจ, น้ำพริกปลาร้าเจ และซุปเห็ด นำโดยร้านน้ำพริกพี่นิ่ม, ขนมจีนเจ 1 ปี มีครั้ง ที่รสชาติอร่อยที่สุดในเขตบางกะปิ, ยำโดนใจ สไตล์ยำเจ รวมสารพัดยำ โดยเจ้มาลี เจ้าเก่าเป็นคนปรุงรสสุดแซ่บ, เต้าหู้ทอดกรอบกรอบ น้ำจิ้มรสเด็ด ทอดไม่ทันขาย โดยร้านเต้าหู้ชาโคล, บะหมี่เป็ดเจ และผัดขาเห็ด ร้านไทยไทยก๋วยเตี๋ยวเป็ด เยาวราช, ขนมบ้าบิ่น ร้านสงขลา ขนมบ้าบิ่นใส่มะพร้าวอ่อน, ร้านข้าวหลามจิ๋วหอมหวล, ขนมนางเล็ด ขนมไทยเคี้ยวกรอบ ๆ หวานน้ำตาลโรยหน้า ที่ร้านข้าวเหนียวแปรรูปแม่จำเนียร, ก๋วยเตี๋ยวหลอดรสชาติอร่อยคู่ชาวแฮปปี้แลนด์ ร้านป้าเตียง, วุ้น 7 สี หลากหลายหน้ากับร้านแม่สมใจวุ้นทรงเครื่อง, ขนมไทยทั้ง ลูกชุบ ตะโก้ หรือขนมตาล กับร้านเรือนขนมไทย, เกาลัดคั่ว พร้อมข้าวเกรียบเห็ดหอมที่ขายดีแถวยาวตลอดทั้งวัน และอีกหลากหลายเมนูให้อิ่มอร่อยได้กุศลตลอดทั้งงาน
แฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวบางกะปิและประชาชนทั่วไป มาร่วมกิจกรรมสั่งสมบุญสร้างกุศล “กินไหว้ อิ่มบุญ ครั้งที่ 8” ณ ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ ด้านหลังศูนย์การค้าน้อมจิตต์ บางกะปิ ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคมถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2568