เปียง รีแฮบบิลิเทชัน กรุ๊ป จัดสัมนา Ageless Summit 1 พ.ย.นี้
เปียง รีแฮบบิลิเทชัน กรุ๊ป (PYONG Rehabilitation Group) กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร ประกาศจัดงาน Ageless Summit 2025 การประชุมด้านสุขภาพครั้งประวัติศาสตร์ของไทย เพื่อเปิดมุมมองใหม่และพาคุณออกจากความเชื่อเดิมๆ เกี่ยวกับอายุและความเสื่อมถอย งานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 10.00 – 16.00 น. ที่ Gaysorn Urban Resort ชั้น 19 อาคารเกษรทาวเวอร์ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
Ageless Summit 2025 ถือเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของ Office Syndrome Summit 2024 ที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างล้นหลามจนเต็มทุกที่นั่ง อีกทั้งประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2568 PYONG Rehabilitation Group จึงตั้งใจจัดงานนี้ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นแหล่งความรู้ให้กับผู้สนใจที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี ก้าวสู่ความสูงวัยด้วยร่างกายที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพ
“ในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) การมีชีวิตที่ยืนยาว (Longevity) อาจไม่ใช่คำตอบสุดท้าย แต่การมี “ช่วงเวลาของชีวิตที่สุขภาพดี” (Healthspan) ที่ยาวนานที่สุดต่างหากคือเป้าหมายสูงสุด งานนี้จึงได้รวบรวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาและนวัตกรด้านสุขภาพ เพื่อมอบมุมมองและองค์ความรู้ที่ทันสมัยที่สุดในการ “ถอดรหัส” สุขภาพดีที่กาลเวลาทำอะไรไม่ได้” นพ.กันตพงศ์ ทองรงค์ CEO & Founder, PYONG Rehabilitation Group กล่าว
สำหรับไฮไลต์ของงาน
The Ageless Forum เวทีเสวนาหลัก พบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 8 ท่าน จากถึง 6 สาขา ได้แก่สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ, ประสาทวิทยา และจิตเวชศาสตร์ โดยจะเปิดเวทีเสวนา ครอบคลุมทุกหัวข้อเพื่อการ “ถอดรหัส” สุขภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการความเจ็บปวด, การเคลื่อนไหวสร้างร่างกายให้พร้อม, คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับสาวรุ่นใหญ่, อาหารและไลฟ์สไตล์เพื่อหัวใจแข็งแรง คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับสาวรุ่นใหญ่, หัวใจแข็งแรง: สุดยอดอาหารและไลฟ์สไตล์ที่ต้องรู้, โรคเงียบที่มองไม่เห็น, โรคหลอดเลือดสมอง (สโตรก), อัลไซเมอร์ และโรคนอนไม่หลับ
The Ageless Lab
– PYONG Rehab Lab – ทดลองเทคโนโลยีฟื้นฟูและบรรเทาอาการปวด
– Mind & Body Blueprint – วิเคราะห์โครงสร้างร่างกายและสแกนสมอง
– Speed Dating with Doctors – ปรึกษาแพทย์แบบตัวต่อตัว
– PYONG MD Showcase – เปิดตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพแบรนด์ PYONG MD
– Sponsor Showcase – โซนจัดแสดงผลิตภัณฑ์จาก 6 แบรนด์สุขภาพและไลฟ์สไตล์
ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeayqqEI02i7Yw8yA5D6T50GiAlP227PzNeCJjYF-d9smKrWw/viewform?usp=sharing&ouid=112547714375723952932
ช่องทางติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : LINE Official @pyongrehab / Facebook PYONG Rehabilitation Clinic / Instagram pyongrehab / โทร. 09-7468-7990, 08-8589-0935 และ pyongrehab.com