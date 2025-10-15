กองทัพอากาศ ชูบทบาท ‘ครีเอเตอร์’ ยุคดิจิทัล สื่อสารถูกต้อง-รวดเร็ว ในงาน TIA 2025
เดินทางมาถึงปีที่ 7 สำหรับงาน “Thailand Influencer Awards 2025 by Tellscore” ที่จัดโดย บริษัท เทลสกอร์ จำกัด แพลตฟอร์มอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งของไทย ร่วมมือกับ ไทยประกันชีวิต และไอคอนสยาม โดยในปีนี้กลับมาภายใต้แนวคิด “Creators of Change – ครีเอเตอร์เปลี่ยนโลก พารอด” เพื่อตอกย้ำบทบาทครีเอเตอร์ในฐานะผู้สร้างพลังเชิงบวกและแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคม
ซึ่งบรรยากาศภายในงานได้รับการตอบรับอย่างคึกคัก และนอกจากการมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่ให้แก่อินฟลูเอนเซอร์ ครีเอเตอร์ แบรนด์ และเอเยนซี่ผู้สร้างสรรค์ผลงานทรงคุณค่าแล้ว ยังอัดแน่นด้วย Talks & Discussion Panels ที่รวมผู้บริหารระดับประเทศและครีเอเตอร์แถวหน้ามาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง และหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานปีนี้คือ “Talk session 5 Trust & Tech” การสื่อสารในยุคดิจิทัล และความมั่นคงทางข้อมูล โดย “ซันนี่ จาวลา” เจ้าของช่อง SunnyLogy 12 ที่ได้รับการยกย่องในฐานะผู้มีอิทธิพลด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลยอดเยี่ยม ร่วมแบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างผู้มีอิทธิพลด้านเทคโนโลยีกับกองทัพอากาศไทย โดยมี นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต รองโฆษกกองทัพอากาศ, นาวาอากาศโท ณัฐนัย จันทร์เปล่ง คณะทำงานโฆษกกองทัพอากาศ มาร่วมให้กำลังใจ
นาวาอากาศเอก วีรชน กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวมุ่งเน้นบทบาทของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในยุคที่เทคโนโลยีและความมั่นคงของชาติเดินคู่กัน โดยหยิบยกกรณีศึกษาการใช้เครื่องบิน Gripen สำหรับการลงจอดบนทางหลวงในจังหวัดสงขลา เพื่อแสดงถึงความพร้อมของกองทัพและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
พร้อมทั้งระบุว่า “การสื่อสารที่ถูกต้องและรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับการสนับสนุนจากภาษีของพวกเขา เราต้องการให้ผู้มีอิทธิพลช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริงและสร้างสรรค์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น TikTok”
นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของ AI ในการสร้างเนื้อหาอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงการต่อสู้กับข่าวปลอมที่ส่งผลต่อการรับรู้ของสาธารณชน ปิดท้ายด้วยการเรียกร้องให้เกิด ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างผู้มีอิทธิพลและกองทัพ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมวางรากฐานความร่วมมือในอนาคต
โดยผู้บัญชาการกองทัพอากาศย้ำว่า ประเทศไทยต้องการ “สันติภาพที่ตั้งอยู่บนความพร้อม” และเชิญชวนผู้สร้างเนื้อหาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงเทคนิคในอนาคต
เป็นยุคที่บทบาทของครีเอเตอร์มีผลกระทบต่อโลกจริงๆ